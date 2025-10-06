Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội

Khi tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn, sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp trục trặc kĩ thuật.

Theo thông tin từ VietNamNet, lúc 7h37 ngày 4/10, tàu A321 của một hãng hàng không trong nước từ TPHCM đi Hà Nội thì gặp sự cố. Cụ thể, khi tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn, sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp trục trặc kĩ thuật. Khói bốc ra tại động cơ số 2. Sau đó, tàu được quay lại bến 40. Hãng hàng không này đã cho hành khách vào lại nhà ga và đổi tàu khác. Chuyến bay được cất cánh lại lúc 10h35. Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 4/10.

“Sau khi tàu bay đẩy từ vị trí bãi 40 ra đường băng, khi khởi động động cơ số 2 thì phát lửa. Lúc đó, cảnh giới đã thông báo cho cơ trưởng. Nhận tin, cơ trưởng đã tắt động cơ số 2 thì không còn lửa. Ngay sau đó, tàu được kéo về bãi đậu 40 và di dời hành khách xuống. Tổng số hành khách trên chuyến bay 142 và 56 kiện hành lý”, ông Phương thông tin. Ngay sau khi nắm được sự việc, Cảng vụ đã phối hợp với các đơn vị báo cáo gửi về Cục Hàng không Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập ngay tổ điều tra sự cố. Trong ngày hôm qua (4/10), cán bộ của Cục cũng đã vào làm rõ sự việc.

Tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn chuẩn bị cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội thì gặp trục trặc kỹ thuật, bốc khói tại động cơ số 2.

