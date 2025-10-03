Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phú Lợi đang điều tra vụ việc người phụ nữ trẻ la hét rồi dùng dao sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phú Lợi đang điều tra làm rõ vụ việc người mẹ sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày trong một ngôi nhà nằm tại hẻm 633 (phường Phú Lợi), người thân nghe tiếng la hét của chị TMĐ (26 tuổi) trong phòng ngủ.

Khi người thân chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị Đ đã dùng dao sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Thấy vậy, mẹ của chị Đ chạy đến căn ngăn thì cùng bị Đ dùng dao truy sát, nhưng người này kịp thời bỏ chạy.

Sau đó, những người trong gia đình đã khống chế được chị Đ rồi đưa bé gái đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, trước đó chị Đ được điều trị tâm thần tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 2/10 chị Đ được xuất viện về nhà, đến sáng ngày 3/10 thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ án mạng liên quan đến nghi phạm là người tâm thần. Cụ thể theo báo Lao Động, vào khoảng 23h ngày 30/4, đối tượng Lợi mang theo một con dao xông vào chốt bảo vệ của nghĩa trang Bình An chém nhiều nhát vào người ông T.D.L khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lợi rời khỏi hiện trường về nhà. Do thấy trên người Lợi có dính máu nên chị H (vợ của Lợi) hỏi thì đối tượng Lợi nói “mới chém con cọp đội lốt người”. Nghi ngờ có việc chẳng lành, chị H cùng người thân trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Qua kiểm tra tại nhà của đối tượng Lợi, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng phù hợp với hiện trường vụ án. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo hồ sơ bệnh án gia đình cung cấp thì Lê Văn Lợi có biểu hiện bị bệnh trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần từ đầu năm 2024 đến nay.

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, Đà Nẵng) để điều tra hành vi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-ieu-tri-tam-than-vua-ve-nha-me-ra-tay-sat-hai-con-gai-ruot-3-thang-tuoi-743359.html