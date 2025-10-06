Phát hiện thi thể người đàn ông nằm bất thường ở hiên tầng cao tòa nhà tại Hà Nội

Đời sống 06/10/2025 05:10

Chiều 5/10, người dân tại tòa nhà 34T bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế nằm bất thường ở khu vực hiên tầng cao.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 5/10, người dân tại tòa nhà 34T bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao của tòa nhà.

Dựa vào lời kể của cư dân, vào khoảng cuối giờ chiều cùng ngày, nhiều người nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ phía trên cao nhưng không ai để ý đến điều bất thường này. Đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn chiếu rọi vào khu vực hiên cao tầng, một số cư dân mới bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông bất động, nằm sát mép tầng.

Phát hiện thi thể người đàn ông nằm bất thường ở hiên tầng cao tòa nhà tại Hà Nội - Ảnh 1

Người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao của tòa nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, lực lượng chức năng được thông báo. Công an phường Yên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa xuống đất để phục vụ công tác xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong.

Hiện chưa có thông tin chính thức về danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân và người đi đường, khiến khu vực trước tòa nhà 34T trở nên náo loạn nhiều giờ đồng hồ.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận sự việc và cho biết hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI: Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, miền Bắc bắt đầu mưa lớn từ đêm 5/10

MỚI: Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, miền Bắc bắt đầu mưa lớn từ đêm 5/10

Bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km, dự kiến đêm nay hoặc rạng sáng mai vào đất liền Quảng Ninh với cường độ mạnh nhất cấp 8-9. Từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu mưa lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể người đàn ông tin moi chung cư Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, dùng súng phá hỏng camera trước khi gây án

Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, dùng súng phá hỏng camera trước khi gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt