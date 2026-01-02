Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Cá thu là loại cá nhiều dầu, vị đậm đà. Hiện nay, có đến 21 loài cá thu, nhưng không phải tất cả chúng đều được tiêu thụ phổ biến. Cá thu Đại Tây Dương là một trong những giống phổ biến hơn cả.

Cá thu thường được so sánh với cá ngừ bởi chúng có nhiều đặc điểm giống nhau như: là loại cá lớn nhiều dầu, có thịt săn chắc và là thực phẩm phổ biến được đóng hộp. Bên cạnh đó, cả 2 loại cá này đều là loài cá thuộc họ Scombridae. Tuy nhiên, cá thu nhỏ và có tuổi thọ ngắn hơn cá ngừ.

Cá thu là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, bao gồm protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Thường xuyên tiêu thụ cá thu mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ việc bảo vệ tim mạch đến hỗ trợ hệ thần kinh và tăng cường tuổi thọ

Cải thiện sức khỏe tim mạch và ổn định huyết

Lợi ích hàng đầu của cá thu là khả năng bảo vệ hệ tim mạch nhờ hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào, giúp làm giảm mức cholesterol xấu và chất béo trung tính (triglyceride) trong máu. Khi các chỉ số này được kiểm soát, nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch sẽ giảm xuống, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Phát triển não bộ và tăng cường chức năng nhận thức

Hàm lượng DHA trong cá thu đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì cấu trúc và chức năng của tế bào thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Đối với trẻ em, cá thu hỗ trợ phát triển trí thông minh vượt trội, trong khi đối với người cao tuổi, việc ăn cá thu thường xuyên là một cách tự nhiên để ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức và các bệnh như Alzheimer hay Parkinson.

Hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe và giảm viêm

Cá thu cung cấp một lượng lớn vitamin D và canxi, hai dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường mật độ xương và ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người trưởng thành. Ngoài ra, các đặc tính kháng viêm tự nhiên của Omega-3 trong cá thu còn giúp giảm bớt các triệu chứng đau nhức, sưng tấy đối với những người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, giúp cơ thể vận động linh hoạt hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa

Ăn cá thu giúp cơ thể bổ sung selen và coenzyme Q10, những hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng loại bỏ các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Những dưỡng chất này không chỉ giúp tăng cường hàng rào miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể nhanh chóng hơn sau khi ốm hoặc làm việc quá sức.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cá thu có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. Các hợp chất chống oxy hóa cùng với axit béo omega-3 giúp ngăn chặn sự đột biến tế bào và ức chế sự phát triển của các khối u, bảo vệ cơ thể một cách toàn diện từ cấp độ tế bào.

Lưu ý khi ăn cá thu và cách bảo quản cá thu

Tuy cá thu rất tốt cho sức khỏe như không vì thế mà bạn có thể ăn loại cá này hằng ngày, vì ăn nhiều có thể gây ngộ độc thủy ngân. Khi ăn cá thu bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Chỉ nên ăn cá thu 2, 3 lần/tuần, mỗi lần chỉ ăn từ 1, 2 con

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế ăn cá thu vì hàm lượng thủy ngân không tốt cho sự phát triển của thai nhi

Những ai bị dị ứng hải sản càng nên tránh ăn cá thu

Để cá thu luôn tươi ngon, bạn nên bảo quản chúng trong tủ lạnh:

Bảo quản trong ngăn mát: Rửa sạch cá, cắt khúc vừa ăn, thấm khô và cho cá vào hợp đậy kín. Bảo quản cá trong ngăn mát tối đa 2 ngày.

Bảo quản trong ngăn đá: Bạn cũng rửa sạch, thấm khô, cắt khúc vừa ăn và cho vào hộp đậy kín. Với cách này bạn có thể bảo quản được từ 3 - 6 tháng.