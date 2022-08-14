Bạn đang tìm một cách chế biến tươi ngon, thanh mát cho loại mực ống, nhưng lại quá quen với những món hấp như mực hấp bia , mực hấp sả ,... rồi? Vậy thì món mực hấp nước dừa chính là một cách chế biến lý tưởng cho bạn nhé! Không quá cầu kỳ nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon tự nhiên của mực, đảm bảo ăn thử là mê nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món mực hấp độc đáo này ngay thôi nào!

Loại hải sản này cũng có giá trị kinh tế cao và rất được ưa chuộng nhờ vào hương vị tươi ngon khi chế biến và thành phần dinh dưỡng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể người.

Mực ống là một loài động vật thân mềm, sống chủ yếu ngoài biển khơi, tại Việt Nam, loại mực này thường được đánh bắt ở các vùng biển có độ mặn vừa phải như Cửa Lò, Nhật Lệ, Phan Thiết,...

Cụ thể, trong 100g mực ống có chứa:

Chất béo 1.38g 2%

Chất béo bão hòa 0.358g 2%

Polyunsaturated Fat 0.524g

Không bão hòa đơn béo 0.107g

Cholesterol 233mg 78%

Sodium 44mg 2%

246mg kali

Carbohydrate 3.08g 1%

15.58g protein

Một chỉ số dinh dưỡng rất lý tưởng để bổ sung dưỡng chất và nâng cao sức khỏe cho người tiêu thụ. Đặc biệt, lượng protein chiếm 30% trong mực còn rất quan trọng để giúp da, tóc, cơ bắp của chúng ta có được độ khỏe mạnh và dẻo dai.

Không chỉ có vậy, mực ống còn được đánh giá cao do mang lại những công dụng hữu ích khác như: ngăn ngừa viêm khớp, hỗ trợ hình thành hồng cầu, tốt cho xương và răng, giảm chứng đau nửa đầu, tốt cho tim mạch, giúp thư giãn thần kinh và giảm huyết áp,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu ống nghiệm, mực có thể làm giảm kích thước khối u và sự lan rộng của các tế bào ung thư, nhờ vào mối liên hệ mật thiết với các chất chống oxy hóa có trong mực ống.

Quả là một loại hải sản “ngon - bổ” phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món mực hấp nước dừa tươi ngon, bổ dưỡng này nhé!

Cách làm mực hấp nước dừa tươi ngon và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu đơn giản cho món mực hấp nước dừa!

Mực tươi 1 kg

Dừa xiêm 1 trái

Gừng băm 50 gr

Sả cây 5 cây

Hành tím phi 10 gr

Đường 2 muỗng cà phê

Tiêu xay 1 muỗng cà phê

Muối 1 muỗng cà phê

Rượu trắng 2 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Các bước tiến hành làm mực hấp nước dừa chuẩn ngon, ai cũng mê

Bước 1: Sơ chế mực

Công đoạn làm sạch và sơ chế mực ống!

- Đầu tiên, mực tươi mua về, bạn đem rửa qua với nước sạch rồi để cho ráo nước.

- Tiếp đó, bạn dùng dao cắt bỏ đi phần mắt và loại bỏ đi phần sống lưng của mực, sau đó lại đem rửa lại một lần nữa với nước sạch.

- Sau đó, bạn dùng dao cắt phần đầu và phần thân mực ra như hình. Riêng phần thân mực thì bạn cắt đôi rồi dùng dao để khứa thành hình thoi, cách này sẽ giúp mực khi ướp được dễ thấm gia vị hơn.

Bước 2: Ướp mực

Các bước ướp gia vị chuẩn ngon cho mực ống!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị một chiếc tô lớn thật sạch, rồi cho lần lượt các gia vị gồm: 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng canh rượu trắng, 50gr gừng băm nhuyễn và 10gr hành tím phi sẵn vào.

- Kế đó, bạn tiếp tục cho hết phần mực đã được sơ chế vào chung và tiến hành trộn đều cho thấm gia vị.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đổ hết nước của 1 trái dừa xiêm vào chung rồi đem mực đi hấp là được nhé.

Bước 3: Hấp mực

Hấp mực với nước dừa!

Bạn chỉ việc cho xửng hấp đựng nước và đặt lên bếp, đến khi nước sôi thì cho phần mực đã chuẩn bị ở bước trên vào hấp trong khoảng 45 phút là được nhé.

Bước 4: Hoàn thành

Mực hấp nước dừa thơm ngon hấp dẫn!

Đến đây, sau khi mực đã hấp xong, bạn chỉ cần dùng vá để múc mực ra dĩa, là có thể thưởng thức ngay rồi đấy nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Món mực hấp nước dừa, nhìn là thèm!

Mực hấp nước dừa thơm ngon nức mũi, nổi bật với độ tươi, dai, giòn và ngọt thấm đều tất cả gia vị của mực tươi, hòa quyện cùng vị ngọt thanh của nước dừa xiêm, xen thêm chút vị thơm nhẹ của sả, gừng và hành phi. Đúng chuẩn một món ăn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình ngày cuối tuần này nhé!

Mẹo chọn mua mực ống tươi ngon, chất lượng

- Mực ống tươi sẽ có màu sắc sáng bóng, phần màu nâu sẽ có màu nâu sậm, còn phần thân mực sẽ trắng đục như sữa.Khi sờ tay vào thân mực, sẽ cảm thấy được phần thịt mực săn chắc và có độ đàn hồi cao.

- Đặc biệt, đối với mực tươi, bạn nên chọn những con mực có màu mắt trong veo và không bị lồi ra ngoài. Ngược lại, mực không còn tươi sẽ có màu mắt đục hơn và đôi khi còn chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý chọn những con mực có phần đầu và các xúc tu, râu mực dịch chặt vào thân, không bị mềm nhũn, rơi rụng hay rời rạc.

Trên đây là công thức làm món mực hấp nước dừa tươi ngon và siêu đơn giản tại nhà. Chiều cuối tuần này mà được quây quần với gia đình bên đĩa mực hấp thơm ngon, nhâm nhi ly bia lạnh nữa thì còn gì bằng nào?! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!