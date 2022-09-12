Cách làm chả cá thu dai giòn hấp dẫn, chuẩn ngon đậm vị, ăn là mê tại nhà!

Cá thu là tên thông thường áp dụng cho một số loài cá khác nhau chủ yếu là thuộc họ Cá thu ngừ. Chúng sinh sống cả ở các vùng biển nhiệt đới và biển ôn đới. Phần lớn các loại cá thu sống xa bờ ở môi trường đại dương.

Bên cạnh cá nục, cá ngừ, thì cá thu cũng là một trong những loại cá biển rất được ưa chuộng nhờ vào thành phần nhiều thịt và nhiều dầu cá, cùng hương vị thơm ngon hấp dẫn khi chế biến và kết hợp với những nguyên liệu khác. Trong đó, những món ngon được chế biến từ cá thu nhất định phải kể đến là: cá thu sốt cà chua, cá thu sốt chua ngọt ,... nhưng đặc biệt nhất có lẽ là món chả cá thu - món ngon hấp dẫn, dai ngon đậm vị, đảm bảo thực khách nào cũng thích mê! Hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món chả cá thu này thôi nào!

Cụ thể, theo các nghiên cứu của các chuyên gia, cứ trong 100g cá thu sẽ có 166 kcal, 18,2g protein, 486 mg kali, 10,3g chất béo, 100mcg Vitamin B1,…

Đây là một loại cá có giá trị kinh tế cao, nhờ vào phần thịt chắc, ngọt thơm đặc trưng cùng thành phần giá trị dinh dưỡng cao vượt trội, nên thường được lựa chọn nhiều trong các bữa ăn gia đình, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe , đặc biệt sử dụng nhiều trong thức ăn của trẻ nhỏ.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng này, việc bổ sung cá thu vào thực đơn là vô cùng cần thiết, vì nó sẽ mang lại những công dụng sau:cải thiện sức khỏe tim mạch và tốt cho não bộ trẻ nhờ vào hàm lượng giàu Omega 3, đồng thời còn giúp xương chắc khỏe, cải thiện triệu chứng trầm cảm và hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da, trị mụn,...

Đặc biệt, hợp chất chống oxy hóa có trong cá thu còn giúp loại bỏ các tác nhân dẫn đến bệnh ung thư, cản trở sự phát triển và di căn của các tế bào ung thư hiệu quả nữa đấy.

Quả là một nguồn nguyên liệu thực phẩm siêu bổ mà các chị em nhất định phải thêm vào menu bổ dưỡng của gia đình mình mà. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món chả cá thu - món ngon bổ dưỡng và siêu dai ngon này thôi nào!

Cách làm chả cá thu dai ngon, dinh dưỡng, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, hấp dẫn cho món chả cá thu!

Cá thu 300 gr

Giò sống 200 gr

Hành tím 2 củ

Hành lá 4 nhánh (cắt nhỏ)

Thì là 1 nhánh (cắt nhỏ)

Ớt đỏ 1 trái (cắt lát)

Trứng gà 1 quả

Dầu ăn 300 ml

Nước mắm 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ bột ngọt// tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm chả cá thu chuẩn ngon và siêu đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế cá thu

Công đoạn làm sạch và phi lê lấy thịt cá!

- Đầu tiên, cá thu mua về, bạn dùng muối chà sát xung quanh cá để khử mùi tanh, rồi đem rửa lại với nước cho sạch và để ráo là được.

- Tiếp đó, bạn tiến hành lóc bỏ phần da cá, phi lê lấy thịt cá và bỏ xương. Sau đó, bạn chỉ việc cắt phi lê cá thành từng lát mỏng như hình, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị cá thu rồi nhé.

Bước 2: Ướp chả cá thu

Xay nhuyễn mịn hỗn hợp cá thu đã ướp gia vị cùng giò sống!

- Với phần thịt cá đã được sơ chế, bạn tiến hành đem ướp cùng các gia vị là 2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, sau đó tiến hành trộn đều cho thịt cá thấm đều gia vị.

