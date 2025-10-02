Người đàn ông nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Đời sống 02/10/2025 11:44

Ngày 2/10, lãnh đạo Đảng ủy phường Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 6h cùng ngày, tại Công viên Võ Thị Sáu xảy ra vụ việc một người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh, nghi tự thiêu dẫn tới tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 2/10, trong lúc tập thể dục tại Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội), nhiều người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nghi do tự thiêu.

Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Bạch Mai đã tới hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân sự việc.

"Qua xác định ban đầu, nạn nhân trú tại phường Hoàng Mai, người này mắc bệnh nặng từ vài năm nay. Tại hiện trường, công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh và xe máy của nạn nhân để lại. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ sự việc", vị lãnh đạo Đảng ủy phường Bạch Mai cho hay.

Người đàn ông nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh - Ảnh 1
Khu vực người đàn ông tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm cạnh gốc cây, bên cạnh nạn nhân là chiếc xe máy và người phụ nữ gào khóc thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tich UBND phường Bạch Mai cho biết, theo thông tin ban đầu người đàn ông tử vong trú tại phường Hoàng Mai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an phường phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.

 

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường vụ nữ sinh tử vong trong một trường cao đẳng vào tối 1/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tự thiêu tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Video 2 giờ 13 phút trước
Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Video 2 giờ 42 phút trước
Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Video 2 giờ 47 phút trước
Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Video 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Sau tiếng gió rít dữ dội, vợ chồng ở Thanh Hóa bị vùi trong căn nhà đổ sập

Sau tiếng gió rít dữ dội, vợ chồng ở Thanh Hóa bị vùi trong căn nhà đổ sập