Trưa 5/10, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi bị rơi xuống suối khi đi rửa tay.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, ngày 5/10, lực lượng chức năng xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể cháu S.H (SN 2010, trú thôn Blôm, xã Ia Pa) sau 2 ngày bị nước lũ cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-10, cháu S.K. (SN 2015, trú tại thôn Blôm, xã Ia Pa) ra suối Piao ở gần nhà để rửa chân tay. Tuy nhiên, thời điểm này, dòng suối nước lớn, chảy xiết nên cháu K. bị rơi xuống suối mất tích.

Thi thể cháu S.H được tìm thấy sau 2 ngày bị nước cuốn mất tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, Công an xã Ia Pa phối hợp cùng các lực lượng chức năng xã và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Khu vực cháu K. bị đuối nước ở gần đoạn đổ ra sông Ba. Trong khi đó, sông Ba đang có lưu lượng nước lớn từ đầu nguồn đổ về nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị đã không quản ngại khó khăn để tìm kiếm cả ngày lẫn đêm.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu S.H, giao cho gia đình tổ chức tang lễ.

