Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon hấp dẫn, chuẩn chất lượng nhà hàng tại nhà!

Vào bếp 09/09/2022 13:55

Tôm cuộn khoai tây chiên giòn vàng rụm, mang hương thơm nức mũi cùng tạo hình tinh tế đẹp mắt, đảm bảo nhìn là thích mê, ăn là ghiền luôn nhé!

Tôm là một trong những loại hải sản vô cùng quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Nhờ vào hương vị tươi ngon, dễ dàng kết hợp với các nguyên liệu khác, cùng giá thành ít khi dao động, tôm được xem là lựa chọn hàng đầu cho những món ăn gia đình thơm ngon, bổ dưỡng. Dưới bàn tay tài hoa của các đầu bếp tại gia, những chú tôm vốn bình thường, đã được biến hóa thành những món ngon mang đủ mọi hương vị hấp dẫn như: tôm sốt bơ tỏi, tôm chua, tôm nướng phô mai,...trong đó, nổi bật phải kể đến món tôm cuộn khoai tây - món ngon đặc sắc từ tạo hình cho tới hương vị, đốn tim mọi thực khách. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món tôm cuộn khoai tây độc đáo này nhé!

Tôm - nguồn cung cấp canxi tuyệt vời!

Tôm là một trong số rất ít các loại thực phẩm mà vừa ít năng lượng lại vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng tuyệt vời. Đặc biệt, nguồn protein và canxi có trong tôm quả thật là vượt trội không đùa được đâu nhé.

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 Tôm tươi - loại hải sản bình dân với giá trị dinh dưỡng tuyệt vời!

Cụ thể, theo các nghiên cứu, trong 100 gram tôm nấu chín có chứa:

  • Lượng calo: 99.
  • Chất béo: 0,3 gam.
  • Carb: 0,2 gam.
  • Cholesterol: 189 miligam.
  • Natri: 111 miligam.
  • Chất đạm: 24 gram.
  • Protein 20,3g

Bên cạnh đó, tôm còn chứa nhiều khoáng chất và vitamin hữu ích khác như: Phốt pho, đồng, kẽm, sắt, magie, canxi, kali, mangan, iot, axit béo omega-6 và omega-3 dồi dào,...

Đặc biệt, trong 100g tôm sẽ cung cấp cho cơ thể bạn hơn 1/3 lượng selen cần cho một ngày. Hợp chất selen này giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ và đào thải các chất kim loại nặng ra khỏi cơ thể chúng ta. Từ đó giúp ngăn ngừa và ngăn chặn những tế bào ung thư phát triển.

Không chỉ có vậy, nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội này, việc bổ sung tôm vào thực đơn hàng tuần sẽ mang đến cho bạn những công dụng tuyệt vời như:

- Làm giảm hàm lượng Cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa bệnh mạch vành và hỗ trợ đắc lực cho sự lưu thông tuần hoàn máu, tốt cho hệ tim mạch.

- Cung cấp cho cơ thể một lượng Kali lớn giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.

- Điều hòa huyết áp, phòng ngừa huyết áp cao ở người cao tuổi. 

- Phòng ngừa loãng xương và bệnh sỏi thận.

- Hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

- Tăng cường sức đề kháng, tốt cho não bộ và giúp sáng mắt. 

Chính bởi hương vị tươi ngon đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn nguyên liệu tuyệt vời này nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món tôm cuộn khoai tây chuẩn đẹp ngon, hấp dẫn như ngoài nhà hàng này thôi nào!

Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon, đậm vị, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon hấp dẫn, chuẩn chất lượng nhà hàng tại nhà! - Ảnh 2
 Nguyên liệu vô cùng đơn giản cho món tôm cuộn khoai tây!
  •  Tôm 200 gr
  •  Khoai tây 2 củ
  •  Muối 1 ít
  •  Dụng cụ cần thực hiện: nồi chiên không dầu, dao, dao bào, muỗng, thớt,...

Các bước tiến hành làm tôm cuộn khoai tây chuẩn đẹp, ngon như ở nhà hàng

Bước 1: Sơ chế tôm

Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon hấp dẫn, chuẩn chất lượng nhà hàng tại nhà! - Ảnh 3
 Công đoạn làm sạch và ướp muối cho tôm!

