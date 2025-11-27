Xa Thi Mạn và loạt sao nổi tiếng đã hủy, dời sự kiện vì vụ cháy chung cư khủng khiếp ở Hong Kong

Sao quốc tế 27/11/2025 10:07

Vụ cháy tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court gây ra thương vong lớn, làm tê liệt nhiều hoạt động tại Hong Kong. Trong đó, làng giải trí liên tiếp thông báo hủy, hoãn sự kiện để tập trung cho công tác cứu nạn.

Tính đến sáng 27/11, số người thiệt mạng trong vụ cháy tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong đã tăng lên 44 người, 58 người bị thương và hơn 200 người mất liên lạc. Hiện tại đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Trước tình hình nghiêm trọng, hàng loạt sự kiện giải trí gấp rút điều chỉnh lịch trình. Nhiều nghệ sĩ chia sẻ thông tin cứu nạn và thông báo hoãn hoặc hủy các hoạt động trong những ngày tới.

Xa Thi Mạn và loạt sao nổi tiếng đã hủy, dời sự kiện vì vụ cháy chung cư khủng khiếp ở Hong Kong - Ảnh 1
Thiệt hại về người tiếp tục tăng khi số nạn nhân tử vong đã lên tới ít nhất 44 người

Ngay trong tối 26 và sáng 27/11, nhiều đơn vị tổ chức đã ra thông báo tạm dừng các hoạt động mang tính lễ hội. Theo đó, sự kiện Giáng sinh dự kiến diễn ra tại Tiêm Sa Chủy của Xa Thi Mạn bị hoãn vô thời hạn.

Cùng lúc, buổi thắp đèn Giáng sinh tại Vịnh Causeway với sự góp mặt của cặp đôi Trần Gia Lạc - Liên Thi Nhã cũng thông báo dừng tổ chức dù công tác chuẩn bị gần như hoàn tất.

Ca sĩ JACE Trần Khải Vịnh thông báo dời ngày mở bán vé concert. Phía quản lý cho biết việc mở bán trong thời điểm thành phố đang đối mặt thảm kịch là "không phù hợp và không mang tính nhân văn", đồng thời khẳng định lịch bán vé mới sẽ được cập nhật khi tình hình ổn định hơn.

Các hoạt động điện ảnh cũng chịu tác động. Buổi công chiếu Zootopia 2 với quy mô lớn cũng bị hủy ngay trong ngày. Buổi họp báo kỷ niệm 45 năm của vở vũ kịch Võ Đạo bị rút ngắn, còn họp báo dự án opera Quảng Đông Trump lùi sang thời điểm khác.

Xa Thi Mạn và loạt sao nổi tiếng đã hủy, dời sự kiện vì vụ cháy chung cư khủng khiếp ở Hong Kong - Ảnh 2

Không chỉ các sự kiện giải trí trực tiếp, các đài truyền hình lớn cũng phải thay đổi lịch phát sóng để ưu tiên đưa tin cập nhật tin tức hỏa hoạn.

TVB thông báo dừng chương trình Take Liza to the World, đồng thời đưa bản tin Thời sự tối lên sớm hơn để theo dõi tình hình cứu nạn. Asia Television (ATV) thông báo sẽ mở tầng 2 và tầng 4 làm nơi trú ẩn cho người dân, dự kiến chứa được 150-200 người.

 

Đáng chú ý, vào ngày 28 và 29/11 sắp tới, lễ trao giải MAMA 2025 sẽ diễn ra tại Hong Kong. Dù chưa có thông báo chính thức nhưng trên các diễn đàn Hàn Quốc, nhiều khán giả kêu gọi hủy lễ trao giải. 

Lễ trao giải năm nay dự kiến do Park Bo Gum và Kim Hye Soo dẫn dắt, có dàn nghệ sĩ nổi bật như G-DRAGON, Stray Kids, IVE, Super Junior, aespa, BabyMonster, Enhypen... và đặc biệt là ngôi sao điện ảnh Châu Nhuận Phát. Trong hai ngày qua, nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu đến Hong Hong để chuẩn bị cho chương trình.

