Cách làm cá chép hấp sả thơm ngon, hấp dẫn cho ngày cuối tuần thêm tưng bừng!

Cá chép vốn là một trong những loại cá nước ngọt được tiêu thụ nhiều nhất ở nước ta nhờ vào vị thịt mang tính ngọt, chắc thịt và vô cùng thơm ngon khi kết hợp với những nguyên liệu khác. Chúng ta đã quá quen thuộc với những món ăn hấp dẫn từ cá chép như: cá chép om dưa , cá chép nướng , cá chép hấp bia,...nhưng bạn đã từng thử qua món Cá chép hấp sả chưa? Nếu chưa thì hương vị tươi ngon, thơm nức mũi của món cá hấp này chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay về món cá chép hấp sả hấp dẫn này nào!

Nổi bật với hình dáng thân to đều, thịt cá rất chắc và thơm béo, không bị nát như nhiều loại cá thông thường khác. Không chỉ được ưa chuộng ở hương vị chất lượng, thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của cá chép còn khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa đấy.

Cá chép hay còn được nhiều người biết đến với tên khoa học là Cyprinus carpio hay Lý Ngư trong cách gọi của y học cổ truyền, là một loại cá dầu nước ngọt rất phổ biến và thuộc họ Cyprinidae.

Cụ thể, cá chép rất giàu khoáng chất và vitamin, đặc biệt là phốt pho và vitamin B12 - những chất mà cơ thể cần để thực hiện chức năng hoạt động, cũng như hàm lượng cao các acid béo có lợi, protein và chất chống oxy hóa.

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ cá chép có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe tim mạch, chống viêm hiệu quả, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ chức năng tiêu hóa, điều trị các bệnh mãn tính và suy hô hấp, giúp xương và răng chắc khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ giấc ngủ và tối ưu hóa nội tiết tố,....

Quả là một loại thực phẩm “siêu bổ” phải không nào! Các chị em còn chần chừ gì mà không xắn tay áo lên mà chế biến ngay món cá chép hấp sả thơm ngon, bổ dưỡng này ngay thôi nào!

Cách làm cá chép hấp sả tươi ngon và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cá chép hấp sả thơm ngon!

Cá chép tươi 200 gr

Sả 2 cây

Hành lá 1 nhánh

Rau mùi gai 1 ít

Ớt 2 quả

Súp lơ 2 cây

Cà rốt 1 củ

Xì dầu 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: nồi xửng hấp, dao, thớt,....

Các bước tiến hành làm cá chép hấp sả chuẩn thơm ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch cá chép và chuẩn bị các nguyên liệu hấp kèm!

- Đầu tiên, cá chép mua về, bạn cần đem rửa sạch miếng cá với nước muối và đánh sạch vảy để loại sạch mùi tanh. Hoặc bạn cũng có thể ngâm các khứa cá trong nước vo gạo từ 15 - 20 phút, rồi vớt ra rửa sạch là có thể loại bỏ đáng kể mùi tanh của cá rồi nhé.

- Tiếp đó, với phần cá chép đã được làm sạch, bạn dùng dao cắt miếng cá ra làm đôi để khi hấp cá nhanh chín và gia vị ngấm dễ hơn.

- Còn với những cây sả tươi mua về thì bạn đem rửa sạch với nước, sau đó dùng dao chẻ đôi cây sả thành từng khúc mỏng là được.

- Cuối cùng là hành và rau mùi, bạn cũng đem rửa sạch rồi thái thành từng khúc vừa ăn là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Hấp cá chép

Quy trình các bước hấp cá chép với sả chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị 1 cái dĩa sứ rồi cho miếng cá đã được sơ chế sạch vào.

- Kế đến, cho lên trên mặt cá lần lượt là 1 muỗng canh xì dầu, rồi tới một lớp sả, sau đó lại thêm 1 muỗng canh xì dầu nữa.

- Tiếp theo, bạn rắc thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê tiêu lên trên cá, rồi tiến hành cho dĩa cá vào xửng hấp rồi bắc lên bếp.

- Tiến hành đun với lửa vừa và hấp cá trong khoảng 20 phút là được nhé.

- Sau 20 phút hấp, bạn mở nắp nồi rồi cho thêm hành lá và rau mùi vàovà lại tiếp tục hấp trong khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp.

- Cuối cùng, để món ăn được ngon hơn thì bạn nên thưởng thức ngay khi còn nóng. Có thể cho thêm rau như súp lơ, cà rốt vào xửng hấp để ăn cùng cá sẽ giúp bạn giảm bớt cảm giác ngấy đó.

Thành phẩm

Món cá chép hấp sả thơm ngon nức mũi, ăn là ghiền!

Món cá chép hấp sả nóng hổi, thơm nức mũi với từng miếng thịt cá mềm ngon, đậm đà, vô cùng hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị ngọt tự nhiên của cá chép, hòa quyện với mùi thơm của sả cùng hương vị đậm đà hòa quyện, đảm bảo thực khách nào cũng mê nhé!

Mẹo chọn cá chép tươi ngon, chất lượng

Đối với cá tươi sống

- Bạn nên chọn những con cá chép có thân dài dài và dày mình thay vì những con bụng to có nhiều mỡ. Đồng thời, có đôi mắt trong veo, thấy rõ được phần con ngươi bên trong, vảy cá nhìn đều, tươi sáng, không xuất hiện vết thâm hay nhìn quá xơ xác, đây là dấu hiệu cho thấy cá chép tươi ngon và có phần thịt chắc, chất lượng.

- Ngoài ra, bạn nên chọn cá chép sông, phát triển trong môi trường tự nhiên hơn là cá chép được nuôi trong ao, hồ thì phần thịt và hương vị sẽ đậm đà, chắc ngon hơn.

Đối với cá làm sẵn

- Với cá chép đã được làm sẵn, cách an toàn nhất là chỉ nên chọn những con cá làm sẵn vẫn còn phần đầu, bởi bạn có thể quan sát phần đầu cá, nếu phần đầu vẫn còn đọng máu tươi thì đó chính là cá vừa được sơ chế.

- Tránh chọn những con cá làm sẵn có phần thịt mềm nhũn và chuyển sang màu xanh sẫm hoặc màu nâu, mắt cá màu trắng đục. Thịt của những con cá này đã không còn tươi và có thể đã bị ôi thiu.

Trên đây là công thức làm món cá chép hấp sả chuẩn thơm ngon và siêu siêu đơn giản tại nhà. Với món cá hấp tươi ngon và đậm đà như này, các chị em chọn làm món chính cho buổi tụ tập gia đình, nhâm nhi cùng chén rượu hay ly bia nữa thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!