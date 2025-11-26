Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ ở mức thấp. Tỉnh Lâm Đồng còn 75 hộ dân bị ngập và 82 hộ dân tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập các tuyến đường, đi lại khó khăn, hiện di chuyển bằng thuyền và các phương tiện khác để tiếp cận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 26/11 của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Bộ làm 98 người chết (tăng 6 người chết) và 10 người mất tích. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất với 63 người chết (không thay đổi so với các báo cáo trước đó) và 8 người mất tích.

Về nhà, mưa lũ làm 426 nhà dân đổ sập, hư hỏng hơn 2.000 nhà và ngập hơn 272.000 nhà - Ảnh: VnExpress

Về nông nghiệp, có gần 52.000ha lúa, hoa màu, gần 40.000ha cây trồng bị thiệt hại, 372ha thủy sản và hơn 100.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và 920.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, hiện còn 12 vị trí trên quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc. Trong đó, Khánh Hòa có 9 vị trí trên quốc lộ 27C và Lâm Đồng có 2 vị trí trên quốc lộ 20 (tại đèo Mimosa, đèo D'Ran), 1 vị trí trên quốc lộ 27C.

Về đường sắt đã cơ bản khắc phục xong các vị trí sạt lở, hư hỏng. Hiện đang kiểm tra điều kiện an toàn trước khi thông tuyến trở lại.

Về điện lực, mưa lũ khiến gần 1,2 triệu khách hàng mất điện, hiện còn gần 2.300 khách hàng mất điện.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 14.352 tỉ đồng, trong đó Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.500 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lũ gây ngập sâu, thiệt hại nhà dân ở Đắk Lắk - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 23/11, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, trong đó Đăk Lăk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300, Khánh Hòa 150, Gia Lai 150. Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Đăk Lăk 2.000 tấn. Trước đó, Chính phủ đã cấp cho Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi nơi 200 tỷ, Đăk Lăk Gia Lai mỗi nơi 150 tỷ đồng.

Thực hiện thông báo của Bộ Chính trị, Hà Nội đã hỗ trợ Gia Lai 50 tỷ đồng, TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa 50 tỷ cùng nhiều hàng hóa; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng 50 tỷ đồng, 30 tấn hàng và 15 tỷ đồng cho ba tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa. Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk 40 tỷ đồng cùng đội ngũ y bác sĩ, thuốc men.

Các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng từ bão Bualoi đến nay với tổng số 14,2 triệu USD. Gần nhất Chính phủ New Zealand cam kết hỗ trợ khoảng 15 tỷ đồng.