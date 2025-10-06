Liên quan đến vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong tại xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai), chiều 5/10, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm láng giềng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, 3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.). Quen biết với gia đình nạn nhân đã hơn 20 năm, ông Ng. V. H. (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đak Nhau) mắt đỏ hoe nói: "Tôi quen biết vợ chồng anh Th. từ khi cả 2 còn khó khăn. 2 vợ chồng rất hiền lành, hay làm từ thiện, đã giúp đỡ cho nhiều người trong lúc khó khăn, sống không mất lòng ai".

Nhớ lại giây phút đau lòng, người đàn ông 52 tuổi khóc nấc. "Tôi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi đã rất sốc và đau lòng. Không riêng gì tôi, bà con hàng xóm và người thân gia đình ông Th., cũng chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để 2 vợ chồng ông Th. và cháu trai được yên nghỉ" - ông H. kể lại. Thời điểm xảy ra vụ án có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt xuất hiện trong sân nhà nạn nhân - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai Không giấu được nỗi tiếc thương, ông Ng. V. Kh. (thôn 6, xã Đak Nhau) siết chặt đôi bàn tay, nước mắt lăn dài trên má xúc động nói: "Tôi thường xuyên lên nhà ông Th. chơi. Thế hệ con ông Kh. cũng là bạn chơi thân với cháu ông Th."

Ông Kh. buồn bã chia sẻ, anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh. Cháu ông Th. cũng rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên nhà tôi chơi với con trai tôi. Hôm qua tới giờ, con tôi cứ nói ba mua nước ngọt để con mang lên cho bạn uống vì bạn thích mà tôi càng đau lòng hơn. Nhà ông Th. ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, tối om, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe thấy tiếng động lạ. Căn nhà có 1 hầm xe, cạnh sân nhà có 1 nhà xưởng, sử dụng để kinh doanh. Người thân và gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, vụ án được người dân phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3/10. Ba nạn nhân tử vong, gồm ông Đ.D.T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ.T.T. (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông T). Gia đình ông T là đại lý thu mua nông sản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án. Đồng thời Công an Đồng Nai cũng báo cáo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ. Lãnh đạo Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an đang tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

