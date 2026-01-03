Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Đời sống 03/01/2026 05:15

Sáu người trong một gia đình ở Sơn La phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn trái cây, sữa chua do người thân mua về trong kỳ nghỉ lễ, trong đó một bé trai 4 tuổi đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, UBND xã Mường Giôn (Sơn La), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến một người tử vong, nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 31/12/2025, tại nhà bà L.T.P. (bản Kích Máng, xã Mường Giôn) có ăn hoa quả và sữa chua do người chú ruột đi làm ăn xa mua về trong kỳ nghỉ lễ.

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua - Ảnh 1
Lãnh đạo UBND xã Mường Giôn thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối cùng ngày, 3 cháu nhỏ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi nên gia đình đưa tới Điểm trạm y tế xã Mường Giôn cấp cứu.

Do tình trạng diễn biến nặng, 3 cháu nhỏ tiếp tục được đưa tới Bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai cấp cứu, nhưng trên đường đi cháu L.T.T. (sinh năm 2022) tử vong.

Sáng ngày 1/1, 3 bà L.T.P., L.T.C., L.V.H. xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi nên được gia đình đưa tới Bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai theo dõi sức khỏe.

UBND xã Mường Giôn cho biết 2 người lớn đã ra viện, còn 4 cháu nhỏ đang được theo dõi trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân ngộ độc đang được cơ quan y tế địa phương lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm. Lực lượng công an cũng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

 

Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm tử vong tin moi

