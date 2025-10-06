Chiều 5/10, người dân tại tòa nhà 34T bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế nằm bất thường ở khu vực hiên tầng cao.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 5/10, người dân tại tòa nhà 34T bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao của tòa nhà.

Dựa vào lời kể của cư dân, vào khoảng cuối giờ chiều cùng ngày, nhiều người nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ phía trên cao nhưng không ai để ý đến điều bất thường này. Đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn chiếu rọi vào khu vực hiên cao tầng, một số cư dân mới bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông bất động, nằm sát mép tầng.

Người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao của tòa nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, lực lượng chức năng được thông báo. Công an phường Yên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa xuống đất để phục vụ công tác xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong.

Hiện chưa có thông tin chính thức về danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân và người đi đường, khiến khu vực trước tòa nhà 34T trở nên náo loạn nhiều giờ đồng hồ.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận sự việc và cho biết hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

