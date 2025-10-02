Ngày 2/10, lãnh đạo Đảng ủy phường Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 6h cùng ngày, tại Công viên Võ Thị Sáu xảy ra vụ việc một người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh, nghi tự thiêu dẫn tới tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 2/10, trong lúc tập thể dục tại Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội), nhiều người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nghi do tự thiêu.

Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Bạch Mai đã tới hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân sự việc.

"Qua xác định ban đầu, nạn nhân trú tại phường Hoàng Mai, người này mắc bệnh nặng từ vài năm nay. Tại hiện trường, công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh và xe máy của nạn nhân để lại. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ sự việc", vị lãnh đạo Đảng ủy phường Bạch Mai cho hay.

Khu vực người đàn ông tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm cạnh gốc cây, bên cạnh nạn nhân là chiếc xe máy và người phụ nữ gào khóc thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tich UBND phường Bạch Mai cho biết, theo thông tin ban đầu người đàn ông tử vong trú tại phường Hoàng Mai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an phường phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM Cơ quan chức năng TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường vụ nữ sinh tử vong trong một trường cao đẳng vào tối 1/10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-nghi-tu-thieu-trong-cong-vien-o-ha-noi-he-lo-noi-dung-thu-tuyet-menh-743314.html