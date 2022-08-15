Cách làm canh khoai mỡ nấu tôm chuẩn ngon và dinh dưỡng tại nhà!

Khoai mỡ là một trong những loại thực phẩm vô cùng quen thuộc với người Việt, chúng ta có thể “nhan nhản” thấy những món ăn từ ngọt tới mặn được chế biến từ khoai mỡ như: bánh khoai mỡ , bánh canh khoai mỡ, chè khoai mỡ,...Nhưng hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến bạn món canh khoai mỡ nấu tôm - một món mặn thơm ngon và dinh dưỡng, thích hợp cho bữa cơm gia đình!

Không chỉ là nguồn thực phẩm lý tưởng, khoai mỡ còn được ưa chuộng với thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời.

Khoai mỡ có tên khoa học là Dioscorea alata, củ khá to, nhiều hình dạng, thịt củ màu tím, mềm thịt khi nấu chín, củ cũng có vị ngọt tự nhiên, hấp dẫn và được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, từ ngọt đến mặn.

Cụ thể, theo Đông y, khoai mỡ có vị ngọt, tính bình, không độc, có công dụng giúp giảm đau cơ bắp, đau bụng, đau hệ thần kinh, chống viêm nhiễm cho nhóm người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, giảm sốt; tăng cường chức năng cho bàng quang, gan và tác dụng giảm mỡ máu,...

Còn theo các nghiên cứu của y học phương Tây, khoai mỡ chứa tinh bột và là nguồn cung cấp carbohydrate, kali cũng như vitamin C hiệu quả. Theo đó, trong 100g khoai mỡ nấu chín sẽ đem lại cho bạn:

Lượng calo: 140

Carbohydrate: 27g

Protein: 1g

Chất béo: 0,1g

Chất xơ: 4g

Nhờ vào những chỉ số lý tưởng này mà việc bổ sung khoai mỡ vào thực đơn mỗi ngày sẽ đem lại cho cơ thể bạn những công dụng hữu hiệu như: giúp kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ hạ huyết áp, cải thiện triệu chứng hen suyễn, tăng cường sức khỏe đường ruột,...Đặc biệt, nhờ vào thành phần giàu chất chống oxy hóa, khoai mỡ còn có khả năng chống viêm, ngăn ngừa một số loại ung thư, cũng như bệnh tiểu đường tuýp 2 nữa đấy.

Quả là thần kỳ phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay “loại thuốc” quý thơm ngon, bổ dưỡng này vào thực đơn mỗi ngày đi nào!? Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món canh khoai mỡ nấu tôm nhé!

Cách nấu canh khoai mỡ nấu tôm thơm ngon, dinh dưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, dinh dưỡng cho món canh khoai mỡ nấu tôm!

Khoai mỡ 250 gr

Tôm 200 gr

Hành lá 1 ít

Hành tím 3 củ

Nước mắm 1 muỗng

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị (Đường/muối/bột ngọt/hạt nêm/tiêu) 1 ít

Rau om 1 ít

Các bước tiến hành nấu canh khoai mỡ nấu tôm chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế tôm

Công đoạn làm sạch tôm tươi!

- Đầu tiên, tôm tươi mua về, bạn đem đi sơ chế bằng cách cắt hết phần râu, sau đó loại bỏ hết phần vỏ, phân và chỉ đen ở lưng tôm đi.

- Tiếp đó, bạn đem tôm đi rửa với nước muối loãng để tôm bớt tanh là đã hoàn tất khâu làm sạch tôm rồi nhé.

Bước 2: Xay nhuyễn tôm

Các bước băm nhuyễn và ướp gia vị cho tôm!

- Trước tiên, với hành lá, bạn đem đi rửa sạch rồi cắt nhỏ ra là được.

- Kế đó, bạn tiến hành băm nhuyễn tôm với hành lá, hoặc bạn cũng có thể cho tôm vào cối xay để tôm mịn và dẻo hơn, sau đó đem trộn chung với hành lá đã cắt nhé.

- Cuối cùng, với phần tôm đã được băm nhuyễn, bạn cho vào một cái chén, rồi tiến hành ướp với các gia vị, bao gồm: 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/3 muỗng cà phê hạt tiêu xay, sau đó trộn đều và để yên trong ít nhất là 5 phút cho tôm thấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 3: Sơ chế khoai mỡ

Các cách sơ chế khoai mỡ!

- Với phần khoai mỡ mua về, bạn đem gọt sạch vỏ rồi rửa sạch với nước.

- Tiếp đến, bạn có thể sơ chế theo 1 trong 3 cách sau:

Dùng dao cắt thành những lát mỏng rồi cắt thành những miếng nhỏ.

Dùng lưỡi dao để cạo, bào khoai (cách này sẽ giúp món canh của bạn dẻo và sánh hơn).

Dùng muỗng để bào khoai tương tự như cách trên.

Bước 4: Phi hành

Phi thơm hành tím với dầu ăn!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cắt hành tím thành những lát mỏng.

- Sau đó làm nóng chảo với 1 muỗng canh dầu ăn, khi thấy dầu sôi thì bạn cho hành tím vào phi đến khi hành chuyển qua màu vàng và có mùi thơm thì vớt ra nhé.

Bước 5: Xào khoai mỡ

Đến đây, tận dụng nồi và dầu ăn vừa mới phi hành xong, bạn tiếp tục để lửa nhỏ rồi bạn cho khoai mỡ đã được sơ chế vào xào đều tay trong khoảng 10 giây là được.

Bước 6: Nấu canh

- Ở bước cuối cùng này, khi thấy khoai đã được xào sơ thì bạn tăng lửa lên mức vừa rồi cho 500ml nước lọc vào đun tiếp.

- Khi nước canh sôi thì bạn dùng muỗng cà phê múc từng muỗng tôm xay cho vào nồi canh, để tôm thành những viên nhỏ, làm cho canh đẹp mắt hơn.

- Sau 8 phút kể từ khi cho tôm vào, lúc này tôm cũng đã chín, bạn chỉ cần cho thêm 1 muỗng nước mắm và nêm lại cho vừa ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc múc canh ra tô, rắc hành phi, rau om và một ít tiêu lên bề mặt là có thể thưởng thức ngay khi nóng cho ngon nhé!

Thành phẩm

Chén canh khoai mỡ thơm ngon bắt mắt, ai ăn cũng thích mê!

Món canh khoai mỡ nấu tôm nổi bật với màu tím bắt mắt cùng hương thơm nức mũi, khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được ngay độ dẻo ngon của khoai cùng thịt tôm đậm đà hương vị, đảm bảo các thành viên trong gia đình ai cũng thích mê luôn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua khoai mỡ dẻo ngon

- Bạn nên chọn mua những củ có màu sắc tối, có hình dáng suôn dài, không bị méo mó và ít râu bên ngoài vỏ.

- Đồng thời, bạn cũng có thể nhận biết khoai ngon bằng cách bấm nhẹ vào khoai: nếu cảm thấy cứng thì khoai đó dẻo và chắc, ngược lại, nếu là khoai non thì sẽ thấy bị chảy nước nhớt.

Mẹo chọn mua tôm tươi ngon

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Trên đây là công thức làm món canh khoai mỡ nấu tôm tươi ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà. Món canh thơm ngon nóng hổi này mà ăn kèm với cơm thôi, thì cũng chuẩn ngon hấp dẫn rồi, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!