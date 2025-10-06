Sáng 6/10, một lãnh đạo UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an phường đang tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, một tài xế xe tải đã bị hành hung sau va chạm giao thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, vào tối 5/10. Vụ việc gây ùn tắc giao thông trên khu vực này.

Công an mời 3 người đi trên xe bán tải về trụ sở làm việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sáng 6/10, lãnh đạo UBND phường Buôn Hồ cho biết một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 86C-183.31 đã va chạm nhẹ với xe tải biển kiểm soát 47H-078.xx.

Theo các nhân chứng và clip lan truyền trên mạng xã hội, sau va chạm, ô tô bán tải dừng giữa đường. Ba người bước xuống, trong đó một người đàn ông mặc quần đùi yêu cầu tài xế xe tải mở cửa.

Ngay khi cửa xe tải vừa mở, người này đã ném điện thoại của tài xế xuống đường, rồi lao vào đánh và yêu cầu nạn nhân ra phía sau xe để xem hiện trường.

Người đàn ông đi ô tô xông vào đánh tới tấp tài xế xe tải ngay giữa đường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, công an phường Buôn Hồ đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại đây, người đàn ông hành hung tài xế xe tải được xác định là N.T.A. (41 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp). Ông A. đã thừa nhận hành vi đánh anh N.H.L.S. (35 tuổi, tài xế xe tải, trú tại phường Cư Bao, Đắk Lắk), do va chạm giao thông.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

