TIN MỚI: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Đến 19 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc – 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp (cấp <6).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hồi 7 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc – 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50–61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20–25 km/giờ.

Trên biển, trong sáng nay 6/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2–3 m, biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động.

Vùng nguy hiểm được xác định là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Trên đất liền, khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ sáng 6-10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.

Tại Hà Nội, dự báo từ sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to và dông (50–100 mm, có nơi trên 150 mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn diện rộng

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa theo cơ quan khí tượng, rạng sáng 6-10, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như Hua Nhan (Sơn La) 68mm, Mường Tuổng (Phú Thọ) 51mm, Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 59mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 84mm, Bản Sen (Quảng Ninh) 43m...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong sáng đến trưa nay, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh.