Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 26/10/2025 11:10

Đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với thể loại phim ngắn chiếu mạng.

Mới đây, nền tảng iQIYI đã chính thức công bố dự án phim ngắn "Dù không thể có tất cả" với đội hình diễn viên gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Hạo Sâm, Nghiêm Khoan, Chu Nhân, Từ Mộng Khiết, Thường Hoa Sâm, Diệp Đồng...

Đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với thể loại phim ngắn chiếu mạng. Theo tiết lộ, nữ diễn viên đã dành 9 tháng để chuẩn bị cho bộ phim mới. Dù không phải dự án truyền hình lớn, mỹ nhân Tân Cương gặp nhiều thử thách vì phải một mình đảm nhận hai vai.

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1

"Dù không thể có tất cả" được cải biên từ tiểu thuyết "Xanh một màu xanh khác" của nhà văn Nhật Bản Yamamoto Fumio. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật nữ là Vệ Lam A, một nhà văn nữ nổi tiếng, có sự nghiệp hào nhoáng nhưng đời sống tình cảm trống rỗng và Vệ Lam B, một bà nội trợ ở thị trấn nhỏ, đang vật lộn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị người chồng vũ phu bạo hành.

Hai phiên bản “tôi” trong hai thế giới khác nhau vô tình bị cuốn vào chuyện tình cảm phức tạp, từ đó phát hiện ra những khía cạnh khác của bản thân.

Phim dự kiến dài 6 tập, mỗi tập 50 phút và sẽ lên sóng đầu năm 2026. Theo đạo diễn Ngô Thần Trình, "Dù không thể có tất cả" sẽ mang đậm phong cách phim điện ảnh với sự đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh.

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3

Trước Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng góp mặt trong dự án phim ngắn "Tại nhân gian". Dù nhận được nhiều kỳ vọng, bộ phim khiến người hâm mộ thất vọng bởi kịch bản khó hiểu, các tình tiết phi logic. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý làm bộc lộ khả năng diễn xuất hạn chế của Triệu Lệ Dĩnh.

Dù được đầu tư chỉn chu, thời lượng phim hạn chế không thể truyền tải những thông điệp như đạo diễn, biên kịch kỳ vọng. Đây cũng là nhược điểm thường gặp của thể loại phim ngắn. "Tại nhân gian" chỉ đạt 6,7 điểm với hơn 50.000 đánh giá, nhiều bình luận tiêu cực tỏ ra thất vọng vì mắt chọn kịch bản của Triệu Lệ Dĩnh.

Người hâm mộ tỏ ra lo lắng vì Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng rơi vào trường hợp tương tự như Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra mong chờ sự xuất hiện mới mẻ của mỹ nhân Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái

Khi vừa ra thông báo, đoàn phim 'Tuy không thể có được tất cả' do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã vướng nghi vấn đạo nhái hình ảnh từ một nhiếp ảnh gia.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, khẳng định sức hút trong Cbiz

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, khẳng định sức hút trong Cbiz

Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba khuấy đảo Tuần lễ Thời trang Paris: Được ví như nàng búp bê Barbie mộng mơ giữa khu vườn mùa xuân

Địch Lệ Nhiệt Ba khuấy đảo Tuần lễ Thời trang Paris: Được ví như nàng búp bê Barbie mộng mơ giữa khu vườn mùa xuân

'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng

'Mỹ nữ Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' khi hóa tiên nữ cung trăng

TIN MỚI NHẤT

Án mạng giữa cầu Dục Thanh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Án mạng giữa cầu Dục Thanh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
SR Fancy "Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ" - Tuyệt tác hương thơm tinh tế đầy quyến rũ

SR Fancy "Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ" - Tuyệt tác hương thơm tinh tế đầy quyến rũ

Làm đẹp 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/10-28/10), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/10-28/10), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Đúng 20h hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Máy cày mất kiểm soát và lao xuống vực khiến 3 người tử vong, 22 người bị thương

Máy cày mất kiểm soát và lao xuống vực khiến 3 người tử vong, 22 người bị thương

Video 2 giờ 27 phút trước
Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Vừa lên sóng, 'Thủy long ngâm' do La Vân Hi đóng chính đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Vừa lên sóng, 'Thủy long ngâm' do La Vân Hi đóng chính đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Được xếp ngồi chung một bàn, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vẫn 'lạnh nhạt' với nhau

Được xếp ngồi chung một bàn, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vẫn 'lạnh nhạt' với nhau

Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Triệu Lộ Tư rục rịch ký kết hợp đồng với công ty quản lý mới, chuẩn bị tiếp tục đóng phim?

Triệu Lộ Tư rục rịch ký kết hợp đồng với công ty quản lý mới, chuẩn bị tiếp tục đóng phim?