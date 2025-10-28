Công ty quản lý phản hồi về tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị chấm dứt hợp đồng

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến định hướng tương lai của Địch Lệ Nhiệt Ba. Có thông tin nữ diễn viên sẽ không gia hạn hợp đồng với Gia Hành mà quyết định hoạt động độc lập, và sắp thành lập phòng làm việc (studio) riêng.

Ngày 27/10, công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba - Truyền thông Gia Hành (Jiaxing Media) - đã phản hồi về tin đồn nữ diễn viên sinh năm 1992 sắp chia tay công ty sau hơn 10 năm gắn bó. Tài khoản Weibo của Gia Hành chụp một bài đăng về tin đồn này và ghi rõ chữ “giả”, trực tiếp phủ nhận tin đồn.

Còn có tin đồn Nhiệt Ba dự định ký hợp đồng với công ty Tân Lệ (New Classics Media) thuộc Tencent để phát triển mảng phim ảnh, và ký hợp đồng với công ty mới của Dương Mịch - Thiên Y Giải Trí - để quản lý mảng thương mại. Dù Gia Hành lên tiếng phủ nhận việc Nhiệt Ba sắp rời đi. Nhưng cộng động mạng cho rằng đây chỉ là hành động tạm thời của công ty để xoa dịu tình hình căng thẳng từ người hâm mộ Nhiệt Ba trong quá trình đàm phán hợp đồng.

Gần đây, trong bối cảnh phim ngắn micro-drama là một trào lưu đang lên như vũ bão trong làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy sự nhạy bén với xu hướng khi đồng ý tham gia một dự án do iQIYI sản xuất. Tác phẩm Dù Không Thể cùng Lúc Có Tất Cả đánh dấu lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức trong lĩnh vực phim ngắn chiếu mạng, đồng thời cũng là một thử thách lớn khi cô đảm nhận hai vai diễn khác biệt trong cùng một tác phẩm.

Nữ diễn viên đã dành chín tháng để chuẩn bị cho vai diễn, từ tâm lý nhân vật đến biểu cảm nội tâm, với mong muốn mang đến màn thể hiện sâu sắc và mới mẻ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Với dự án phim ngắn này của iQIYI, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hóa thân vào hai nhân vật có cuộc sống đối lập nhưng đều mang một cái tên là Vệ Lam. Một Vệ Lam là nhà văn thành thị thành đạt, tỏa sáng trong công việc, còn một Vệ Lam là người nội trợ ở thị trấn nhỏ, đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng vũ phu.

Điểm đặc biệt của dự án này nằm ở thử thách diễn xuất bốn tầng lớp, khi Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ phải thể hiện bản thể của hai nhân vật riêng biệt, mà còn phải thể hiện trạng thái giả mạo đối phương sau khi hoán đổi thân phận. Giới chuyên môn nhận định đây có thể trở thành vai diễn tỏa sáng tiếp theo của cô sau vai nữ cảnh sát trong phim Kiếm Sắc Hoa Hồng. Bộ phim đánh dấu một thử thách lớn về cảm xúc, kỹ thuật và chiều sâu tâm lý.

Với Dù Không Thể Cùng Lúc Có Tất Cả, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của một ngôi sao đỉnh lưu, và mang theo thử thách chứng minh nỗ lực nghiêm túc của cô trong hành trình tìm kiếm giá trị nghệ thuật và chiều sâu diễn xuất qua thể loại phim ngắn mới mẻ này.