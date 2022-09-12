Cách làm rau muống xào thịt bò - món ngon hấp dẫn và dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình!

Rau muống có tên khoa học là Ipomoea, là giống cây thân thảo, thường mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Ở Việt Nam, loại rau này được chia thành hai loại phổ biến là rau muống trắng và rau muống tía, đồng thời được người người nhà nhà tiêu thụ quanh năm, nhờ hương vị giòn ngon, dễ dàng chế biến và dễ dàng tìm mua.

Rau muống vốn là một loại rau xanh dân dã, giòn ngon và vô cùng quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt. Chắc hẳn bạn đã không ít lần được thưởng thức những món ngon hấp dẫn từ loại rau thân quen này như: canh khoai sọ rau muống, rau muống xào tỏi, rau muống xào mực ,... tất cả đều là những món ngon tươi ngon và đậm đà hương vị. Nhưng nổi bật với thành phần dinh dưỡng hơn cả, đó chính là món rau muống xào thịt bò - món ngon với sự kết hợp của các nguyên liệu dinh dưỡng và hương vị thơm ngon khó cưỡng, chuẩn hao cơm! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món rau muống xào thịt bò thơm ngon này nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau muống là một loại thực phẩm tuyệt diệu cho những người đang muốn giảm cân và giảm nồng độ cholesterol trong máu một cách tự nhiên.

Tuy được tiêu thụ phổ biến như thế, nhưng những lợi ích “thần kỳ” mà rau muống mang lại, không phải ai cũng biết đâu nhé.

Đặc biệt, một chế độ ăn hợp lý với rau muống sẽ giúp bạn hấp thụ đến 13 chất chống oxy hóa khác nhau có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Không chỉ có thế, việc đưa rau muống vào thực đơn mỗi ngày còn mang lại những hiệu quả: điều trị thiếu máu, phòng chống bệnh tiểu đường, điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan, bảo vệ tim mạch, trị chứng khó tiêu và táo bón, giúp sáng mắt và chống lão hóa da,....và còn rất nhiều, rất nhiều các công dụng khác nữa.

Bên cạnh những công dụng trải dài của rau muống, chúng ta cũng không thể không đề cập tới siêu thực phẩm - thịt bò!

Thịt bò

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, trong 100g thịt bò có chứa khoảng 28g protein, 10g lipid, cung cấp 280 kcal năng lượng, nhiều gấp đôi so với cá và nhiều loại thịt động vật khác.

Thịt bò - siêu thực phẩm quen thuộc!

Ngoài lượng chất đạm cao, thịt bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Đọc đến đây hẳn chị em cũng bất ngờ lắm về món ăn vốn dễ dàng bắt gặp trong bữa cơm gia đình Việt lại giàu dinh dưỡng đến thế. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món rau muống xào thịt bò thơm ngon bổ dưỡng thôi nào!

Cách làm rau muống xào thịt bò thơm ngon dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị



Nguyên liệu siêu đơn giản và giàu dinh dưỡng cho món rau muống xào thịt bò!

Thịt bò 300 gr

Rau muống 500 gr

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (hạt nêm/ muối/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm rau muống xào thịt bò tươi ngon và siêu bắt vị

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn khử mùi hôi cho thịt bò và chuẩn bị rau muống!

- Đầu tiên, thịt bò mua về, bạn cần làm sạch và khử mùi hôi bằng cách đem rửa qua với nước muối loãng, rồi đem rửa lại thật sạch với nước lạnh, sau đó đem vớt ra để ráo và thái thành những miếng mỏng vừa ăn là được.

- Rau muống thì bạn tiến hành nhặt bỏ phần lá úa, sâu, rồi đem rửa thật sạch và vớt ra rổ để ráo. Đồng thời, nếu rau muống quá dài, bạn có thể cắt ra làm đôi nhé.

Bước 2: Luộc rau và làm rau muống xào thịt bò

Quy trình các bước xào rau muống với thịt bò chuẩn tươi ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp cùng khoảng 500ml nước và tiến hành đun sôi.

- Khi nước sôi lên, thì bạn cho hết phần rau muống đã được sơ chế vào, đợi khi nước sôi trở lại lần nữa thì bạn vớt ra và cho ngay vào tô nước đá lạnh, ngâm khoảng 5 phút để rau muống giữ được độ giòn ngon, rồi vớt ra để ráo là được.

- Kế đến, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun với lửa lớn, đợi dầu nóng thì bạn cho hết chỗ thịt bò đã chuẩn bị vào xào, tiến hành đảo nhanh tay khoảng 2 phút cho thịt săn lại thì hạ nhỏ lửa.

- Sau đó, bạn tiếp tục nêm thêm các gia vị là: 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối cùng 4 muỗng canh nước lọc, rồi xào đều tay trong 5 phút cho gia vị ngấm đều vào thịt.

- Cuối cùng, sau 5 phút, nước đã rút bớt đi thì bạn chỉ việc cho phần rau muống luộc lúc nãy cùng 1 muỗng canh dầu ăn vào và tiến hành xào thêm khoảng 2 phút nữa cho rau thấm gia vị, rồi nêm nếm lại cho vừa miệng là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Rau muống xào thịt bò - món ngon bổ dưỡng và siêu đưa cơm!

Món rau muống xào thịt bò tươi xanh bắt mắt với hương vị thơm ngon nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được phần rau muống giòn tươi, đậm vị, hòa quyện cùng phần thịt bò chín tới, mềm ngon hấp dẫn, chuẩn một món ăn gia đình vừa dinh dưỡng lại siêu bắt vị!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua rau muống tươi ngon

- Bạn nên ưu tiên chọn bó rau muống có cọng rau chỉ to bằng đầu đũa ăn cơm, phần ngọn nhỏ và nhìn hơi cứng, đây là loại rau muống còn tươi ngon và chưa bị già.

- Đồng thời, tránh chọn mua rau muống nhìn quá xanh mướt, khi bẻ cọng thấy rất giòn và lá có màu xanh thẫm cùng cọng rau quá to bất thường, vì rất có thể đây là rau muống được tiêm thuốc thúc đẩy tăng trưởng.

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

- Để mua được thịt bò tươi ngon chất lượng, bạn hãy chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, có mùi thơm đặc trưng và phần mỡ bò có màu vàng.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng thịt có sớ thịt nhỏ, mềm, khi ấn vào có độ đàn hồi và không bị dính tay.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sẫm, khi ấn vào có cảm giác dính tay và có mùi hôi khác lạ.

Trên đây là công thức làm món rau muống xào thịt bò chuẩn ngon, đậm vị và siêu dinh dưỡng tại nhà. Chỉ với vài công đoạn chế biến đơn giản, là bạn đã có ngay đĩa rau muống xào thịt bò thơm ngon, nóng hổi và siêu bắt vị! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!