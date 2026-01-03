Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Hiện tại, cô gần như vắng bóng khỏi các dự án phim truyền hình, chương trình giải trí cũng như sân khấu lớn, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn đỉnh cao trước đây.

Kể từ lùm xùm liên quan đến việc đi xem show diễn Crazy Horse Paris của Lisa Blackpink vào năm 2023, ngôi sao từng thuộc hàng top đầu của làng giải trí Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc trở lại.

Dù phía ban tổ chức hai lần khẳng định nữ diễn viên không tham dự, dư luận vẫn hình thành định kiến, cho rằng hành vi của cô không phù hợp với chuẩn mực xã hội. Hệ quả là các tài khoản mạng xã hội lớn của Angelababy bị tạm khóa, giáng một đòn mạnh vào hình ảnh và sức ảnh hưởng vốn là nền tảng sự nghiệp của cô.

Tháng 9.2023, những hình ảnh được cho là Angelababy xuất hiện tại Crazy Horse Paris của Lisa Blackpink lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt.

Trong lĩnh vực truyền hình thực tế, "Running man" - chương trình từng đưa tên tuổi Angelababy đến gần công chúng - là đơn vị đầu tiên cắt giảm sự hiện diện của cô. Tại mùa ghi hình ở Thái Lan, toàn bộ cảnh quay có mặt nữ diễn viên đều bị loại bỏ.

Ngay cả sau khi được "mở khóa" tài khoản và chủ động tìm kiếm cơ hội trở lại, cô vẫn không thể xuất hiện trong các chương trình lớn, kể cả với vai trò khách mời.

Theo nguồn tin trong ngành, lợi thế mà Angelababy từng có ở mảng giải trí gần như đã mất hoàn toàn.

Ở mảng phim ảnh, tình hình cũng không khả quan hơn. "Tương tư lệnh" - dự án cổ trang được kỳ vọng là bước ngoặt tái xuất của cô bị trì hoãn dài hạn do ảnh hưởng từ bê bối. Khi phim lên sóng đầu năm 2025 mà không có chiến dịch quảng bá, tác phẩm nhanh chóng gây thất vọng về lượt xem lẫn phản hồi chuyên môn.

Những vai diễn sau đó chủ yếu là khách mời hoặc phim ngắn, không đủ để giúp nữ diễn viên cải thiện hình ảnh hay lấy lại vị thế. Từ chỗ được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ 8X, Angelababy nay phải đảm nhận vai phụ bên cạnh các diễn viên trẻ hơn, cho thấy sự suy giảm rõ rệt về nguồn lực.

Hoạt động thương mại và thời trang của cô cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều hợp đồng quảng cáo bị chấm dứt, trong khi những hợp tác còn lại chủ yếu đến từ các thương hiệu tầm trung. Các nỗ lực livestream bán hàng không đạt hiệu quả như kỳ vọng và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Giới quan sát nhận định, việc đi xem đêm diễn của Lisa tại Crazy Horse gây tổn hại nghiêm trọng đến thiện cảm công chúng và niềm tin từ ngành giải trí đối với Angelababy. Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên nghệ sĩ có hình ảnh ổn định, con đường để cô quay lại đỉnh cao sự nghiệp được đánh giá là vô cùng gian nan và chưa có lời giải rõ ràng.