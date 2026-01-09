Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Tâm linh - Tử vi 09/01/2026 11:15

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành vào đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, cục diện Tam Hợp mang lại sự hài hòa, may mắn và sự hợp tác tuyệt vời trong mọi phương diện của tuổi Mão. Bạn đang hài hòa với năng lượng của ngày, dẫn đến một môi trường làm việc suôn sẻ và hợp tác cao từ đồng nghiệp. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Về tài chính, các nguồn thu nhập ổn định, và thu nhập chính sẽ tăng đều đặn cùng với sự thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn nên tận dụng thời điểm thuận lợi này để lên kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Các dự án đầu tư bất động sản rất đáng để xem xét vì có yếu tố Tam Hợp hỗ trợ.

 

Tình cảm nở rộ. Người độc thân sẽ gặp may mắn, dễ dàng tìm được đối tượng phù hợp trong các hoạt động xã hội. Chủ động giao tiếp sẽ nhanh chóng làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Những người đang trong mối quan hệ sẽ cảm nhận được sự thấu hiểu tốt hơn, việc cùng nhau lên kế hoạch cho cuộc sống sẽ củng cố thêm tình cảm và sự gắn bó.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, tuổi Thìn đón nhận tin vui tới tấp, đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu chuyển biến tích cực, con giáp này vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giành lấy những mục tiêu đã định. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cũng không làm bản mệnh nhụt chí.

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên năng động và lăn xả hơn để có thêm cơ hội thể hiện năng lực của mình. Mặc dù quá trình đó sẽ phải vất vả nhưng kết quả thu được sẽ khiến tuổi Thìn hài lòng. Ngoài ra, tầm nhìn xa trông rộng sẽ mang tới cho bản mệnh nhiều không gian phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên con giáp này đón nhận thêm tin mừng trong chuyện tình cảm của mình. Nhờ quý nhân dẫn lối nên người độc thân gặp gỡ được nhiều đối tượng khác phái ứng ý, nếu biết tận dụng cơ hội thì biết đâu nhân duyên tới, bản mệnh sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, Tam Hội nhập cục giúp người tuổi Thân tháo gỡ được rất nhiều bế tắc trong công việc đã khiến bản thân đau đầu từ nhiều ngày trước đó. Bản mệnh khéo léo vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của mình để xoay chuyển cục diện. Dù tinh thần đã phải rất căng thẳng nhưng những thành công đã khiến con giáp này an tâm hơn rất nhiều. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày có cát tinh Thực Thần soi chiếu cũng sẽ mang tới thêm nhiều may mắn trong đường tài lộc của con giáp này. Tuổi Thân dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc tha hồ chi tiêu theo ý muốn.

 

Thổ sinh Kim còn giúp các mối quan hệ tình cảm của người tuổi này tương đối hài hòa, mang đến nhiều thuận lợi, tạo điều kiện làm việc tốt nhất. Con giáp này lại là người khéo léo, giỏi ăn nói nên có thể phát triển ở các lĩnh vực như bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn… sẽ rất thành công.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước vào đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ca sĩ có màn cưỡi 'rắn khổng lồ' trong concert Thái Y Lâm bất ngờ khởi kiện

Ca sĩ có màn cưỡi 'rắn khổng lồ' trong concert Thái Y Lâm bất ngờ khởi kiện

Sao quốc tế 47 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
NÓNG: Thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

NÓNG: Thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Sống khỏe 1 giờ 18 phút trước
Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu

Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Động đất 6,4 độ richter làm rung chuyển một khu chợ, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Động đất 6,4 độ richter làm rung chuyển một khu chợ, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

NÓNG: Đồ hộp Hạ Long lên tiếng vụ 120 tấn lợn bệnh được 'phù phép'

NÓNG: Đồ hộp Hạ Long lên tiếng vụ 120 tấn lợn bệnh được 'phù phép'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiền trong túi 3 con giáp không ngừng sinh sôi trong 7 ngày tới, nhận sủng hạnh của bề trên cực cao, tiền bạc phủ phê, sống đời Phú Quý

Tiền trong túi 3 con giáp không ngừng sinh sôi trong 7 ngày tới, nhận sủng hạnh của bề trên cực cao, tiền bạc phủ phê, sống đời Phú Quý

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng