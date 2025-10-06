Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội

Đời sống 06/10/2025 05:30

Khi tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn, sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp trục trặc kĩ thuật.

Theo thông tin từ VietNamNet, lúc 7h37 ngày 4/10, tàu A321 của một hãng hàng không trong nước từ TPHCM đi Hà Nội thì gặp sự cố. Cụ thể, khi tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn, sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp trục trặc kĩ thuật. Khói bốc ra tại động cơ số 2. Sau đó, tàu được quay lại bến 40. Hãng hàng không này đã cho hành khách vào lại nhà ga và đổi tàu khác. Chuyến bay được cất cánh lại lúc 10h35.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 4/10. 

“Sau khi tàu bay đẩy từ vị trí bãi 40 ra đường băng, khi khởi động động cơ số 2 thì phát lửa. Lúc đó, cảnh giới đã thông báo cho cơ trưởng. Nhận tin, cơ trưởng đã tắt động cơ số 2 thì không còn lửa. Ngay sau đó, tàu được kéo về bãi đậu 40 và di dời hành khách xuống. Tổng số hành khách trên chuyến bay 142 và 56 kiện hành lý”, ông Phương thông tin.

Ngay sau khi nắm được sự việc, Cảng vụ đã phối hợp với các đơn vị báo cáo gửi về Cục Hàng không Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập ngay tổ điều tra sự cố. Trong ngày hôm qua (4/10), cán bộ của Cục cũng đã vào làm rõ sự việc. 

Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội - Ảnh 1Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội - Ảnh 2
Tàu bay vừa được đẩy ra đường lăn chuẩn bị cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội thì gặp trục trặc kỹ thuật, bốc khói tại động cơ số 2.

 

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, các chuyến bay số hiệu VN1186 và VN1188 hành trình TP HCM - Hải Phòng; VN1187 hành trình Hải Phòng - TP HCM có giờ khởi hành mới lần lượt là 16 giờ, 17 giờ 35 và 18 giờ 35. Chuyến bay số hiệu VN592 và VN593 hành trình giữa Hà Nội và Hồng Kông (Trung Quốc) cất cánh lúc 12 giờ 15 và 16 giờ 15 (giờ địa phương). 

Các chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 6-10 dự kiến khai thác bình thường. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thời tiết thực tế, Hãng sẽ chủ động điều hành lịch bay linh hoạt và thông tin đến hành khách.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hãng đồng thời đề nghị hành khách có kế hoạch bay trong ngày 6-10 chủ động theo dõi tình hình giao thông tại khu vực đến sân bay, đặc biệt tại các thành phố chịu ảnh hưởng của bão, để bố trí thời gian di chuyển hợp lý và có mặt tại sân bay đúng giờ làm thủ tục.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo các sân bay Vân Đồn, Cát Bi nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tại đây triển khai trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ tầng, đài trạm, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật. Các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên được yêu cầu chủ động cập nhật thông tin, sẵn sàng ứng phó khi bão có diễn biến bất thường.

MỚI: Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, miền Bắc bắt đầu mưa lớn từ đêm 5/10

MỚI: Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, miền Bắc bắt đầu mưa lớn từ đêm 5/10

Bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km, dự kiến đêm nay hoặc rạng sáng mai vào đất liền Quảng Ninh với cường độ mạnh nhất cấp 8-9. Từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu mưa lớn.

