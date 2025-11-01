4 lợi ích của cá hồi và điều cần lưu ý khi ăn cá hồi

Cá hồi là loại cá có giá trị dinh dưỡng rất cao, rất tốt cho sức khoẻ. Cùng tìm hiểu về lợi ích của cá hồi và các lưu ý khi ăn để tốt cho sức khoẻ.

Cá hồi tốt cho sức khỏe thế nào?

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm ngon và bổ dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể thì không thể bỏ qua cá hồi. Loại cá này chứa nhiều axit béo omega-3, protein, cùng vô số vitamin và khoáng chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 

Dưới đây là một số công dụng của cá hồi bạn cần biết: 

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ: Axit béo omega-3 trong cá hồi giúp cải thiện lượng cholesterol trong máu, điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ đông máu. Chỉ cần ăn hai khẩu phần cá hồi mỗi tuần thôi là đã có thể làm tăng 8 - 9% nồng độ omega-3 trong máu chỉ sau bốn tuần.

Giúp da và tóc khỏe mạnh: Axit béo omega-3 trong cá hồi giúp bảo vệ tế bào và giữ ẩm cho làn da, kích thích sản sinh collagen, cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc. Tđó mái tóc ngày càng bóng mượt hơn và làn da cũng khỏe mạnh và đàn hồi hơn, được bảo vệ tốt hơn khỏi bị cháy nắng và ung thư da.

Tăng cường chức năng não bộ: Các axit béo không no chứa DHA trong cá hồi đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tế bào não và hệ thần kinh nên đây là thực phẩm đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Cải thiện sức khỏe của mắt: Axit béo omega-3 cũng giúp cải thiện sức khỏe của mắt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, trong khi vitamin D trong cá hồi có thể mang lại lợi ích bổ sung cho mắt.

Những lưu ý khi ăn cá hồi 

Không nên ăn quá nhiều cá hồi 

Cá hồi tuy có nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhưng cũng không nên ăn quá nhiều sẽ phản tác dụng, chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích chỉ nên ăn 2-3 lần cá hồi trên tuần là tốt nhất. 

Nếu ăn quá nhiều cá hồi có thể bị ngộ độc do cá hồi có chứa hàm lượng chất độc tương đối cao như là chất asen, thủy ngân, dioxin và nhiều chất độc khác. 

Hạn chế ăn cá hồi sống 

Cá hồi sống là món ăn rất ngon miệng, nhưng ngon thì chưa chắc đã an toàn. Nếu bạn ăn cá hồi sống thường xuyên sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn. 

Cá hồi không đảm bảo có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella,Vibrio vulniculus, và Vibrio parahaemolyticus, đây là những loại vi khuẩn sẽ gây cho bạn bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc. 

Những người dị ứng hải sản không nên ăn cá hồi 

Cá hồi cũng là một loại hải sản vì vậy với người dị ứng hải sản thì tốt nhất không nên ăn, có thể sẽ gây mẩn ngứa, mề đay.

Cá hồi, "vua" của hải sản: công dụng vàng và những ai cần hạn chế

Cá hồi luôn là thức ăn được nhiều người lựa chọn vì hương vị thơm ngon, sự phong phú đa dạng trong cách chế biến và những lợi ích cho sức khỏe mà nó mang lại.

