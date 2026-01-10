Đúng 20h hôm nay, ngày 10/1/2026, 3 con giáp Tài Lộc chạm nóc, chẳng lo cơm ăn áo mặc, hỷ khí rợp trời, tiền về như thác lũ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/1/2026, Thiên ấn chiếu mệnh, Thìn của ngày hôm nay có sinh hoạt cá nhân gấp rút, nhất là khi sắp đi làm, đi học nhưng khá thuận lợi, may mắn nhờ có người khác chiếu cố. Ngày tốt cho những việc liên quan tới văn chương, quan trường, luật lệ trong công việc, làm ăn với người lớn tuổi.

Nhờ Tam Hợp quý nhân soi sáng, Thìn là con giáp khá nhanh nhẹn trong chuyện tiền bạc và biết từ chối khéo những người muốn vay tiền mình. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ có kế hoạch đầu tư vô cùng thông minh, độc lạ nhưng kiếm ra được số tiền hơn cả mong đợi.

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/1/2026, Lục Hợp che chở cho đường tình duyên của người tuổi Mùi thêm phần rực rỡ. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc sau những khó khăn, vất vả bên ngoài. Sau một ngày làm việc mệt nhoài bạn chỉ muốn được về nhà và quây quần bên những người thân yêu mà không cần lo nghĩ bất cứ vấn đề gì. Đó là lý do con giáp này luôn trân trọng hạnh phúc gia đình và làm mọi cách để bảo vệ nó.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài nhập mệnh, ít nhất thì ở thời điểm này tài chính của bạn vẫn khá ổn định. Thu nhập vững vàng giúp cho những chú Dê có đủ tiền bạc để làm những điều mình muốn mà không phải đong đếm quá nhiều.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/1/2026, Kim sinh Thủy giúp cho đường tình duyên của người tuổi Dậu thuận lợi, hanh thông hơn hẳn quãng thời gian trước đó. Bạn có thể gặp được người như ý muốn ngay trong ngày hôm nay, vì vậy cần chú ý chớp lấy cơ hội. Bạn có thể nhận thấy rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt xứng đáng để gửi gắm trái tim, vì thế đừng suy nghĩ tiêu cực quá nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần chiếu mệnh còn đem tới vận may tài lộc cho người tuổi Dậu. Bạn có thể nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!