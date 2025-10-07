Tiêu Chiến bất ngờ để lộ vết sẹo dài 5cm trên tay

Hành động xóa sẹo tưởng chừng vô hại lại khiến dư luận bùng nổ. Nhiều khán giả cho rằng studio đang cố tình che giấu sự thật, trong khi một bộ phận khác lại bênh vực, cho rằng việc chỉnh sửa chỉ để tránh gây lo lắng quá mức cho fan. Sự việc nhỏ bé ấy, bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận, hé lộ góc nhìn sâu hơn về mối quan hệ giữa hình ảnh hoàn hảo của nghệ sĩ và thực tế phía sau ánh hào quang.

Trong đoạn video phát trực tiếp mừng sinh nhật của nam diễn viên Tiêu Chiến, người hâm mộ tinh mắt phát hiện một vết sẹo dài khoảng 5-7 cm, xuất hiện đặc biệt rõ ràng trên làn da vốn trắng trẻo của anh. Điều đáng nói, trong những bức ảnh do studio chính thức công bố sau đó, vết sẹo này hoàn toàn biến mất, dấy lên nghi vấn hình ảnh đã bị chỉnh sửa có chủ đích.

Theo các quan sát ban đầu từ cộng đồng mạng, vết sẹo đã đóng vảy, chứng tỏ nó tương đối mới - có thể xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến đầu tháng 10.

Ngay lập tức, người hâm mộ liên tưởng đến tin đồn Tiêu Chiến bị thương khi quay phim Anh Hùng Xạ Điêu. Trong quá trình ghi hình các cảnh võ thuật, từng có thông tin lan truyền rằng anh bị kiếm cắt trúng tay, thậm chí phải khâu bảy mũi tại phim trường.

Dù không có hồ sơ y tế chính thức xác nhận, những lời đồn này lại được củng cố bởi sự tỉ mỉ của Tiêu Chiến khi tham gia các cảnh hành động. Anh thường tự thực hiện những pha mạo hiểm, thay vì sử dụng diễn viên đóng thế - điều từng khiến nhiều người ngưỡng mộ xen lẫn lo ngại.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn đào lại một tin đồn về tai nạn xe hơi trong quá trình quay Vùng Biển Trong Mơ. Một số cho rằng đó có thể là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến xuất hiện với vết bầm ở sườn trong vài cảnh quay. Tuy nhiên, đoàn làm phim sau đó đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định rằng đó chỉ là hiệu ứng trang điểm phục vụ cho nội dung phim.

Dù những thông tin này chưa từng được xác nhận, người hâm mộ vẫn không giấu được sự lo lắng.

Điều đáng ngạc nhiên là, thay vì lên tiếng chấn an người hâm mộ, Tiêu Chiến lại chọn cách im lặng. Anh không đề cập trực tiếp đến chấn thương trong bất kỳ bài đăng nào, chỉ chia sẻ đôi lời cảm ơn “vì những cú ngã trong hành trình trưởng thành” trong bài viết mừng sinh nhật năm 2025. Chính sự kín tiếng ấy lại khiến người hâm mộ càng thêm xúc động.