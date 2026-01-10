Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (10/1-11/1), tuổi Ngọ có tinh thần chủ động cao và có thể thử các phương pháp mới trong công việc để đẩy nhanh tiến độ và đạt được những kết quả đáng kể. Chính quan còn giúp Ngọ hăng hái, nhiệt tình hơn hẳn so với mọi ngày, thuận lợi đường thi cử, buôn bán, học hành, dễ đỗ đạt.

Vận may tài chính của bạn đang tốt, theo tử vi, đây là thời điểm thuận lợi để lập kế hoạch kiếm tiền cho cuối năm nay. Bạn có thể tập trung hơn vào việc xây dựng các mối quan hệ làm ăn lớn, đôi khi nên bỏ ra ít tiền đãi khách hàng, đối tác, mở chương trình khuyến mãi để lợi nhuận tăng trưởng tốt hơn. Hỏa Mộc tương sinh, bạn rất quan tâm đến người yêu của mình, vì vậy ngay cả một nỗi buồn nhỏ nhất từ ​​phía họ cũng có thể khiến bạn lo lắng. Bằng cách vun đắp cẩn thận các mối quan hệ cá nhân, bạn sẽ được nhiều người yêu mến hơn và được hỗ trợ nhiều trong cuộc sống tương lai.

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (10/1-11/1), Chính Quan mang đến tin vui về đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bằng những kinh nghiệm bản thân đúc kết được nên con giáp này rất ít khi mắc sai lầm, được cấp trên tin tưởng, giao phó cho những trọng trách quan trọng. Cơ hội để phất lên đây rồi, hãy cố gắng nắm bắt nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trái ngược với những thuận lợi trong công việc, đường tình duyên của những chú Gà không được may mắn cho lắm. Do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, giữa bạn và người ấy có thể xuất hiện nhiều sự hiểu lầm khiến khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần, khó hàn gắn.

Hai bạn hãy bình tĩnh và tìm cách nói chuyện hòa bình thay vì nổi khùng lên. Nóng giận đâu có giải quyết được chuyện gì ngoài việc gây ra tranh cãi. Hoặc có thể nhờ tới sự hòa giải của người đáng tin để tình cảm gia đình không đổ vỡ.

Con giáp tuổi Mùi

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (10/1-11/1), Tam Hợp đem tới cho người tuổi Mùi sự quyết tâm. Bạn muốn khẳng định vị trí, vai trò của mình trong tập thể nên không ngại đứng ra để bảo vệ quan điểm đúng đắn của mình. Bạn có thể khiến mọi người có cái nhìn khác về bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể tìm được đối tác phù hợp với mình ngay trong ngày hôm nay. Đây chính là người có cùng chí hướng với bạn, vì thế mà đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác để có thể thu về lợi nhuận lợi gấp nhiều lần dự tính.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng bạn đang quá để tâm cho sự nghiệp nên quên mất việc chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Đừng để tình cảm dần lạnh nhạt rồi mới cảm thấy hối hận, hãy tìm cách để cân bằng cuộc sống và công việc ngoài xã hội của mình.

