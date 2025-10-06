Bộ Công an thông tin chính thức vụ nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam

Đời sống 06/10/2025 15:31

Ngày 6/10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết ngày 1/10, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) về "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bộ Công an thông tin chính thức vụ nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 1
Bị can Hoàng Thị Hường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB). 

Riêng bị can Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật". 

Bộ Công an thông tin chính thức vụ nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 2
Hoàng Hường tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Hoàng Hường là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile Hà Nội.

Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường đã bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai lệch. Không chỉ gây tranh cãi về quảng cáo, Hoàng Hường còn nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Năm 2023, trong một livestream, doanh nhân này gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là "ăn xin", ví món mèn mén - món ăn của người Mông, là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp". Trước đó, năm 2020, Hoàng Hường đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.

Thanh Hóa: Nuốt dị vật, cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Thanh Hóa: Nuốt dị vật, cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Bà Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Hợp (xã Quảng Ngọc) cho biết sự việc trên xảy ra vào chiều 1/10.

