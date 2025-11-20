Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng' vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 20/11/2025 11:34

Với những lợi ích sức khỏe đa dạng từ việc tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch đến hỗ trợ giảm cân, củ cải trắng xứng đáng được mệnh danh là 'thực phẩm vàng' nên có trong thực đơn gia đình bạn.

Củ cải trắng được cho là có nguồn gốc từ khu vực Đông Địa Trung Hải và được trồng làm thực phẩm từ thời kỳ tiền La Mã ở châu Âu. Ngày nay, loại thực phẩm này được trồng trên khắp thế giới. Củ cải trắng là một loài thực vật hàng năm với các lá hình hoa hồng dài khoảng 13 cm.

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng' vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải trắng được trồng để lấy củ vì đây là phần có thể ăn được, củ chứa nhiều nước nên hơi phình ra và có màu trắng. Củ cải trắng thường có hình thuôn dài hoặc hình cầu, phần thịt bên trong của củ hoàn toàn có màu trắng. Thân mập, mọc thẳng và phân nhánh.

Công dụng của củ cải trắng 

Điều chỉnh huyết áp và tốt cho tim mạch

Củ cải trắng chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng nồng độ natri (muối) trong cơ thể. Sự cân bằng natri - kali này là chìa khóa để duy trì huyết áp ổn định. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa và betaine trong củ cải giúp giảm nồng độ homocysteine trong huyết tương, một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch.

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng' vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống ung thư

Củ cải trắng rất giàu vitamin C, axit folic và anthocyanin cùng các hoạt chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này sẽ đem đến tác dụng bảo vệ chống lại một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết, thận, ruột, dạ dày và ung thư vòm họng.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Với hàm lượng calo cực thấp và giàu chất xơ cùng nước, củ cải trắng là lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng. Chất xơ giúp bạn no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn, trong khi lượng nước cao giúp hydrat hóa cơ thể mà không tăng calo. Ăn củ cải trắng giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả và lành mạnh.

Ngăn ngừa thiếu máu

Vitamin B12 tự nhiên trong củ cải trắng giúp thúc đẩy sự hấp thu sắt, tham gia vào việc tổng hợp hemoglobin. Lượng oxy hemoglobin tăng cao giúp bồi bổ thể lực, phòng ngừa thiếu máu.

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng' vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, củ cải trắng hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, tăng cường tiết dịch tiêu hóa và mật, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón, đầy hơi. Hơn nữa, củ cải còn chứa các enzyme tiêu hóa như amylase và esterase, giúp phân giải tinh bột và chất béo dễ dàng hơn.

Những lưu ý khi ăn củ cải trắng

Hạn chế ăn quá nhiều

Nếu ăn củ cải trắng nhiều, bạn có thể bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng. Thêm vào đó, mẹ bầu nếu lỡ thưởng thức món ăn này quá số lượng cần thiết sẽ làm tăng số lần đi tiểu trong ngày, gây ra bất tiện không đáng có.

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng' vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai mỗi tuần chỉ nên ăn củ cải trắng khoảng 1-2 lần với các món ăn đã được nấu chín, chế biến kỹ càng. Không nên ăn thực phẩm tươi sống để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi mang thai.

Không ăn chung với táo, lê, nho

Theo Đông y, bạn không nên sử dụng chung củ cải trắng với nho, lê, táo vì có thể gây ra triệu chứng bướu cổ. Nếu có thói quen dùng các thực phẩm này thường xuyên, bạn có nguy cơ suy tuyến giáp nặng.

Củ cải trắng còn được biết đến như "nhân sâm mùa đông" giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ thống miễn dịch,… Nhưng nếu ăn củ cải trắng cùng một số thực phẩm 'đại kỵ' có thể biến loại củ này thành 'thuốc độc'.

củ cải trắng công dụng củ cải trắng dinh dưỡng

