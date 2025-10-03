Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior

Diễn viên Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả nhận xét như công chúa trong thiết kế đính hoa mà Dior chế tác cho cô.

Ngày 2/10, từ khóa chủ đề “Gót giày của Địch Lệ Nhiệt Ba bị gãy” bất ngờ leo lên top đầu xu hướng thịnh hành của bảng tin tức giải trí trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Sự cố của Địch Lệ Nhiệt Ba gây bàn tán xôn xao, khi một video quay cảnh nữ diễn viên bước ra từ nơi tổ chức show diễn của Dior được lan truyền. Trong video, mỹ nhân Tân Cương bước đi với thần thái tự tin, thong dong và nhiệt tình vẫy tay chào trước ống kính truyền thông. Nhưng người hâm mộ bất ngờ chú ý đến một bên giày cao gót của cô đã bị gãy gót.

Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior - Ảnh 2

Sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận “cơn mưa” lời khen. Dù gót giày khoảng 9-10cm gần như đã gãy hoàn toàn, song ngôi sao Trung Quốc vẫn duy trì trạng thái bình thường bằng cách đi bằng mũi chân.

Cô không tỏ ra lúng túng hay loạng choạng. Khả năng xử lý tình huống của Nhiệt Ba không thua kém những người mẫu dày dạn kinh nghiệm.

Mặt khác, thương hiệu Dior đã bị khán giả Trung Quốc chỉ trích vì chất lượng sản phẩm kém, dù giá thành mỗi đôi giày của hãng có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Người hâm mộ càng bất bình khi giày kém chất lượng được giao cho một nữ đại sứ toàn cầu. Sự cố này rất nguy hiểm nếu không thể xử lý tình huống tốt và đủ tự tin đi tiếp trên đôi giày gãy gót.

Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior - Ảnh 5

Ở địa điểm tổ chức show, Địch Lệ Nhiệt Ba có xe riêng đưa vào tận nơi, được Giám đốc quan hệ công chúng của Dior tiếp đón từ bên ngoài và ngồi hàng ghế đầu cùng nhiều ngôi sao đình đám khác.

Nữ diễn viên Trung Quốc nhận phản hồi tích cực về khả năng “cân” đồ. Bởi bộ đồ ban đầu từng gây lo ngại vì thiết kế không tôn dáng. Nhưng với một chút chỉnh sửa phần thân áo, kết hợp kiểu tóc búi cổ điển và phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, Nhiệt Ba đã mang đến diện mạo tỏa sáng.

Ngay khi cô xuất hiện, từ khóa “Địch Lệ Nhiệt Ba búp bê barbie” đã chiếm top 1 xu hướng bảng giải trí trên Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ

Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ

Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ lại dậy sóng khi Vương Vũ Hinh, vợ cũ của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du bất ngờ lên tiếng chỉ trích chồng cũ và giữa hàng loạt cáo buộc gây sốc, để rồi tên của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị réo gọi.

