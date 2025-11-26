Bé trai 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ

Đời sống 26/11/2025 13:26

Ngày 26/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho hay đơn vị này đã tiếp nhận một bé trai trong tình trạng nghi nuốt dị vật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận bệnh nhi N.G.H. (11 tuổi, trú tại Lâm Đồng) trong tình trạng nghi nuốt dị vật. Khoảng 7 giờ trước nhập viện, bố bé phát hiện con khóc, kêu đau vùng cổ, cạnh đó có 5-6 cây kim may đồ. Bé được đưa đến phòng khám gần nhà, chụp X-quang ghi nhận dị vật giống kim may nên chuyển ngay lên tuyến trên.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Hình ảnh X-quang cho thấy dị vật cản quang dạng kim may dài khoảng 4 cm nằm ở đoạn trên ổ bụng. Bệnh nhi có tiền sử chậm phát triển tâm thần được chẩn đoán hai năm trước.

Bé trai 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ - Ảnh 1
Một bệnh nhi 11 tuổi ở Lâm Đồng đã được cứu sống kịp thời sau khi nuốt phải kim may dài 4 cm, dị vật mắc tại tá tràng và có nguy cơ gây thủng ruột, đe dọa tính mạng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTV News, trước tình huống khẩn cấp, BSCKII Lê Đức Lộc, Điều hành khoa Tiêu hoá - cùng ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành thủ thuật nội soi thực quản - dạ dày và gắp dị vật.

Khi đưa ống soi mềm qua đường miệng vào ống tiêu hóa trên, các bác sĩ ghi nhận kim may nằm ở vị trí D2 tá tràng, kèm theo xước nhẹ niêm mạc hành tá tràng. Dị vật sau đó đã được gắp ra an toàn bằng kềm răng chuột. Hiện, sức khỏe bé ổn định và hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Lộc, nuốt dị vật là tai nạn phổ biến ở trẻ em nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ chậm phát triển tâm thần vì các em khó nhận biết rủi ro. May mắn, trường hợp này được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Nếu chậm trễ, dị vật có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng hoặc thậm chí tử vong.

“Phụ huynh cần cẩn trọng và quan sát con khi con chơi, tránh để các vật nhỏ, sắc nhọn có thể gây nguy hiểm ở trong tầm với của trẻ.

Nếu nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phải ngay lập tức đưa đến các cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, CT scan...) càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không tự ý móc họng hay ép trẻ nôn vì dễ gây tổn thương nặng hơn”, bác sĩ Lộc khuyến cáo.

Danh tính thi thể nữ công nhân trôi dạt trên sông Đáy

Danh tính thi thể nữ công nhân trôi dạt trên sông Đáy

Sáng 26/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt trên sông Đáy đoạn qua địa bàn phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình).

