Loại củ đang vào vụ bổ ngang nhân sâm tổ yến vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Củ cải trắng là một loại rau củ giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin B2, PP, phốt pho, sắt và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cholesterol, giảm đau, hỗ trợ chức năng gan và phòng ngừa các bệnh tim mạch. Theo Đông y, củ cải trắng vị ngọt, hơi cay, đắng, tính bình, không độc.

Củ cải trắng bảo vệ tim mạch, gan, phổi và ngăn ngừa thiếu máu. Betaine hỗ trợ chức năng gan và giảm homocysteine, yếu tố nguy cơ tim mạch. Củ cải trắng còn giúp điều chỉnh bilirubin, hỗ trợ điều trị vàng da và tăng cường oxy cho cơ thể.

Củ cải trắng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa trĩ nhờ hàm lượng chất xơ cao, hoạt động như chất nhuận tràng tự nhiên, giảm táo bón và kích thích sản xuất mật. Củ cải trắng có tiềm năng phòng ngừa ung thư nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C, axit folic, dầu cải, glycosid và anthocyanin, bảo vệ cơ thể chống lại một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết, thận, ruột, dạ dày và vòm họng. Vitamin C còn tăng cường miễn dịch và bảo vệ da.

Đặc biệt, củ cải trắng chứa vitamin C và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm đường hô hấp và hỗ trợ người bị hen suyễn nhẹ. Vitamin B12 thúc đẩy hấp thụ sắt và tổng hợp hemoglobin, ngừa thiếu máu. Nitrat trong củ cải trắng cải thiện lưu lượng máu đến não, tăng cường nhận thức và bảo vệ tế bào não.

Những lưu ý khi sử dụng củ cải trắng

Mặc dù củ cải trắng là một phương pháp tự nhiên an toàn, nhưng khi sử dụng, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau:

Ảnh minh họa: Internet

Không dùng cho người có bệnh lý liên quan đến dạ dày: Củ cải trắng có tính hàn, có thể gây khó chịu cho người có bệnh lý dạ dày, đặc biệt là người bị dạ dày hoặc dạ dày.

Không sử dụng quá nhiều: Dù là phương pháp tự nhiên, nhưng sử dụng củ cải trắng quá nhiều cũng có thể gây ra tác dụng phụ: chướng bụng, đầy hơi, thậm chí tiêu chảy. Hãy sử dụng đúng liều lượng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tham khảo ý kiến bác sĩ: Trước khi sử dụng các biện pháp kể trên, bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn xem bản thân có phù hợp với các phương pháp trị ho có đờm bằng củ cải không. Đồng thời nếu tình trạng ho đờm kéo dài hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng khác, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Củ cải trắng kỵ với gì?

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm nhất định cần được lưu ý để tránh những tác động tiêu cực.

Củ cải trắng và nấm: Việc kết hợp củ cải trắng với nấm có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, đặc biệt là viêm da. Ngoài ra, sự kết hợp này còn có thể gây mất nước và ảnh hưởng đến lá lách.

Ảnh minh họa: Internet

Củ cải trắng và cà rốt: Cà rốt chứa enzyme axit ascorbic, có thể phân hủy vitamin C trong củ cải trắng. Nếu mục đích sử dụng củ cải trắng là để bổ sung vitamin C, thì không nên kết hợp với cà rốt.

Củ cải trắng và sữa: Sữa thường không được khuyến khích kết hợp với các thực phẩm có tính axit hoặc mặn, trong đó có củ cải trắng. Không có nghiên cứu nào cho thấy việc kết hợp củ cải trắng và sữa gây hại, nhưng có thể gây khó tiêu ở một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.