- Đầu tiên, tôm mua về, bạn đem rửa sạch với nước rồi tiến hành lột vỏ và để lại phần đuôi lại cho đẹp.

- Tiếp đó, với phần tôm vừa làm sạch, bạn ướp cùng 1/2 muỗng cà phê muối trong khoảng 15 phút cho tôm ngấm gia vị là được nhé.

Bước 2: Sơ chế khoai tây

Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon hấp dẫn, chuẩn chất lượng nhà hàng tại nhà! - Ảnh 4
Gọt bỏ vỏ và bào khoai tây thành những sợi mỏng dài như sợi mỳ! 

- Đầu tiên, với khoai tây, bạn đem gọt bỏ vỏ, rồi rửa sạch và ngâm cùng nước muối pha loãng.

- Kế đến, bạn tiến hành thái khoai tây thành những lát mỏng khoảng cỡ 1cm, rồi dùng đồ bào để bào thành những sợi dài như hình.

- Để các sợi khoai tây mềm ra dễ cuộn tôm hơn, bạn cho hết phần khoai tây vừa bào xong vào ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 30 phút là được.

Bước 3: Làm tôm cuộn khoai tây chiên

Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon hấp dẫn, chuẩn chất lượng nhà hàng tại nhà! - Ảnh 5
 Tạo hình và chiên tôm cuộn khoai tây chuẩn đẹp ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bọc các sợi khoai tây quanh tôm và chừa lại phần đuôi không cuộn như hình. 

- Tiếp đến, để khi chiên không bị cháy thì bạn tiến hành quét 1 lớp dầu ăn lên cuộn khoai tây.

- Sau đó, bạn chỉ việc xếp hết phần tôm cuộn khoai tây đã làm vào nồi chiên không dầu và chiên ở nhiệt độ 160 độ C trong 10 phút rồi tắt bếp và để nguội. 

- Cuối cùng, bạn chỉ cần chiên lần 2 với nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút nữa là đã hoàn thành rồi đấy nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon hấp dẫn, chuẩn chất lượng nhà hàng tại nhà! - Ảnh 6
 Tôm cuộn khoai tây - hấp dẫn từ phần nhìn cho tới hương vị!

Tôm cuộn khoai tây nóng hổi vàng giòn hấp dẫn, nhìn là thèm. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần sợi khoai tây giòn rụm, thơm nức mũi bao quanh phần thịt tôm ngọt mềm, tươi ngon, đậm đà hương vị. Món này mà chấm kèm với chén tương ớt nữa thôi thì chuẩn ngon miễn bàn nhé! Đảm bảo ăn mãi cũng không ngán luôn!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua tôm tươi ngon

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Mẹo chọn mua khoai tây tươi ngon

- Bạn nên chọn những củ khoai tây có lớp vỏ bên ngoài màu vàng nâu tươi sáng, không có chấm đen bất thường và cầm lên thấy chắc tay.

- Đồng thời, nên tránh mua khoai tây có lớp vỏ bên ngoài nhăn nheo, ấn vào thấy thịt quá mềm, dập úng, bị sâu đục hay chảy dịch lạ, bởi đó là khoai đã để quá lâu hoặc đã bị hỏng.

- Ngoài ra, bạn tuyệt đối không nên những củ khoai tây đã mọc mầm hoặc có lớp vỏ đã chuyển sang xanh, bởi đó là dấu hiệu cho thấy khoai độc, ăn vào sẽ gây ngộ độc cho cơ thể.

Trên đây là công thức làm món tôm cuộn khoai tây vàng rụm, thơm ngon, ăn là mê tại nhà. Với món ăn đạt chất lượng ở cả tạo hình lẫn hương vị, mà cách chế biến lại còn đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!

Cách làm canh khoai môn nấu tôm thơm ngọt, chuẩn ngon và đơn giản tại nhà!

Cách làm canh khoai môn nấu tôm thơm ngọt, chuẩn ngon và đơn giản tại nhà!

Canh khoai môn nấu tôm ngọt thanh, béo ngon, làm món canh dinh dưỡng nóng hổi cho một ngày ăn "cơm bụi" bên ngoài thì còn gì bằng nữa nào!

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