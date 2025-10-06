Hiện trường kinh hoàng xe ô tô tông vào nhà dân ở TP.HCM, 1 người tử vong

Đời sống 06/10/2025 11:20

Vụ tai nạn xảy ra khoảng gần 10h ngày 6/10 trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 9h30 sáng 6/10, chiếc ô tô taxi mang biển số TPHCM, lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ thành phố mới Bình Dương đi Quốc lộ 13.

Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Phú Lợi, TPHCM thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trúng cây xanh, 1 xe máy. Chiếc xe biến dạng khi lao thẳng vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn làm 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường kinh hoàng xe ô tô tông vào nhà dân ở TP.HCM, 1 người tử vong - Ảnh 1Hiện trường kinh hoàng xe ô tô tông vào nhà dân ở TP.HCM, 1 người tử vong - Ảnh 2
Chiếc ô tô lao vào nhà dân bẹp dúm - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Dựa vào lời kể từ người dân tại hiện trường, trước đó chiếc ô tô taxi đang chạy thì bất ngờ tăng ga, tông vào gốc cây xanh trên vỉa hè, 1 xe máy, sau đó lao vào nhà dân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong ô tô taxi có một khách và tài xế, cả hai được người dân giải cứu ra ngoài an toàn.

Hiện trường kinh hoàng xe ô tô tông vào nhà dân ở TP.HCM, 1 người tử vong - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kiểm tra trên người nạn nhân tử vong, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Danh tính người đàn ông xấu số vẫn chưa được xác định.

Hiện trường kinh hoàng xe ô tô tông vào nhà dân ở TP.HCM, 1 người tử vong - Ảnh 4
Nhiều người dân theo dõi vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng - Ảnh: Báo Dân trí

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Tang lễ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai, hàng xóm tiếc thương: 'Tôi đã rất sốc và đau lòng'

Tang lễ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai, hàng xóm tiếc thương: 'Tôi đã rất sốc và đau lòng'

Liên quan đến vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong tại xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai), chiều 5/10, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm láng giềng.

