Danh tính thi thể nữ công nhân trôi dạt trên sông Đáy

Đời sống 26/11/2025 13:14

Sáng 26/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt trên sông Đáy đoạn qua địa bàn phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 26/11, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt trên sông Đáy, đoạn qua địa bàn phường Đông Hoa Lư. Nạn nhân được xác định là V.T.D. (SN 1981, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình).

Trước đó, tối 24/11, người dân phát hiện xe máy của chị D. để trên cầu Sắt bắc qua sông Đáy, thuộc địa bàn phường Hoa Lư. Mọi người nghi ngờ, chị D. đã nhảy cầu tự tử nên báo với lực lượng chức năng và người nhà.

Danh tính thi thể nữ công nhân trôi dạt trên sông Đáy - Ảnh 1
Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị V.T.D - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 9h ngày 26/11, phát hiện thi thể chị D. đang trôi dạt trên sông Đáy.

Được biết, chị D. làm công nhân tại một công ty may thuộc Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư.

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Trong lúc chờ kết quả ADN thi thể thiếu nữ bị trói tay thả trôi sông có phải của Yến Nhi hay không, gia đình băn khoăn tin nhắn cuối cùng "chiều chị về" không phải do cô viết.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể nữ công nhân thi thể trên sông tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 26/11/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn Lộc Trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài nở rộ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 26/11/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn Lộc Trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài nở rộ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Thu hồi 80 số công bố và 162 mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc

Thu hồi 80 số công bố và 162 mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong

Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Bé trai 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ

Bé trai 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Nóng: Thu hồi lô thuốc giảm đau, hạ sốt dành cho trẻ em kém chất lượng

Nóng: Thu hồi lô thuốc giảm đau, hạ sốt dành cho trẻ em kém chất lượng

Sáng 26/11: Mưa lũ làm 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỉ đồng

Sáng 26/11: Mưa lũ làm 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỉ đồng