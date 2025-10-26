Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với thể loại phim ngắn chiếu mạng. Theo tiết lộ, nữ diễn viên đã dành 9 tháng để chuẩn bị cho bộ phim mới. Dù không phải dự án truyền hình lớn, mỹ nhân Tân Cương gặp nhiều thử thách vì phải một mình đảm nhận hai vai.

Mới đây, nền tảng iQIYI đã chính thức công bố dự án phim ngắn "Dù không thể có tất cả" với đội hình diễn viên gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Hạo Sâm, Nghiêm Khoan, Chu Nhân, Từ Mộng Khiết, Thường Hoa Sâm, Diệp Đồng...

"Dù không thể có tất cả" được cải biên từ tiểu thuyết "Xanh một màu xanh khác" của nhà văn Nhật Bản Yamamoto Fumio. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật nữ là Vệ Lam A, một nhà văn nữ nổi tiếng, có sự nghiệp hào nhoáng nhưng đời sống tình cảm trống rỗng và Vệ Lam B, một bà nội trợ ở thị trấn nhỏ, đang vật lộn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị người chồng vũ phu bạo hành.

Hai phiên bản “tôi” trong hai thế giới khác nhau vô tình bị cuốn vào chuyện tình cảm phức tạp, từ đó phát hiện ra những khía cạnh khác của bản thân.

Phim dự kiến dài 6 tập, mỗi tập 50 phút và sẽ lên sóng đầu năm 2026. Theo đạo diễn Ngô Thần Trình, "Dù không thể có tất cả" sẽ mang đậm phong cách phim điện ảnh với sự đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh.

Trước Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng góp mặt trong dự án phim ngắn "Tại nhân gian". Dù nhận được nhiều kỳ vọng, bộ phim khiến người hâm mộ thất vọng bởi kịch bản khó hiểu, các tình tiết phi logic. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý làm bộc lộ khả năng diễn xuất hạn chế của Triệu Lệ Dĩnh.

Dù được đầu tư chỉn chu, thời lượng phim hạn chế không thể truyền tải những thông điệp như đạo diễn, biên kịch kỳ vọng. Đây cũng là nhược điểm thường gặp của thể loại phim ngắn. "Tại nhân gian" chỉ đạt 6,7 điểm với hơn 50.000 đánh giá, nhiều bình luận tiêu cực tỏ ra thất vọng vì mắt chọn kịch bản của Triệu Lệ Dĩnh.

Người hâm mộ tỏ ra lo lắng vì Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng rơi vào trường hợp tương tự như Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra mong chờ sự xuất hiện mới mẻ của mỹ nhân Tân Cương.