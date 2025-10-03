Bí đỏ là 'siêu thực phẩm' mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 03/10/2025 11:30

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, bí đỏ còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Bí đỏ, hay bí ngô, không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn ngon mà còn là một kho tàng dinh dưỡng. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, bí đỏ xứng đáng được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với những lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

Bí đỏ là 'siêu thực phẩm' mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 Công dụng hàng đầu của bí đỏ đối với sức khỏe

Bảo vệ mắt và tăng cường thị lực

Công dụng nổi bật nhất của bí đỏ là khả năng bảo vệ mắt. Bí đỏ là nguồn cung cấp dồi dào Beta-Carotene – tiền chất của Vitamin A. Cơ thể chuyển hóa Beta-Carotene thành Vitamin A, một chất thiết yếu cho võng mạc. Ngoài ra, bí đỏ còn chứa Lutein và Zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng: Bảo vệ tế bào mắt khỏi tổn thương do ánh sáng xanh và gốc tự do. Giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt thường gặp ở người lớn tuổi như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lại bệnh tật

Hàm lượng Vitamin A và Vitamin C cao trong bí đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hệ miễn dịch. Vitamin C kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các mầm bệnh. Beta-Carotene (Vitamin A) giúp tăng cường sức khỏe của niêm mạc ruột và da, tạo ra hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn.

Bí đỏ là 'siêu thực phẩm' mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Bí đỏ rất giàu Kali, một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng điện giải và duy trì huyết áp khỏe mạnh. Kali giúp thư giãn thành mạch máu, từ đó ổn định huyết áp. Chất xơ trong bí đỏ còn giúp giảm mức Cholesterol LDL (xấu) trong máu, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện tiêu hóa

Bí đỏ là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Bí đỏ có hàm lượng Calo thấp nhưng lại giàu chất xơ. Chất xơ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát được lượng thức ăn tiêu thụ trong các bữa ăn tiếp theo. Chất xơ còn giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Bí đỏ là 'siêu thực phẩm' mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa và làm đẹp da

Các chất chống oxy hóa trong bí đỏ không chỉ tốt cho mắt mà còn có lợi cho làn da. Beta-Carotene hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên, bảo vệ da khỏi các tia UV gây hại (dù không thể thay thế kem chống nắng). Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc sản xuất Collagen, giúp duy trì độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa và giúp da trở nên săn chắc, tươi trẻ hơn.

Lưu ý khi sử dụng bí đỏ 

Mặc dù bí đỏ rất tốt, bạn nên sử dụng với lượng vừa phải. Việc ăn quá nhiều bí đỏ trong thời gian dài có thể gây ra hiện tượng vàng da tạm thời (do tích tụ quá nhiều Beta-Carotene), tuy không gây hại nhưng có thể gây lo lắng.

Bí đỏ là 'siêu thực phẩm' mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thêm bí đỏ vào thực đơn hàng tuần dưới dạng súp, canh hoặc các món hầm để tận dụng tối đa những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà loại quả này mang lại.

Bất ngờ trước 4 lợi ích tuyệt vời của hạt bí đỏ đối với sức khỏe, nhưng cần cảnh giác gì khi sử dụng

Bất ngờ trước 4 lợi ích tuyệt vời của hạt bí đỏ đối với sức khỏe, nhưng cần cảnh giác gì khi sử dụng

Hạt bí đỏ tuy nhỏ nhưng là một trong những thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng giá trị, tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   bí đỏ công dụng của bí đỏ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quả nhãn có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng có 4 lưu ý quan trọng khi ăn, ai cũng nên biết

Quả nhãn có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng có 4 lưu ý quan trọng khi ăn, ai cũng nên biết

Rau lang là "thần dược" dân dã nhưng 5 đối tượng này phải hết sức lưu ý khi ăn

Rau lang là "thần dược" dân dã nhưng 5 đối tượng này phải hết sức lưu ý khi ăn

Quả bơ là ''thực phẩm vàng'' cho sức khỏe nhưng những đối tượng nên kiêng cữ

Quả bơ là ''thực phẩm vàng'' cho sức khỏe nhưng những đối tượng nên kiêng cữ

Cá rô đồng, món ăn dân dã và những công dụng "vàng" cho sức khỏe

Cá rô đồng, món ăn dân dã và những công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau càng cua được mệnh danh là "thần dược" dân gian với lợi ích bất ngờ

Rau càng cua được mệnh danh là "thần dược" dân gian với lợi ích bất ngờ

Gấc là "thần dược" đến từ thiên nhiên với công dụng vượt trội

Gấc là "thần dược" đến từ thiên nhiên với công dụng vượt trội