Cách làm mực hấp lá lốt giòn ngon, lạ miệng và thơm nức mũi tại nhà!

Mực hấp là một trong những món khoái khẩu của team yêu hải sản, nhờ vào cách chế biến vẫn giữ nguyên được độ tươi ngon và hương vị đặc trưng của mực. Bên cạnh những món mực hấp giòn ngon, tươi rói như mực hấp bia , mực hấp sả ,...thì mực hấp lá lốt cũng là một cách chế biến tươi ngon không kém, cùng hương vị lạ miệng, thơm ngon khiến thực khách nào cũng bất ngờ! Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món mực hấp độc đáo này ngay nhé!

Loại hải sản này cũng có giá trị kinh tế cao và rất được ưa chuộng nhờ vào hương vị tươi ngon khi chế biến và thành phần dinh dưỡng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể người.

Mực ống là một loài động vật thân mềm, sống chủ yếu ngoài biển khơi, tại Việt Nam, loại mực này thường được đánh bắt ở các vùng biển có độ mặn vừa phải như Cửa Lò, Nhật Lệ, Phan Thiết,...

Cụ thể, trong 100g mực ống có chứa:

Chất béo 1.38g 2%

Chất béo bão hòa 0.358g 2%

Polyunsaturated Fat 0.524g

Không bão hòa đơn béo 0.107g

Cholesterol 233mg 78%

Sodium 44mg 2%

246mg kali

Carbohydrate 3.08g 1%

15.58g protein

Một chỉ số dinh dưỡng rất lý tưởng để bổ sung dưỡng chất và nâng cao sức khỏe cho người tiêu thụ. Đặc biệt, lượng protein chiếm 30% trong mực còn rất quan trọng để giúp da, tóc, cơ bắp của chúng ta có được độ khỏe mạnh và dẻo dai.

Không chỉ có vậy, mực ống còn được đánh giá cao do mang lại những công dụng hữu ích khác như: ngăn ngừa viêm khớp, hỗ trợ hình thành hồng cầu, tốt cho xương và răng, giảm chứng đau nửa đầu, tốt cho tim mạch, giúp thư giãn thần kinh và giảm huyết áp,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu ống nghiệm, mực có thể làm giảm kích thước khối u và sự lan rộng của các tế bào ung thư, nhờ vào mối liên hệ mật thiết với các chất chống oxy hóa có trong mực ống.

Bên cạnh thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của mực ống, thì lá lốt với những khám phá sau đây cũng sẽ khiến bạn ngạc nhiên không kém đâu đấy!

Lá lốt - loại thuốc quý “vạn nặng”

Lá lốt là cây thân thảo đa niên, có tên khoa học Piper sarmentosum, thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae, bao gồm các loài như trầu không, hồ tiêu).

Lá lốt - loại lá dân dã với những công hiệu tuyệt vời!

Theo y học cổ truyền, lá lốt hơi cay, có vị nồng, tính ấm, là bài thuốc chữa bệnh rất hiệu nghiệm, đặc biệt các bệnh về đau nhức xương khớp. Cụ thể, lá lốt có tác dụng chuyên điều trị các chứng bệnh: rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy hơi, nôn mửa, bệnh thận, chữa đau nhức xương khớp, đau đầu, đau răng, chảy mồ hôi tay và chân, chữa bệnh tổ đĩa, phù thũng, điều trị rắn cắn, say nấm, giải cảm,...

Còn theo các nghiên cứu hiện đại của Tây y, lá lốt là một loại thực vật có chứa hàm lượng các chất cần thiết cho cơ thể người cùng nhiều công dụng hữu ích như: kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau khá tốt,...

Theo đó, trong 100g lá lốt có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, như:

- Năng lượng: 39 kcal, nước: 86,5g, protein: 4,3g, chất xơ: 2,5g,

- Canxi: 260mg, photpho: 980mg,

- Sắt: 4,1mg, vitamin C: 34mg

Quả là một món ngon, bổ dưỡng bất ngờ phải không nào?! Với 2 loại nguyên liệu dân dã mà chúng ta có thể dễ dàng mua được ở khắp các miền đất nước với giá thành không hề cao, nhưng lại ẩn chứa nhiều “công năng” thần kỳ đến vậy! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món mực hấp lá lốt tươi giòn, thơm ngon, độc lạ này nhé!

Cách làm mực hấp lá lốt tươi ngon, lạ miệng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm món mực hấp lá lốt độc lạ!

Mực ống 500 gr

Lá lốt 20 lá

Gừng 1 củ

Sả 1 cây

Hành tây 1/4 củ

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Bột ngọt 1/4 muỗng cà phê

Các bước tiến hành chế biến mực hấp lá lốt giòn ngon, hấp dẫn

Bước 1: Làm sạch và ướp mực

Công đoạn sơ chế và ướp gia vị cho mực ống!

- Đầu tiên, mực ống mua về, bạn cần sơ chế bằng cách lấy sạch túi nang mực, bỏ nội tạng, lột bỏ da và rửa từ 2 - 3 lần với nước cho thật sạch, rồi cắt thành những khúc vừa ăn như hình.

- Sau đó, bạn cho phần mực vừa sơ chế vào tô và tiến hành trộn đều cùng các gia vị bao gồm 1/2 muỗng canh nước mắm và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, rồi để ướp trong khoảng 30 phút cho mực thấm đều gia vị là được nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chế lá lốt và các nguyên liệu đi kèm!

- Trước tiên, gừng thì bạn đem cạo vỏ, rửa sạch và cắt làm đôi, 1 phần bạn tiến hành thái sợi, phần còn lại bạn thái thành những lát mỏng là được.

- Với sả thì bạn bóc bỏ đi lớp vỏ già, rồi đem rửa qua với nước và cắt thành những khúc ngắn vừa.

- Hành tây bạn cũng đem lột vỏ, rửa sạch và cắt múi cau.

- Cuối cùng là lá lốt, bạn chỉ cần đem rửa sạch với nước cho hết bụi bẩn rồi để ráo nước, sau đó cắt nhuyễn khoảng 2 lá lốt và để ra chén riêng là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Làm mực hấp lá lốt

Quy trình làm mực hấp lá lốt chuẩn ngon và đơn giản tại nhà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn xếp hết phần lá lốt đã được rửa sạch vào đĩa sâu lòng.

- Kế đến, xếp lần lượt phần mực đã ướp cùng tất cả các nguyên liệu đã sơ chế là gừng, sả, hành tây và chén lá lốt cắt nhuyễn lên trên đĩa mực như hình.

- Sau đó, bạn bắc nồi lên bếp và cho khoảng 1 lít nước vào nồi. Đợi khi nước hơi nóng lên thì đặt đĩa mực vào xửng hấp rồi đậy kín nắp lại và tiến hành hấp trong khoảng 10 -15 phút cho mực chín.

- Cuối cùng, khi mực đã hấp đủ thời gian, bạn chỉ việc tắt bếp đi và để yên đĩa mực trong nồi thêm 1 - 2 phút nữa là có thể lấy ra thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Mực hấp lá lốt giòn ngon, bắt vị bất ngờ!

Món mực hấp lá lốt thơm ngon hấp dẫn với hương thơm rất riêng của lá lốt, cùng độ tươi ngon, giòn dai đặc trưng của mực ống được thấm ướp đậm vị, món này mà chấm cùng với chút muối tiêu chanh hay muối ớt xanh nữa thì chuẩn ngon hết ý luôn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua mực ống tươi ngon, chất lượng

- Mực ống tươi sẽ có màu sắc sáng bóng, phần màu nâu sẽ có màu nâu sậm, còn phần thân mực sẽ trắng đục như sữa.Khi sờ tay vào thân mực, sẽ cảm thấy được phần thịt mực săn chắc và có độ đàn hồi cao.

- Đặc biệt, đối với mực tươi, bạn nên chọn những con mực có màu mắt trong veo và không bị lồi ra ngoài. Ngược lại, mực không còn tươi sẽ có màu mắt đục hơn và đôi khi còn chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý chọn những con mực có phần đầu và các xúc tu, râu mực dịch chặt vào thân, không bị mềm nhũn, rơi rụng hay rời rạc.

Mẹo chọn mua lá lốt tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những lá lốt phiến to, có màu xanh sẫm, có độ dày vừa phải, không bị rách hay bị sâu mọt, đồng thời có hương thơm đặc trưng, đây là những chiếc lá lốt tươi ngon, chất lượng, khi hoàn thành món ăn sẽ rất thơm ngon, hấp dẫn.

- Bên cạnh đó, bạn cần tránh chọn những lá lốt có màu xanh nõn chuối, vì đây là những lá còn non, khi ăn sẽ không có mùi thơm đặc trưng của lá lốt.

Trên đây là cách làm món mực hấp lá lốt tươi ngon, giòn dai lạ miệng tại nhà. Với sự kết hợp hương vị đầy mới lạ này, thành phẩm chắc chắn sẽ không làm các chị em thất vọng đâu. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!