- Kế đến, bạn lần lượt cho thêm 2 củ hành tím đã lột vỏ, hành lá và thì là đã cắt nhỏ cùng với 1 trái ớt đã cắt lát vào chung, rồi trộn đều và cho thịt cá vào máy xay thịt, sau đó tiến hành xay khoảng 5 phút cho đến khi thịt cá thật nhuyễn là đạt.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho 200gr giò sống vào máy xay cùng thịt cá, và tiếp tục xay thêm khoảng 2 - 3 phút cho hỗn hợp thịt cá và giò sống hòa quyện và trở nên nhuyễn mịn nhé.

Bước 3: Tạo hình và hấp chả cá thu

Hấp từ 10 -15 phút cho chả cá chuyển thành màu trắng đục là đạt!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn thoa 1 ít dầu ăn vào bao tay để chống dính, rồi lấy một lượng chả cá thu vừa ăn và tiến hành viên thành từng miếng tròn dẹt như hình.

- Tiếp đến, bạn bắc nồi xửng hấp lên bếp và cho nước vào, sao cho mực nước ngập khoảng 1/2 nồi.

- Sau đó, bạn lần lượt xếp đều chả cá đã tạo hình vào xửng hấp, rồi đậy nắp lại và hấp trong khoảng 10 - 15 phút cho đến khi chả cá chín và chuyển sang màu trắng đục thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho chả cá đã hấp ra dĩa, và để cho chả cá nguội bớt trước khi đem đi chiên nhé.

Bước 4: Chiên chả cá thu

Quy trình chiên chả cá thu giòn dai hấp dẫn, nhìn là thèm!

- Trước hết, bạn quét 1 lớp lòng đỏ lên mặt chả cá như hình, cách này sẽ giúp cho thành phẩm có màu vàng đẹp mắt hơn.

- Sau đó, bạn bắc chảo lên bếp và cho khoảng 300ml dầu ăn vào, sao cho lượng vừa đủ ngập phần chả cá rồi đun nóng dầu ở lửa lớn.

- Đến khi dầu nóng già, bạn thử cắm đũa vào chảo dầu, nếu thấy sôi lăn tăn thì tiến hành thả từng miếng chả cá đã hấp vào chiên ở lửa lớn trong khoảng 5 phút, cho đến khi thấy chả cá vàng đều thì vớt rây và để ráo dầu, là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món chả cá thu vàng giòn hút mắt, ăn là ghiền!

Món chả cá thu nóng hổi, thơm ngon nức mũi với visual màu vàng hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được những viên chả cá thu vừa chín tới, với kết cấu giòn, vẫn giữ được độ ẩm mịn, cùng với hương vị đậm đà, siêu bắt vị. Món này mà ăn kèm với chén cơm trắng, hay làm món ăn vặt chấm kèm với chút tương ớt cay cay nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua cá thu tươi ngon, chất lượng

Đối với cá thu tươi

- Bạn nên chọn mua những con cá thu có mắt vẫn còn độ trong và lồi nhẹ, đồng thời có thân mình bóng láng, da cá còn nguyên vẹn không bị tróc hoặc trầy xước và khi ấn nhẹ ngón tay vào mình cá thì thấy vẫn còn độ chắc và thịt cá còn đàn hồi.

- Ngược lại, không nên mua những con cá có hốc mắt to, mắt thụt vào và ngả đục, giác mạc không có độ đàn hồi hoặc bị đổi màu, vì đây thường là những con cá đã bị chết ươn, thịt cá không còn tươi ngon.

Đối với cá thu đông lạnh

- Bạn nên chọn mua những con cá có da tươi sáng bóng, óng ánh và mang cá có màu đỏ hồng hoặc đỏ tươi.

- Đồng thời, tránh chọn mua những con cá bị xỉn màu, không óng ánh và bị bong tróc, vì đây là những con cá đã bị ươn hoặc bị đông lạnh quá lâu, đã mất đi dưỡng chất tốt.

Trên đây là công thức làm món chả cá thu dai giòn, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà. Với món chả cá vừa dinh dưỡng lại bắt vị như này, các chị em chọn làm món ăn đổi gió cho bữa cơm gia đình, hay chọn làm món quà vặt nhâm nhi giữa ngày thì đều hấp dẫn hết nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!