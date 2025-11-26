Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Đời sống 26/11/2025 13:34

Sáng 26/11, trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Sóc Sơn, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô khiến một hành khách bị thương và mắc kẹt trên xe khách.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lúc 9h15 ngày 26/11, anh P.Đ.L. (SN 1980, quê Thái Nguyên) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 20B-019.xx, trên xe chở một hành khách là bà N.T.T.O. (SN 1963, quê Thái nguyên), di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài.

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến chiếc xe khách bị bẹp rúm phần đầu, một người mắc kẹt trên cabin - Ảnh: Báo Dân trí

Theo cảnh sát, khi xe khách trên đi đến km9+750 (đoạn gần cầu vượt quốc lộ 2, địa phận xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 20H-018.xx do anh Đ.M.C. (SN 2000, quê Thái Nguyên) điều khiển, xe tải đang dừng trên đường.

Sau đó, chiếc ô tô khách tiếp tục va chạm với ô tô con BKS 30M- 895.xx do chị H.T.K.H. (SN 1991, trú tại TP Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều.

Nhà chức trách cho biết, vụ tai nạn khiến bà O. (ngồi ở ghế phụ xe khách BKS 20B-019.xx) bị thương, mắc kẹt trên cabin xe khách, các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách - Ảnh 2
ụ tai nạn khiến một phụ nữ bị mắc kẹt trên cabin xe khách - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, tại hiện trường, chiếc xe khách bị bẹp rúm phần đầu, vỡ kính thân xe, nhiều mảnh vỡ bắn tung tóe khắp mặt đường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, cùng với người dân giải cứu bà O. bị mắc kẹt trên cabin xe khách 16 chỗ, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cùng với đó, CSGT đã phối hợp với Công an xã Sóc sơn phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra vụ tai nạn.

Từ khóa:   tai nạn giao thông mắc kẹt trên xe khách tin moi

