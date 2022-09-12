Cách làm sò huyết nướng mỡ hành chuẩn thơm ngon hấp dẫn, ăn là ghiền tại nhà!

Sò huyết (tên khoa học là Anadara granosa) là loại thân mềm hai mảnh (Bivalvia), sống ở vùng trung triều ven biển và các đầm phá. Tại Việt Nam, người dân quen gọi là sò trứng hay sò tròn, sò trưởng thành dài 5–6 cm và rộng 4–5 cm. Đây cũng là một trong những loại sò biển tươi ngon, hấp dẫn, vô cùng được ưa chuộng. Nhưng không chỉ có thế, sò huyết cũng là loại sản giàu dinh dưỡng tuyệt vời.

Sò huyết là một trong những loại hải sản tươi ngon, mang vị ngọt thơm hấp dẫn và vô cùng “hợp rơ” với nhiều nguyên liệu đầy hương vị, để tạo nên những món ăn đường phố, đốn tim mọi thực khách, nhất là team nhậu như: sò huyết xào me , sò huyết rang muối ớt,.... Nhưng nổi bật nhất phải kể đến, đó chính là món sò huyết nướng mỡ hành thơm ngon nức mũi, cùng hương vị thơm ngon khó cưỡng, ăn mãi cũng không chán! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món sò huyết nướng mỡ hành hấp dẫn này nhé!

Còn theo các chuyên gia sức khỏe của Tây y, sò huyết được xem là một loại hải sản chứa nhiều chất đạm và các khoáng chất mang lại nhiều công dụng bổ ích, tốt cho sức khỏe con người như kẽm và magie,... Cụ thể như, sò huyết có công dụng bổ trợ tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch và còn tốt cho não bộ nhờ hàm lượng chứa Vitamin B12 và omega 3. Ngoài ra, sò huyết còn đặc biệt khuyến khích cho phái mạnh để cải thiện đời sống tình dục.

Cụ thể, theo Đông y, sò huyết được đưa vào loại hải sản có vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ huyết, chữa chứng huyết hư, thiếu máu, kiết lỵ ra máu, tiêu hóa kém, viêm loét dạ dày tá tràng,...

Quả là một loại hải sản vừa thơm ngon lại còn siêu bổ dưỡng phải không nào?!! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm nguồn nguyên liệu bổ dưỡng này vào thực đơn bồi bổ cho gia đình và học ngay cách chế biến món sò huyết nướng mỡ hành ăn là mê này thôi nào!

Cách làm sò huyết nướng mỡ hành chuẩn ngon, thơm, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã, đầy hương vị cho món sò huyết nướng mỡ hành!

Sò huyết (Sò huyết cồ/đại) 1 kg

Đậu phộng 100 gr

Ớt 1 trái

Tỏi 1 tép

Hành lá 5 nhánh

Hành tím 5 củ

Chanh 1/2 trái

Đường 1 muỗng cà phê

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu ăn 100 ml

Muối 1 í

Các bước tiến hành làm sò huyết nướng mỡ hành siêu ngon, bắt vị như ngoài tiệm

Bước 1: Sơ chế sò huyết

Công đoạn ngâm và làm sạch sò huyết!

- Đầu tiên, sò huyết mua về, bạn đem ngâm sò với nước muối pha loãng cùng vài lát ớt trong vòng 2 - 3 tiếng để sò nhả sạch cát và chất bẩn.

- Sau đó, bạn vớt sò ra dùng miếng chà nồi, chà xát các con sò để làm sạch các chất bẩn bên ngoài vỏ rồi rửa sạch lại với nước 3 - 4 lần cho sạch nhé.

Bước 2: Luộc sò huyết

Bạn lưu ý không được luộc sò quá kĩ nhé!

- Với phần sò huyết đã được làm sạch ở bước trên, bạn chỉ cần cho vào nồi cùng cho 200ml nước và tiến hành luộc với lửa lớn trong khoảng 5 phút là sò hé miệng.

- Đến đây thì bạn chỉ việc tắt bếp vớt sò ra và tách bỏ 1 bên vỏ ra như hình là được nhé.

- Cũng ở công đoạn này, bạn lưu ý chỉ nên luộc sơ qua thôi, kẻo khi nướng sò sẽ bị khô và không giữ được vị ngọt tự nhiên nữa.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu và pha nước chấm

Pha chế nước mắm chấm chuẩn ngon, đậm vị!

- Trước tiên, với hành lá, bạn đem cắt bỏ rễ, rồi đem rửa sạch và thái nhỏ.

- Đậu phộng thì tiến hành rang vàng giòn, sau đó chà vỏ lụa bên ngoài rồi giã nhỏ ra.

- Hành tím thì bạn bóc vỏ, cắt lát mỏng rồi tiến hành phi vàng thơm cùng 100ml dầu ăn, sau đó vớt hành tím ra tô và chắt dầu ăn vào 1 tô khác là được.

- Kế đến, bạn cho lần lượt tỏi, ớt vào chén, rồi dùng chày giã nhỏ hỗn hợp tỏi ớt ra, sau đó tiếp tục nêm vào chén 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh nước mắm, tiến hành khuấy đều lên cho đường tan rồi vắt chanh vào nữa là bạn đã có 1 chén nước mắm chấm ngon đậm đà rồi đấy nhé.

Bước 4: Nướng sò huyết

Quy trình nướng sò huyết với mỡ hành chuẩn tươi ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn nhóm than cháy hồng, rồi đặt vỉ nướng lên và sắp xếp sò huyết lên vỉ nướng.

- Tiếp đó, bạn dùng muỗng chan dầu phi hành lên từng con sò.

- Tiến hành nướng khoảng 10 phút, thì dầu trong sò bắt đầu sôi lên, lúc này, bạn chỉ việc rắc hành tím phi, hành lá cắt nhỏ lên và thêm ít đậu phộng nữa là đã hoàn thành rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào!?

Thành phẩm

Sò huyết nướng mỡ hành thơm ngon hấp dẫn, ăn là mê!

Món sò huyết nướng mỡ hành thơm ngon nức mũi cùng visual bóng bẩy hút mắt, nhìn là thèm. Khi thưởng thức, bạn sẽ nếm được ngay vị ngọt ngon, nóng hổi từ sò huyết tươi ngon, hòa quyện với đậu phộng giòn tan, cùng vị beo béo của dầu hành, đảm bảo ăn là ghiền! Món này mà chấm kèm chén nước mắm chấm cay cay, đậm đà nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé.

Mẹo chọn sò huyết tươi ngon

- Để chọn sò huyết ngon thì bạn nên lưu ý chọn những con sò mở miệng hoặc thè lưỡi ra ngoài, vì đây là những con sò còn sống nên sẽ đảm bảo về chất lượng và độ tươi ngon.

- Với những con sò ngậm miệng bạn có thể dùng tay cạy thử hoặc ngửi qua để xem con sò mùi hôi hay không. Nếu có mùi hôi thì con sò đó đã hư và bạn tuyệt đối đừng mua nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý chọn những con sò có kích thước vừa phải, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Vì những con to thì thịt sẽ dai hơn và những con quá nhỏ thì khi chế biến sẽ bị teo nhỏ lại.

Trên đây là công thức làm món sò huyết nướng mỡ hành chuẩn ngon, thơm hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà! Với món hải sản tươi ngon, tràn ngập hương vị và cách chế biến đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị trổ tài chế biến thành công!