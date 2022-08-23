Cách làm canh khoai môn nấu tôm thơm ngọt, chuẩn ngon và đơn giản tại nhà!

Khoai môn hay môn ngọt là tên gọi của một số giống khoai thuộc loài Colocasia esculenta(L.) Schott, một loài cây thuộc họ Ráy (Araceae). Tại Việt Nam, đây là một loại củ phổ biến và có nhiều giống khoai môn đa dạng để lựa chọn như: môn xanh, môn trắng, môn tím, môn tía, môn bạc hà, môn sáp, môn sen, môn thơm, môn trốn,...Đây là một trong những loại củ phổ biến và rất được ưa chuộng nhưng hương vị ngọt béo và dễ dàng kết hợp với những nguyên liệu khác.

Khoai môn là một trong những loại củ có hương vị ngọt bùi và rất được ưa chuộng trong ẩm thực. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những món ăn thơm ngon, từ mặn tới ngọt được chế biến từ khoai môn như: khoai môn chiên , gỏi mực khoai môn , chè khoai môn,... Trong đó không thể không kể đến món canh khoai môn nấu tôm - món canh ngọt thơm rất được ưa chuộng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món canh hấp dẫn này nhé!

Cụ thể, loại khoai này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như hợp chất hữu cơ, khoáng chất và vitamin cần thiết cho sức khỏe. Đồng thời, đây cũng là nguồn thực phẩm cung cấp rất nhiều chất xơ và carbohydrate, các loại vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, folate và các khoáng chất như magie, sắt, kẽm, phốt pho, kali, mangan và đồng.

Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng với hương vị ăn là mê của mình, khoai môn còn là loại thực phẩm có chứa hàm lượng dưỡng chất cao và mang lại nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe người dùng.

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng “vô hạn” này, việc thường xuyên ăn khoai môn sẽ đem đến cho cơ thể bạn những công dụng “thần kỳ” như: kích thích tiêu hóa, bổ sung canxi, cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả,...

Đặc biệt, khoai môn còn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể và góp phần ngăn ngừa bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng cao của các chất vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa phenol có trong khoai môn.

Quả là tuyệt vời phải không nào?! Vừa thơm ngon ngọt béo, lại bổ dưỡng như này, các chị em nhất định phải thêm vào menu của gia đình nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món canh khoai môn nấu tôm - nhà nhà người người đều thích ngay nào!

Cách chế biến canh khoai môn nấu tôm thơm ngon, ngọt béo tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món canh khoai môn nấu tôm dân dã, ngọt mát!

Khoai môn 600 gr

Tôm tươi 200 gr

Tỏi (đập dập) 2 tép

Hành lá 1 nhánh

Ngò rí 4 cây

Dầu ăn 2 muỗng cà phê

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ tiêu xay/ bột ngọt/ hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành làm canh khoai môn nấu tôm chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế tôm

Công đoạn làm sạch tôm!

- Với tôm tươi mua về, bạn đem đi sơ chế bằng cách cắt hết phần râu, sau đó loại bỏ hết phần vỏ, đầu và chỉ đen ở lưng tôm đi.

- Tiếp đó, bạn chỉ việc đem tôm rửa lại với nước sạch rồi cho vào tô sạch, là đã hoàn tất khâu làm sạch tôm rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị khoai môn cùng các nguyên liệu gia vị đi kèm!

- Đầu tiên, khoai môn mua về, bạn không đem rửa ngay mà để yên đất còn bám trên vỏ, dùng dao gọt sạch vỏ khoai rồi cắt thành từng thanh dài khoảng 1 ngón tay.

- Kế đó, bạn đem khoai đi ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 10 phút, rồi vớt ra rửa sạch lại và để ráo nước là được nhé.

- Còn về phần hành ngò, thì bạn nhặt bỏ rễ, lá hư, rồi đem rửa sạch và cắt thành những khúc nhỏ là xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 3: Nấu canh

Các bước nấu canh khoai môn nấu tôm chuẩn ngon tại nhà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho vào nồi 2 muỗng cà phê dầu ăn rồi để ở lửa vừa. Đợi khi dầu nóng, thì bạn cho phần tỏi đập dập vào phi thơm lên.

- Kế đến, bạn cho tôm vào đảo đều cho đến khi tôm chuyển sang màu cam, thì tiếp tục cho khoai môn vào xào cho khoai hơi săn lại thì cho tiếp 500ml nước vào.

- Đến đây, khi nước sôi bùng lên và khoai bắt đầu mềm, thì bạn tiến hành nêm thêm vào 1 muỗng canh nước mắm và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt vào, sau đó nấu thêm khoảng 10 phút nữa cho khoai chín mềm hẳn là được nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm vào nồi, sau đó nêm nếm lại cho vừa ăn, rồi cho hành ngò cắt nhỏ và tiêu xay vào nữa là hoàn tất rồi!

Thành phẩm

Canh khoai môn nấu tôm thơm béo, ngọt mát và siêu bổ dưỡng!

Món canh khoai môn nấu tôm mang hương vị hấp dẫn với vị ngọt thanh của nước canh, tôm tươi ngọt nước, dai dai, hòa quyện với vị béo bùi, dẻo thơm vốn có của khoai môn, đảm bảo ăn thử là đổ đứ đừ nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua khoai môn tươi ngon, chất lượng

- Để mua được những củ khoai môn chất lượng, bạn nên chọn những củ tròn đều, có hình dáng như trứng gà, bên ngoài vỏ sần sùi, có nhiều râu và đất vẫn còn bám trên vỏ.

- Đồng thời, nên chọn những củ có trọng lượng nhẹ, vì những củ này sẽ ít nước, có hàm lượng tinh bột cao nên khi luộc chín, khoai sẽ có vị bùi bùi và mùi thơm đậm.

- Đặc biệt, khi chọn khoai, bạn nên chọn những củ khoai có nhiều lỗ trũng, càng nhiều lỗ trũng thì khoai càng bùi và vị càng ngon nhé.

- Trường hợp nếu bạn chọn khoai môn đã được sơ chế và cắt sẵn, thì bạn nên chọn những phần khoai có nhiều vân tím và màu đỏ đậm nhé.

- Ngoài ra, không nên chọn mua những củ khoai bị sâu, úng dập, có hình dạng bất thường và khi cầm lên thấy nặng tay, vì đây là những củ khoai nhiều nước, bị nhạt và sượng, ăn không ngon.

Mẹo chọn mua tôm tươi ngon

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Trên đây là công thức làm canh khoai môn nấu tôm thơm ngon, ngọt mát, ăn là mê tại nhà. Với món canh vừa dinh dưỡng, dễ ăn lại có cách chế biến đơn giản như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào bữa cơm gia đình tối nay nào! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!