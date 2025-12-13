Mỗi ngày ăn một quả táo, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Các nhà khoa học cho biết, cách sử dụng táo hiệu quả nhất và mang lại nhiều lợi ích nhất chính là ăn nguyên quả không qua chế biến.

Mỗi quả táo có chứa khoảng 60 calo và mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho người dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo, nước sốt táo sẽ không tốt bằng ăn nguyên quả vì việc nấu, chế biến hay cho thêm đường sẽ làm mất đi các dưỡng chất quan trọng.

Chất dinh dưỡng trong mỗi loại táo sẽ có chút khác biệt, nhưng mỗi loại đều chứa đầy các chất có lợi cho sức khỏe, trong đó bao gồm:

Chất chống oxy hoá: trong vỏ táo có chứa nhiều nhóm chất chống oxy hoá, đặc biệt là quercetin. Quercetin được tìm thấy trong các thực phẩm có màu sắc đậm như quả cam, quả mâm xôi, trà xanh, rượu vang đỏ và trong cả vỏ táo.

Chất xơ: trong táo chứa rất nhiều chất xơ, hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hoá.

Nước: táo chứa khoảng 85% là nước, chống mất nước cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả táo

Giàu dinh dưỡng: Táo chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả mỗi ngày. Loại trái cây này còn giàu polyphenol - nhóm chất chống oxy hóa có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Dù không xuất hiện rõ trên bảng thành phần dinh dưỡng, polyphenol lại là yếu tố đứng sau phần lớn lợi ích sức khỏe của táo.

Hỗ trợ giảm cân: Nhờ hàm lượng chất xơ và nước cao, táo giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ giảm cân tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy, ăn táo thường xuyên có thể giúp giảm chỉ số khối cơ thể (BMI). Các polyphenol trong táo cũng được cho là góp phần ngăn ngừa béo phì.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2: Tổng hợp nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn táo hoặc lê có thể giảm đến 18% nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Chỉ một khẩu phần mỗi tuần cũng giúp giảm nguy cơ này khoảng 3%. Lợi ích này được cho là đến từ polyphenol quercetin - chất chống oxy hóa nổi bật có trong vỏ táo.

Thúc đẩy sức khỏe đường ruột: Táo chứa pectin - loại chất xơ hoạt động như prebiotic, giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và nâng cao sức khỏe toàn thân. Pectin cũng giúp cân bằng hai nhóm vi khuẩn quan trọng: Bacteroidetes và Firmicutes.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa và polyphenol trong táo được ghi nhận có khả năng giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đường tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy, chúng có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.