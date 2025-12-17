Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu được khách hàng tin chọn

Dinh dưỡng 17/12/2025 08:42

Trong những năm gần đây, trái cây nhập khẩu ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng bởi chất lượng vượt trội, hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, giữa rất nhiều cửa hàng trên thị trường, việc tìm được địa chỉ trái cây nhập khẩu uy tín, nguồn gốc rõ ràng, giá cả minh bạch không hề dễ dàng. Và Tam Fruit chính là cái tên được đông đảo khách hàng tại Hà Nội tin tưởng lựa chọn suốt nhiều năm qua.

Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu được khách hàng tin chọn - Ảnh 1

Tam Fruit – Thương hiệu trái cây nhập khẩu đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu

Tam Fruit ra đời với mong muốn mang đến cho khách hàng những loại trái cây nhập khẩu chính ngạch, an toàn và chất lượng cao, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày mà còn là giải pháp quà tặng sang trọng, tinh tế cho mọi dịp.

Ngay từ những ngày đầu, Tam Fruit đã xác định rõ định hướng:
- Chỉ bán trái cây đạt tiêu chuẩn – nói không với hàng trôi nổi, kém chất lượng.
- Minh bạch về nguồn gốc xuất xứ, lựa chọn kỹ lưỡng từng loại quả trước khi đến tay khách hàng.

Chính sự nghiêm túc đó đã giúp Tam Fruit xây dựng được niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu được khách hàng tin chọn - Ảnh 2

Trái cây nhập khẩu đa dạng – Nguồn gốc rõ ràng, chính ngạch

Tại Tam Fruit, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các dòng trái cây nhập khẩu cao cấp đến từ nhiều quốc gia nổi tiếng như:

- Táo Mỹ (Envy, Cosmic Crisp, Jazz…)

- Nho Mỹ, nho Úc, nho mẫu đơn Hàn Quốc

- Lê Hàn Quốc, lê Nam Phi

- Cam Úc, cam Mỹ

- Kiwi vàng New Zealand

- Cherry Mỹ, cherry Úc theo mùa

Tất cả sản phẩm đều có chứng từ nhập khẩu rõ ràng, được bảo quản đúng tiêu chuẩn, đảm bảo độ tươi – vị ngon – hàm lượng dinh dưỡng khi đến tay người tiêu dùng.

Giỏ trái cây nhập khẩu – Quà tặng được khách hàng yêu thích

Không chỉ là cửa hàng bán lẻ trái cây nhập khẩu, Tam Fruit còn được biết đến là địa chỉ làm giỏ hoa quả quà tặng uy tín tại Hà Nội. Các mẫu giỏ trái cây tại Tam Fruit luôn được khách hàng đánh giá cao bởi:

- Thiết kế sang trọng, tinh tế, phối màu hài hòa

- Trái cây tuyển chọn đẹp quả, đều size

- Có thể kết hợp hoa tươi, rượu vang, phụ kiện cao cấp

- Nhận thiết kế theo ngân sách và yêu cầu riêng của khách hàng

Giỏ trái cây Tam Fruit phù hợp cho nhiều dịp: biếu Tết, thăm hỏi sức khỏe, khai trương, sinh nhật, cảm ơn đối tác, quà doanh nghiệp…

Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu được khách hàng tin chọn - Ảnh 3

Vì sao khách hàng luôn tin chọn Tam Fruit?

Sự tin tưởng của khách hàng dành cho Tam Fruit không đến từ quảng cáo phô trương, mà đến từ trải nghiệm thực tế:

- Trái cây đúng chất lượng – đúng giá trị

- Tư vấn nhiệt tình, chân thành, không chèo kéo

- Nhận làm giỏ trái cây theo yêu cầu, đúng ngân sách

- Giao hàng nhanh tại Hà Nội, đóng gói cẩn thận

- Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT cho doanh nghiệp

Chính sự chỉn chu trong từng đơn hàng, dù nhỏ hay lớn, đã giúp Tam Fruit giữ chân khách hàng cũ và liên tục được khách hàng mới giới thiệu.

Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu uy tín tại Hà Nội

Hiện nay, Tam Fruit phục vụ khách hàng tại Hà Nội với hệ thống cửa hàng thuận tiện, giúp việc mua sắm và đặt quà trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

- Cơ sở 1: 61B Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Cơ sở 2: 207 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Hotline: 0982 288 333

- Website: https://tamfruit.vn/

Khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng để chọn trái cây hoặc đặt hàng online nhanh chóng, Tam Fruit luôn sẵn sàng tư vấn để bạn có lựa chọn phù hợp nhất.

Giữa thị trường trái cây nhập khẩu đầy cạnh tranh, Tam Fruit vẫn giữ vững vị thế là địa chỉ được khách hàng tin chọn nhờ chất lượng sản phẩm, sự tận tâm trong dịch vụ và uy tín xây dựng qua từng đơn hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm trái cây nhập khẩu ngon – sạch – làm quà đẹp – giá hợp lý, Tam Fruit chắc chắn là lựa chọn đáng để trải nghiệm.

Tự làm khô gà lá chanh tại nhà dễ nhất quả đất mà lại ngon tuyệt

Tự làm khô gà lá chanh tại nhà dễ nhất quả đất mà lại ngon tuyệt

Món ăn vặt khô gà lá chanh được nhiều người yêu thích không hề khó làm, chị em có thể dễ dàng tự làm tại nhà mà chất lượng ngon hơn hẳn khô gà lá chanh đi mua.

Xem thêm
Từ khóa:   Tam Fruit trái cây nhập khẩu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/12/2025, 3 con giáp mở cửa nhà nghênh đón Thần Tài, nắm chắc tiền tỷ trong tay, không thành Rồng cũng thành Phượng

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/12/2025, 3 con giáp mở cửa nhà nghênh đón Thần Tài, nắm chắc tiền tỷ trong tay, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp phúc trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/2/2025, khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

3 con giáp phúc trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/2/2025, khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do bán biệt thự trăm tỷ, phải đi ở nhà thuê

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do bán biệt thự trăm tỷ, phải đi ở nhà thuê

Hậu trường 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xòe tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xòe tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Phật phù hộ, quý nhân giúp sức, 3 con giáp phước lộc vô biên, công danh xán lạn, cả tình lẫn tiền đều như ý nguyện

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Phật phù hộ, quý nhân giúp sức, 3 con giáp phước lộc vô biên, công danh xán lạn, cả tình lẫn tiền đều như ý nguyện

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó

Đúng hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe, một người bị tường đè tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Bí ngòi và 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Bí ngòi và 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Thịt gà thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 4 đối tượng này nên tránh xa

Thịt gà thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 4 đối tượng này nên tránh xa

Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cơ thể sẽ thay như thế nào?

Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cơ thể sẽ thay như thế nào?

Mỗi ngày ăn một quả táo, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Mỗi ngày ăn một quả táo, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Không chỉ ngon, nấm rơm còn mang đến loạt lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết

Không chỉ ngon, nấm rơm còn mang đến loạt lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết