Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi sau 2 ngày mất tích

Đời sống 06/10/2025 14:40

Trưa 5/10, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi bị rơi xuống suối khi đi rửa tay.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, ngày 5/10, lực lượng chức năng xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể cháu S.H (SN 2010, trú thôn Blôm, xã Ia Pa) sau 2 ngày bị nước lũ cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-10, cháu S.K. (SN 2015, trú tại thôn Blôm, xã Ia Pa) ra suối Piao ở gần nhà để rửa chân tay. Tuy nhiên, thời điểm này, dòng suối nước lớn, chảy xiết nên cháu K. bị rơi xuống suối mất tích.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi sau 2 ngày mất tích - Ảnh 1
Thi thể cháu S.H được tìm thấy sau 2 ngày bị nước cuốn mất tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, Công an xã Ia Pa phối hợp cùng các lực lượng chức năng xã và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Khu vực cháu K. bị đuối nước ở gần đoạn đổ ra sông Ba. Trong khi đó, sông Ba đang có lưu lượng nước lớn từ đầu nguồn đổ về nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị đã không quản ngại khó khăn để tìm kiếm cả ngày lẫn đêm.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu S.H, giao cho gia đình tổ chức tang lễ.

Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, bác sĩ bế bệnh nhân bỏ chạy, máy móc, thiết bị y tế trôi theo dòng nước

Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, bác sĩ bế bệnh nhân bỏ chạy, máy móc, thiết bị y tế trôi theo dòng nước

Sáng 6/10, nước lũ đổ về khiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ (Sơn La) ngập sâu, nhiều máy móc, thuốc, thiết bị y tế bị ngập và trôi theo dòng nước.

Xem thêm
Từ khóa:   nước lũ cuốn trôi thi thể bé gái tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình