Cách ngâm xoài non chua chua ngọt ngọt, ăn là ghiền!

Xoài non ngâm chua ngọt với độ giòn cùng hương vị đầy kích thích vị giác, là một trong những món ăn vặt được chọn lựa quanh năm của nhiều chị em, nhất là những chị em có sở thích ăn chua. Thế nhưng, chẳng còn phải kiếm những xe trái cây của các cô dì đi bán mỗi ngày, các chị em hoàn toàn có thể chế biến được ngay món ăn vặt chua ngọt thích ý này ngay tại nhà, với cách chế biến siêu đơn giản nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách ngâm xoài non chua ngọt, chuẩn ngon tại nhà thôi nào!

Không chỉ có vậy thôi đâu, việc bổ sung loại xoài non, xanh này vào thực đơn còn mang lại cho bạn những công tuyệt vời khác như: hỗ trợ giải độc gan, giảm chứng trào ngược axit, tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát các rối loạn về máu, tăng cường sức khỏe cho tim mạch, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, điều trị rối loạn tiêu hóa, bảo vệ cơ thể khỏe mất nước và sốc nhiệt dưới ánh mặt trời, điều trị bệnh Scurvy, hỗ trợ giảm cân,...và điều trị răng miệng.

Theo một nghiên cứu của Boldsky cho biết, một quả xoài xanh cung cấp lượng vitamin C nhiều bằng 35 quả táo, 18 quả chuối, 9 quả chanh và 3 quả cam, đồng thời, nó còn chứa nhiều sắt và hơn 80% nhu cầu magie và canxi hằng ngày mà cơ thể chúng ta cần. Quả là bất ngờ phải không nào?!

Thật là một công đôi việc phải không nào? Vừa được thưởng thức món ăn vặt hấp dẫn, lại vừa hỗ trợ tăng cường và bảo vệ sức khỏe cho cơ thể, còn gì tiện lợi hơn nữa nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào học cách ngâm xoài non chua chua ngọt ngọt chuẩn ngon, để nhâm nhi mỗi ngày thôi nào!

Cách ngâm xoài non chua ngọt chuẩn ngon, ai cũng mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản để ngâm xoài non chua ngọt chuẩn ngon!

Xoài non 1 kg

Ớt 2 trái

Giấm 300 ml

Đường 500 gr

Các bước tiến hành ngâm xoài non chua ngọt siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn sơ chế xoài non và ớt sừng!

- Đầu tiên, xoài non mua về, bạn đem rửa sạch, có thể gọt hết vỏ hoặc để vỏ cũng được, sau đó để thật ráo nước rồi thái miếng vừa ăn như hình là được.

- Với ớt sừng thì bạn cũng đem rửa sạch, ngắt bỏ cuống và thái thành những lát dọc nhé, bạn cũng có thể dùng bột ớt để thay thế cho ớt tươi ở công đoạn này.

Bước 2: Chần sơ xoài

Công đoạn chần sơ xoài để giảm bớt vị chua, chát và mủ xoài!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị một nồi nước nấu sôi và một thau nước đá.

- Tiếp đó, khi nước sôi lên thì bạn cho tất cả phần xoài đã cắt lát vào, chần qua trong khoảng 1 phút rồi vớt ra thật nhanh và cho ngay vào thau đá.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần tiến hành ngâm xoài với nước đá trong khoảng 15 phút (giữ nước luôn lạnh như lúc đầu để xoài được làm lạnh lâu nhất), sau đó vớt xoài ra rổ cho ráo nước là đã hoàn tất khâu chần xoài rồi nhé. Bước làm này sẽ giúp xoài non đỡ chua, bỏ mủ xoài, giảm chát hơn và giữ cho xoài giòn lâu và không bị thâm đen.

- Cũng ở công đoạn này, nếu không muốn chần sơ xoài với nước sôi, bạn có thể ngâm xoài với nước pha loãng muối và giấm để giúp xoài đỡ chua, bớt mủ sau đó cho vào thau nước đá càng lạnh càng tốt nhé.

Bước 3: Nấu nước ngâm xoài

Nước ngâm xoài chua ngọt từ giấm và đường!

- Trước tiên, bạn cho 300ml giấm vào nồi và tiến hành đun sôi.

- Khi thấy giấm sôi lên thì bạn cho thêm 500g đường vào, khuấy đều và đun cho đến khi hỗn hợp tan hết, sôi trở lại thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc để yên cho hỗn hợp giấm đường vừa tạo thật nguội là được nhé.

Bước 4: Ngâm xoài

Quy trình ngâm xoài non chua ngọt siêu ngon tại nhà!

- Ở bước cuối cùng này, đầu tiên, bạn xếp hết chỗ xoài non vào lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, sau đó cho thêm ớt thái lát hoặc ớt bột tùy thích vào.

- Kế đến, bạn chỉ cần đổ dung dịch giấm đường đã để nguội vào lọ thủy tinh, sao cho cho ngập xoài là được. Sau đó đậy kín nắp lại rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để ăn dần nhé.

- Sau khoảng tầm 3 ngày là bạn có thể mang ra sử dụng được rồi.

Thành phẩm

Xoài non chua chua ngọt ngọt, giòn giòn, ăn là ghiền!

Hũ xoài non chua chua ngọt ngọt với màu vàng non bắt mắt, cùng hương thơm nức mũi mỗi lần mở ra, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng đủ “ứa nước miếng” rồi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn ngon của xoài non, kết hợp với vị chua cay đan xen, làm quà vặt nhâm nhi mỗi ngày cùng hội chị em thì còn gì tuyệt hơn nữa?!

Mẹo chọn mua xoài non giòn ngon

- Để làm xoài ngâm ngon, bạn nên chọn mua những quả xoài có kích thước không quá lớn, vẫn còn non và có phần eo tròn, nhỏ dần về phần đuôi.

- Đồng thời, xoài ngon sẽ có vỏ màu xanh không quá đậm cũng không quá nhạt, phần cuống thì còn tươi và đặc biệt là còn dính mủ thì đó là xoài còn tươi, vừa mới được hái.

- Bên cạnh đó, tránh mua những quả có dấu hiệu bị sâu bọ, vỏ còn xanh nhưng lại mềm, vì đây có thể là quả bị rụng do sâu bệnh.

Trên đây là cách ngâm xoài non chua chua ngọt ngọt chuẩn thơm ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Chỉ với vài công đoạn đơn giản là các chị em đã có ngay cho mình món quà vặt thơm ngon, chất lượng, đã vậy còn có thể dùng dài dài mỗi ngày nữa, làm một lần mà ăn được cả 1 tuần, còn gì tiện lợi hơn nữa nào. Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ món ăn vặt, ăn là ghiền này nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!