Bất ngờ trước 4 lợi ích tuyệt vời của hạt bí đỏ đối với sức khỏe, nhưng cần cảnh giác gì khi sử dụng

Công dụng của hạt bí đỏ đối với sức khỏe

Chống oxy hóa mạnh: Hạt bí ngô có tiềm năng chống oxy hóa mạnh do có chứa vitamin E, carotenoid. Những chất chống oxy hóa này giúp giảm viêm đồng thời bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là thủ phạm gây ra nhiều bệnh lý như vữa xơ động mạch, ung thư, Alzheimer, Parkinson, đục thủy tinh thể, đái tháo đường, tăng huyết áp, xơ gan...