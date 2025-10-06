Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, bác sĩ bế bệnh nhân bỏ chạy, máy móc, thiết bị y tế trôi theo dòng nước

Đời sống 06/10/2025 14:36

Sáng 6/10, nước lũ đổ về khiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ (Sơn La) ngập sâu, nhiều máy móc, thuốc, thiết bị y tế bị ngập và trôi theo dòng nước.

Theo thông tin từ Báo Sức khoẻ và Đời sống, sáng 6/10, mưa lũ lớn khiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ (cơ sở Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) bị ngập sâu, khiến hàng trăm bệnh nhân và người nhà phải khẩn cấp di dời đến nơi an toàn. 

Cán bộ, nhân viên y tế đã huy động toàn lực để sơ tán người bệnh, vận chuyển trang thiết bị và thuốc men ra khỏi khu vực ngập.

Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, bác sĩ bế bệnh nhân bỏ chạy, máy móc, thiết bị y tế trôi theo dòng nước - Ảnh 1Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, bác sĩ bế bệnh nhân bỏ chạy, máy móc, thiết bị y tế trôi theo dòng nước - Ảnh 2
Nước lũ bao trùm nhiều khu vực trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ sáng 6/10 - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Ông Trần Hữu Hùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão, hàng trăm mét tường rào của các hộ dân xung quanh bị đổ, tạo dòng chảy mạnh khiến nước lũ cuồn cuộn tràn vào khuôn viên bệnh viện. Nhiều khu vực bị ngập sâu, trang thiết bị và thuốc men bị hư hỏng, giấy tờ tại 3 toà nhà bị nước cuốn trôi.

"Nước lũ đổ về quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Rất nhiều máy móc, thiết bị y tế bị ngập và trôi theo dòng nước. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện bệnh viện đang nỗ lực khắc phục hậu quả để sớm ổn định công tác khám, chữa bệnh cho người dân", ông Hùng cho hay.

Qua kiểm tra ban đầu, bệnh viện xác định hàng loạt máy tính, máy siêu âm cùng nhiều thuốc men bị hư hỏng.

Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, bác sĩ bế bệnh nhân bỏ chạy, máy móc, thiết bị y tế trôi theo dòng nước - Ảnh 3
Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ cơ sở Thảo Nguyên thiệt hại nặng nề sau trận lũ  - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 0h đến 9h ngày 6/10, tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. 

Cụ thể tại Khoen On (Lai Châu) 44mm; Ít Ong (Sơn La) 123,6mm; Hang Kia (Phú Thọ) 92,6mm; Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 75,6mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 45,6mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 140,6mm; Bản Sen (Quảng Ninh) 38,4mm.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến tại Sơn La, Phú Thọ và Thanh Hoá từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm; Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng từ 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm; Lào Cai và Lai Châu từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường tại các địa phương này.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Chiều 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng khi đối tượng lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).

Xem thêm
Từ khóa:   lũ tràn vào bệnh viện bão lũ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình