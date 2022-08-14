Cách làm bánh biscotti giòn ngon, bổ dưỡng, hỗ trợ giảm cân cho các chị em!

Ăn vặt và giảm cân vốn là vấn đề đối lập được hầu hết các chị em quan tâm. Hẳn chị em nào cũng từng ước được ăn vặt thỏa thích mà chẳng lo gì về cân nặng cả! Đừng lo lắng, vì món bánh Biscotti chính là lựa chọn hoàn hảo cho các chị em, vừa giòn ngon, dinh dưỡng, lại còn có thể ăn thỏa thích mà chẳng hề lo tăng cân nhé! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay về món bánh ăn vặt siêu “thần kỳ” này thôi nào!

Tên gọi “biscotti” cũng xuất phát từ chính cách làm của nó. Theo tiếng Ý, “biscotti” có nghĩa là nướng 2 lần.

Bánh biscotti có nguồn gốc từ Ý, ra đời vào khoảng thế kỷ 18. Và cho đến nay, loại bánh này vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi sự bổ dưỡng và hương vị giòn ngon khó cưỡng.

Tuy vẻ bề ngoài của bánh trông không được hấp dẫn lắm, trông như bánh mì khô nhưng hương vị của nó đã chinh phục được rất nhiều người. Khi thưởng thức bánh biscotti, bạn sẽ kinh ngạc bởi hương vị giòn tan, thơm và béo bùi của các loại hạt, mứt khô trong bánh.

Không chỉ làm bao người thưởng thức bất ngờ với hương vị thơm ngon của mình, bánh biscotti còn được xem là một món ăn vặt lành tính, tốt cho sức khỏe với hàm lượng dinh dưỡng cao và mức năng lượng thấp.

Cụ thể, tùy vào công thức cũng như thành phần có trong bánh, biscotti sẽ có mức calo và dinh dưỡng khác nhau. Thông thường, trong 100g bánh biscotti nguyên cám sẽ chứa 360kcal - 450kcal. Ngoài ra, trong bánh còn có 48,32g Carb, 13,82g chất béo và 17,5g Protein.

Nhờ vậy mà việc bổ sung bánh biscotti vào thực đơn mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả hỗ trợ giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, phòng ngừa đau tim, phòng ngừa đột quỵ

Cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, ngừa táo bón, đồng thời hỗ trợ giảm cân vô cùng tốt.

Quả là thực phẩm “vàng” trong làng giảm cân phải không nào?! Đã vậy, cách chế biến còn siêu siêu đơn giản nữa nhé. Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món bánh biscotti thơm ngon, dinh dưỡng này thôi nào?!

Cách làm bánh biscotti chuẩn ngon, dinh dưỡng và hỗ trợ giảm cân

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món bánh biscotti thơm ngon, hấp dẫn!

Bột mì nguyên cám 100 gr

Bột nở (baking powder) 2 gr

Đậu phộng 10 gr

Bơ lạt 20 gr

Hạnh nhân 10 gr

Hạt óc chó 10 gr

Hạt bí 10 gr

Hạt điều 10 gr

Nho khô (việt quất/ mơ) 10 gr

Trứng gà 1 quả

Vỏ chanh 1 miếng

Đường 1 muỗng cà phê

Dụng cụ cần thực hiện: Lò nướng , lò vi sóng, máy đánh trứng , tô, dao, muỗng, rây lọc,...

Các bước tiến hành làm bánh biscotti siêu ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế các loại hạt

Công đoạn sơ chế các loại hạt và đun chảy bơ lạt!

- Đầu tiên, bạn cho các loại hạt vào lò nướng, và tiến hành nướng từ 5 - 7 phút ở 150 độ C để hạt được giòn và ngon hơn.

- Kế đến, với các hạt mới được nướng, bạn đem đập vụn tất cả các loại hạt ra cho đều nhau.

- Tiếp đến là bơ lạt, bạn tiến hành đun chảy 20gr bơ lạt trong lò vi sóng trong khoảng 30 giây là được nhé.

- Đối với vỏ chanh thì bạn bào nhỏ hoặc băm nhuyễn là đã hoàn tất khâu sơ chế đầu tiên rồi đấy.

Bước 2: Trộn hỗn hợp trứng bột

Các bước tiến hành trộn hỗn hợp bánh biscotti!

- Trước tiên, bạn cho vào tô lớn 1 quả trứng gà, 1 muỗng cà phê đường rồi đánh bằng máy ở tốc độ cao trong khoảng 5 phút.

- Tiếp đó, bạn tiến hành cho vào thêm phần bơ lạt đã được đun tan chảy ở bước trên và khuấy cho thật đều hỗn hợp.

- Sau đó, bạn rây mịn vào hỗn hợp trứng lần lượt là: 100gr bột mì nguyên cám và 2gr bột nở, rồi trộn thật đều cho nguyên liệu hòa quyện với nhau.

- Cuối cùng, bạn cho vào thêm vỏ chanh bào, các loại hạt đã nướng và trộn đều thêm 1 lần nữa là đạt nhé.

Bước 3: Nướng bánh lần 1

Bạn nhớ ổn định nhiệt độ lò trước khi nướng bánh nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cần làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong 10 phút để ổn định nhiệt độ lò trước khi nướng.

- Kế đó, dùng tay nặn bánh thành khối hình chữ nhật, sau đó bọc kín lại bằng 1 lớp giấy nến rồi nướng lần 1 trong 20 phút ở nhiệt độ 170 độ C.

- Sau khi nướng bánh lần 1 xong, bạn lấy khay bánh ra và để bánh nguội, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 15 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cắt bánh thành từng miếng có độ dày khoảng 1/3 lóng tay nhỏ là được.

Bước 4: Nướng bánh lần 2

Mỗi 10 phút bạn cần trở bánh 1 lần, để bánh chín đều 2 mặt nhé!

- Đến đây thì bạn chỉ việc xếp các miếng bánh vừa cắt ra khay, và tiếp tục nướng lần 2 với nhiệt độ 150 độ trong vòng 30 phút. Lưu ý cứ sau mỗi 10 phút nướng thì lật mặt bánh một lần để 2 mặt bánh chín vàng đều.

- Cuối cùng, lấy bánh ra để nguội và cho vào lọ kín để bảo quản là có ngay hộp bánh biscotti nhâm nhi mỗi ngày rồi đấy.

Thành phẩm

Bánh biscotti thơm ngon dinh dưỡng!

Bánh biscotti thơm phức mùi bơ lạt, khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn rụm, vị ngọt nhẹ, bùi bùi từ các loại hạt cùng vị chua nhẹ của nho khô. Món bánh này mà được dùng kèm với 1 ly sữa tươi nữa thì ngon hết sẩy nhé! Dùng làm bánh ăn sáng hay nhâm nhi trà chiều đều chuẩn ngon hết!

Trên đây là công thức làm bánh biscotti siêu giòn ngon, dinh dưỡng lại còn đơn giản tại nhà. Với món bánh thơm ngon, ăn bao nhiêu cũng không sợ tăng cân như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn nhâm nhi mỗi ngày nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!