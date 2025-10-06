Sáng 6/10, nước lũ đổ về khiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ (Sơn La) ngập sâu, nhiều máy móc, thuốc, thiết bị y tế bị ngập và trôi theo dòng nước.

Theo thông tin từ Báo Sức khoẻ và Đời sống, sáng 6/10, mưa lũ lớn khiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ (cơ sở Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) bị ngập sâu, khiến hàng trăm bệnh nhân và người nhà phải khẩn cấp di dời đến nơi an toàn. Cán bộ, nhân viên y tế đã huy động toàn lực để sơ tán người bệnh, vận chuyển trang thiết bị và thuốc men ra khỏi khu vực ngập.

Nước lũ bao trùm nhiều khu vực trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ sáng 6/10 - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống Ông Trần Hữu Hùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão, hàng trăm mét tường rào của các hộ dân xung quanh bị đổ, tạo dòng chảy mạnh khiến nước lũ cuồn cuộn tràn vào khuôn viên bệnh viện. Nhiều khu vực bị ngập sâu, trang thiết bị và thuốc men bị hư hỏng, giấy tờ tại 3 toà nhà bị nước cuốn trôi. "Nước lũ đổ về quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Rất nhiều máy móc, thiết bị y tế bị ngập và trôi theo dòng nước. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện bệnh viện đang nỗ lực khắc phục hậu quả để sớm ổn định công tác khám, chữa bệnh cho người dân", ông Hùng cho hay.

Qua kiểm tra ban đầu, bệnh viện xác định hàng loạt máy tính, máy siêu âm cùng nhiều thuốc men bị hư hỏng. Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ cơ sở Thảo Nguyên thiệt hại nặng nề sau trận lũ - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ Báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 0h đến 9h ngày 6/10, tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cụ thể tại Khoen On (Lai Châu) 44mm; Ít Ong (Sơn La) 123,6mm; Hang Kia (Phú Thọ) 92,6mm; Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 75,6mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 45,6mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 140,6mm; Bản Sen (Quảng Ninh) 38,4mm. Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến tại Sơn La, Phú Thọ và Thanh Hoá từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm; Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng từ 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm; Lào Cai và Lai Châu từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường tại các địa phương này.

