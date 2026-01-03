Không chỉ ngon miệng, cá trắm đen còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không chỉ ngon miệng, cá trắm đen còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, phù hợp với chế độ ăn của nhiều lứa tuổi nhưng không phải ai cũng biết.

Mật cá trắm đã được biết đến với công dụng hỗ trợ điều trị viêm họng, đau mắt và nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, việc sử dụng mật cá trắm cần hết sức thận trọng do chứa độc tố, nếu dùng sai cách có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Không chỉ ngon miệng, cá trắm đen còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích sức khỏe của cá trắm đen

Không chỉ là thực phẩm quen thuộc, cá trắm đen còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, phù hợp với trẻ em, người cao tuổi và những người theo đuổi chế độ ăn lành mạnh.

Tốt cho tim mạch

Cá trắm đen có hàm lượng chất béo thấp, đồng thời chứa axit béo omega-3 - dưỡng chất có lợi cho hệ tim mạch. Việc sử dụng cá trắm đen điều độ giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, hàm lượng kali trong thịt cá giúp điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim và giảm nguy cơ đột quỵ.

Không chỉ ngon miệng, cá trắm đen còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ xương và răng chắc khỏe

Thịt cá trắm đen giàu protein, canxi, phốt pho và nhiều khoáng chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và tái tạo cấu trúc xương. Canxi và phốt pho hỗ trợ phát triển xương, trong khi protein tham gia hình thành collagen, giúp xương dẻo dai và bền chắc hơn. Các món cá trắm đen kho nhừ cả xương có thể bổ sung thêm khoáng chất, góp phần cải thiện sức khỏe hệ xương.

Tăng cường sức đề kháng

Nhờ hàm lượng protein chất lượng cao cùng các vitamin và khoáng chất như vitamin B12, selenium, kẽm, cá trắm đen giúp tăng cường hệ miễn dịch. Protein hỗ trợ sản xuất kháng thể, vitamin B12 tham gia vào quá trình tạo tế bào miễn dịch, trong khi selenium và kẽm giúp chống oxy hóa, giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác nhân gây hại.

Không chỉ ngon miệng, cá trắm đen còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có lợi cho não bộ và hệ thần kinh

Cá trắm đen chứa omega-3, đặc biệt là DHA - thành phần quan trọng của màng tế bào thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Bên cạnh đó, vitamin nhóm B và các khoáng chất như sắt, kẽm hỗ trợ quá trình dẫn truyền thần kinh và cung cấp oxy cho não. Việc bổ sung cá trắm đen đều đặn có thể góp phần bảo vệ chức năng não bộ và hỗ trợ phát triển trí tuệ.

Lưu ý khi sử dụng cá trắm giảm cân

Dù cá trắm là thực phẩm bổ dưỡng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất:

Không chỉ ngon miệng, cá trắm đen còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn cá trắm

  • Nên chọn cá trắm trắng vì chúng có lượng calo thấp hơn so với cá trắm đen.
  • Chọn cá có kích thước vừa phải, không quá lớn hoặc quá nhỏ.
  • Mua cá tươi sống với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Khẩu phần ăn

  • Chỉ nên ăn khoảng 100-150g cá trắm mỗi bữa.
  • Nên ăn cá trắm 2-3 lần mỗi tuần và kết hợp với các thực phẩm khác để có chế độ ăn uống đa dạng.

Cách chế biến

  • Ưu tiên các cách chế biến ít dầu mỡ như: Hấp, luộc hoặc nướng.
  • Sử dụng gia vị thanh đạm, hạn chế đường, muối và nước mắm.
  • Ăn cá trắm cùng với rau củ để tăng cường chất xơ, cải thiện tiêu hóa và giảm cảm giác thèm ăn.
Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Cá thu không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt mà còn được mệnh danh là "vua dinh dưỡng" của biển cả. Với hàm lượng omega-3, protein và vitamin dồi dào, việc bổ sung cá thu vào thực đơn hàng tuần mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể.

