Khi Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng lên sóng, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thoát khỏi chuỗi tác phẩm nhạt nhòa. Bộ phim được đầu tư mạnh, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và sở hữu chiến dịch truyền thông quy mô, thậm chí đạt mức tăng vọt 25.000 lượt xem khi ra mắt. Nhưng mọi thứ nhanh chóng lao dốc. Sau nhiều lần cập nhật, phim chỉ tăng vỏn vẹn thêm 1.000 lượt xem - con số quá nhỏ so với những dự án cùng thời điểm.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Vĩ Ngư, xây dựng một thế giới viễn tưởng đô thị với câu chuyện xoay quanh nữ chính do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai và nam chính Trần Tinh Húc cùng chiến đấu chống yêu quái. Nghe qua tưởng hấp dẫn, nhưng khi lên sóng, khán giả lại chẳng có nhiều điều để bàn luận.

Không có cú twist nổi bật, tuyến diễn biến rời rạc và cách xử lý xung đột đều bị cho là thiếu chiều sâu. Đáng chú ý hơn, điều mà công chúng bàn tán nhiều nhất không phải nội dung, mà là… số liệu. Các cuộc tranh luận chủ yếu xoay quanh thành tích flop, lượt xem thấp, hay việc fan cố gắng kéo độ hot bằng bình luận tiêu cực. Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy bộ phim không tạo ra bất kỳ giá trị nội dung nào đủ sức níu người xem.

Trong khi đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục bị soi. Nhiều khán giả nhận xét rằng mỗi khi lên phim, cô lại đánh mất thần thái vốn rực rỡ trên thảm đỏ. Ngũ quan của nữ diễn viên Tân Cương được đánh giá đẹp nhưng lên màn ảnh dễ bị lộ khuyết điểm; biểu cảm có xu hướng đơ, thiếu linh hoạt và đôi khi tách rời cảm xúc nhân vật. Những hạn chế này khiến phần thể hiện của cô không thể cứu được một kịch bản vốn đã thiếu sức hút.

Điều khiến dư luận dậy sóng nhất chính là việc sau 12 năm hoạt động, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có một bộ phim chính diện nào trở thành hit thực sự. Những vai được xem là "để đời" của cô - như Phượng Cửu hay Cao Văn - đều là vai phụ. Còn những phim cô đóng chính, dù đầu tư lớn, truyền thông mạnh, lại không thể tạo dấu ấn tương xứng với danh tiếng.

Dù Địch Lệ Nhiệt Ba đã thử nhiều thể loại, từ cổ trang huyền huyễn đến đô thị lãng mạn, thậm chí nghiêm túc hóa hình tượng trong các vai nội tâm, cô vẫn loay hoay tìm một hình tượng thật sự phù hợp. Khi tuổi tác tăng lên, lợi thế nhan sắc cũng không thể bù đắp cho sự thiếu bứt phá về diễn xuất, càng khiến con đường phía trước của cô trở nên mờ mịt.