Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu được khách hàng tin chọn

Ngay từ những ngày đầu, Tam Fruit đã xác định rõ định hướng: - Chỉ bán trái cây đạt tiêu chuẩn – nói không với hàng trôi nổi, kém chất lượng. - Minh bạch về nguồn gốc xuất xứ, lựa chọn kỹ lưỡng từng loại quả trước khi đến tay khách hàng.

Tam Fruit ra đời với mong muốn mang đến cho khách hàng những loại trái cây nhập khẩu chính ngạch, an toàn và chất lượng cao, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày mà còn là giải pháp quà tặng sang trọng, tinh tế cho mọi dịp.

Chính sự nghiêm túc đó đã giúp Tam Fruit xây dựng được niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Trái cây nhập khẩu đa dạng – Nguồn gốc rõ ràng, chính ngạch

Tại Tam Fruit, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các dòng trái cây nhập khẩu cao cấp đến từ nhiều quốc gia nổi tiếng như:

- Táo Mỹ (Envy, Cosmic Crisp, Jazz…)

- Nho Mỹ, nho Úc, nho mẫu đơn Hàn Quốc

- Lê Hàn Quốc, lê Nam Phi

- Cam Úc, cam Mỹ

- Kiwi vàng New Zealand

- Cherry Mỹ, cherry Úc theo mùa

Tất cả sản phẩm đều có chứng từ nhập khẩu rõ ràng, được bảo quản đúng tiêu chuẩn, đảm bảo độ tươi – vị ngon – hàm lượng dinh dưỡng khi đến tay người tiêu dùng.

Giỏ trái cây nhập khẩu – Quà tặng được khách hàng yêu thích

Không chỉ là cửa hàng bán lẻ trái cây nhập khẩu, Tam Fruit còn được biết đến là địa chỉ làm giỏ hoa quả quà tặng uy tín tại Hà Nội. Các mẫu giỏ trái cây tại Tam Fruit luôn được khách hàng đánh giá cao bởi:

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, phối màu hài hòa

- Trái cây tuyển chọn đẹp quả, đều size

- Có thể kết hợp hoa tươi, rượu vang, phụ kiện cao cấp

- Nhận thiết kế theo ngân sách và yêu cầu riêng của khách hàng

Giỏ trái cây Tam Fruit phù hợp cho nhiều dịp: biếu Tết, thăm hỏi sức khỏe, khai trương, sinh nhật, cảm ơn đối tác, quà doanh nghiệp…

Vì sao khách hàng luôn tin chọn Tam Fruit?

Sự tin tưởng của khách hàng dành cho Tam Fruit không đến từ quảng cáo phô trương, mà đến từ trải nghiệm thực tế:

- Trái cây đúng chất lượng – đúng giá trị

- Tư vấn nhiệt tình, chân thành, không chèo kéo

- Nhận làm giỏ trái cây theo yêu cầu, đúng ngân sách

- Giao hàng nhanh tại Hà Nội, đóng gói cẩn thận

- Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT cho doanh nghiệp

Chính sự chỉn chu trong từng đơn hàng, dù nhỏ hay lớn, đã giúp Tam Fruit giữ chân khách hàng cũ và liên tục được khách hàng mới giới thiệu.

Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu uy tín tại Hà Nội

Hiện nay, Tam Fruit phục vụ khách hàng tại Hà Nội với hệ thống cửa hàng thuận tiện, giúp việc mua sắm và đặt quà trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

- Cơ sở 1: 61B Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Cơ sở 2: 207 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Hotline: 0982 288 333

- Website: https://tamfruit.vn/

Khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng để chọn trái cây hoặc đặt hàng online nhanh chóng, Tam Fruit luôn sẵn sàng tư vấn để bạn có lựa chọn phù hợp nhất.

Giữa thị trường trái cây nhập khẩu đầy cạnh tranh, Tam Fruit vẫn giữ vững vị thế là địa chỉ được khách hàng tin chọn nhờ chất lượng sản phẩm, sự tận tâm trong dịch vụ và uy tín xây dựng qua từng đơn hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm trái cây nhập khẩu ngon – sạch – làm quà đẹp – giá hợp lý, Tam Fruit chắc chắn là lựa chọn đáng để trải nghiệm.