Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 02/01/2026 11:30

Cá thu không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt mà còn được mệnh danh là 'vua dinh dưỡng' của biển cả. Với hàm lượng omega-3, protein và vitamin dồi dào, việc bổ sung cá thu vào thực đơn hàng tuần mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể.

Cá thu thường được so sánh với cá ngừ bởi chúng có nhiều đặc điểm giống nhau như: là loại cá lớn nhiều dầu, có thịt săn chắc và là thực phẩm phổ biến được đóng hộp. Bên cạnh đó, cả 2 loại cá này đều là loài cá thuộc họ Scombridae. Tuy nhiên, cá thu nhỏ và có tuổi thọ ngắn hơn cá ngừ.

Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá thu là loại cá nhiều dầu, vị đậm đà. Hiện nay, có đến 21 loài cá thu, nhưng không phải tất cả chúng đều được tiêu thụ phổ biến. Cá thu Đại Tây Dương là một trong những giống phổ biến hơn cả.

Cá thu là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, bao gồm protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Thường xuyên tiêu thụ cá thu mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ việc bảo vệ tim mạch đến hỗ trợ hệ thần kinh và tăng cường tuổi thọ

Lợi ích của cá thu đối với sức khỏe 

Cải thiện sức khỏe tim mạch và ổn định huyết

Lợi ích hàng đầu của cá thu là khả năng bảo vệ hệ tim mạch nhờ hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào, giúp làm giảm mức cholesterol xấu và chất béo trung tính (triglyceride) trong máu. Khi các chỉ số này được kiểm soát, nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch sẽ giảm xuống, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phát triển não bộ và tăng cường chức năng nhận thức

Hàm lượng DHA trong cá thu đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì cấu trúc và chức năng của tế bào thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Đối với trẻ em, cá thu hỗ trợ phát triển trí thông minh vượt trội, trong khi đối với người cao tuổi, việc ăn cá thu thường xuyên là một cách tự nhiên để ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức và các bệnh như Alzheimer hay Parkinson.

Hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe và giảm viêm

Cá thu cung cấp một lượng lớn vitamin D và canxi, hai dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường mật độ xương và ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người trưởng thành. Ngoài ra, các đặc tính kháng viêm tự nhiên của Omega-3 trong cá thu còn giúp giảm bớt các triệu chứng đau nhức, sưng tấy đối với những người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, giúp cơ thể vận động linh hoạt hơn.

Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa

Ăn cá thu giúp cơ thể bổ sung selen và coenzyme Q10, những hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng loại bỏ các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Những dưỡng chất này không chỉ giúp tăng cường hàng rào miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể nhanh chóng hơn sau khi ốm hoặc làm việc quá sức.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cá thu có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. Các hợp chất chống oxy hóa cùng với axit béo omega-3 giúp ngăn chặn sự đột biến tế bào và ức chế sự phát triển của các khối u, bảo vệ cơ thể một cách toàn diện từ cấp độ tế bào.

Không chỉ giàu Omega-3 hơn cá hồi, cá thu còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cá thu và cách bảo quản cá thu

Tuy cá thu rất tốt cho sức khỏe như không vì thế mà bạn có thể ăn loại cá này hằng ngày, vì ăn nhiều có thể gây ngộ độc thủy ngân. Khi ăn cá thu bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Chỉ nên ăn cá thu 2, 3 lần/tuần, mỗi lần chỉ ăn từ 1, 2 con
  • Phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế ăn cá thu vì hàm lượng thủy ngân không tốt cho sự phát triển của thai nhi
  • Những ai bị dị ứng hải sản càng nên tránh ăn cá thu

Để cá thu luôn tươi ngon, bạn nên bảo quản chúng trong tủ lạnh:

Bảo quản trong ngăn mát: Rửa sạch cá, cắt khúc vừa ăn, thấm khô và cho cá vào hợp đậy kín. Bảo quản cá trong ngăn mát tối đa 2 ngày.

Bảo quản trong ngăn đá: Bạn cũng rửa sạch, thấm khô, cắt khúc vừa ăn và cho vào hộp đậy kín. Với cách này bạn có thể bảo quản được từ 3 - 6 tháng.

Cách làm chả cá thu dai giòn hấp dẫn, chuẩn ngon đậm vị, ăn là mê tại nhà!

Cách làm chả cá thu dai giòn hấp dẫn, chuẩn ngon đậm vị, ăn là mê tại nhà!

Chả cá thu với kết cấu giòn dai, mềm mịn mà không bị khô, đã vậy còn mang hương vị đậm đà hấp dẫn, đảm bảo các thực khách từ già tới trẻ đều thích mê nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cá thu công dụng của cá thu dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Hậu trường 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Củ sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những người không nên ăn thường xuyên

Củ sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những người không nên ăn thường xuyên

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Không chỉ là loại rau ăn kèm, xà lách còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Không chỉ là loại rau ăn kèm, xà lách còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Ăn bánh mì chớ dại ăn kiểu này vừa mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

Ăn bánh mì chớ dại ăn kiểu này vừa mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống

Được mệnh danh là "thần dược" mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Được mệnh danh là "thần dược" mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe