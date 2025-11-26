Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong

Đời sống 26/11/2025 13:40

Một người đàn ông ở Quảng Ngãi ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân. Dù được người dân địa phương ứng cứu, nhưng một bé khoảng 2 tuổi đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 26/11, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một cháu bé 6 tuổi được người dân đưa tới cấp cứu do bị đuối nước.

“Sau khi chăm sóc y tế, sức khỏe bé đã tạm qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đang tiếp tục điều trị cho bé”, lãnh đạo bệnh viện nói thêm.

Khi tiếp nhận, bé gái đã ngừng hô hấp, không còn dấu hiệu sinh tồn. Dù ê kíp y bác sĩ nỗ lực hồi sức, nhưng cháu không qua khỏi. Bé trai khoảng 6 tuổi vẫn thở, được sơ cứu ổn định và chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, điều trị.

Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong - Ảnh 1
Sức khỏe cháu bé 6 tuổi hiện đã tạm qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 10h30 ngày 26/11, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 76E1-264… chở theo 2 cháu nhỏ lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân (nối giữa đôi bờ sông Trà Khúc). 

Trong lúc đi kiểm tra chiếc ghe neo ở bờ sông Trà Khúc, họ phát hiện một người đàn ông từ trên cầu Trường Xuân ôm hai cháu bé nhảy xuống nước. Người dân lập tức chèo ghe ra cứu được hai cháu nhỏ trước, sau đó đưa người đàn ông lên bờ.

Hai cháu bé được đưa tới Trung tâm y tế Sơn Tịnh, còn người đàn ông sau khi được cứu vẫn ở khu vực bờ sông.

Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong - Ảnh 2
Xe máy, dép, mũ bảo hiểm để trên cầu Trường Xuân - Ảnh: Báo Thanh Niên

Một người dân sống gần cầu Trường Xuân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông chạy xe máy chở theo hai cháu bé. Khi đến cầu, người này bỏ xe lại rồi lao xuống sông cùng hai cháu.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu nói trên.

Sáng 26/11, trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Sóc Sơn, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô khiến một hành khách bị thương và mắc kẹt trên xe khách.

