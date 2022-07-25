Cách làm chả lá lốt thơm ngon bằng nồi chiên không dầu tại nhà, ai ăn cũng mê!

Chả lá lốt thịt heo mang hương vị thơm ngon, đậm đà, xen chút vị lá lốt cháy sém rất đặc biệt. Đây là một trong những món ăn mang đậm “hồn quê” Việt Nam vừa dân dã, độc đáo mà cách làm lại vô cùng đơn giản, chẳng thế mà món ăn này lại trở thành “món tủ” của nhiều gia đình Việt đó sao?! Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món chả lá lốt vừa dân dã lại mang hương vị thơm ngon độc đáo này nhé!

Theo y học cổ truyền, lá lốt hơi cay, có vị nồng, tính ấm, là bài thuốc chữa bệnh rất hiệu nghiệm, đặc biệt các bệnh về đau nhức xương khớp. Cụ thể, lá lốt có tác dụng chuyên điều trị các chứng bệnh: rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy hơi, nôn mửa, bệnh thận, chữa đau nhức xương khớp, đau đầu, đau răng, chảy mồ hôi tay và chân, chữa bệnh tổ đĩa, phù thũng, điều trị rắn cắn, say nấm, giải cảm,...

Lá lốt là cây thân thảo đa niên, có tên khoa học Piper sarmentosum, thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae, bao gồm các loài như trầu không, hồ tiêu).

Còn theo các nghiên cứu hiện đại của Tây y, lá lốt là một loại thực vật có chứa hàm lượng các chất cần thiết cho cơ thể người cùng nhiều công dụng hữu ích như: kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau khá tốt,...

Theo đó, trong 100g lá lốt có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, như:

- Năng lượng: 39 kcal, nước: 86,5g, protein: 4,3g, chất xơ: 2,5g,

- Canxi: 260mg, photpho: 980mg,

- Sắt: 4,1mg, vitamin C: 34mg

Vừa dễ tìm, dễ dàng kết hợp với các nguyên liệu khác để cho ra đời những món ăn thơm ngon, hoặc kết hợp với những vị thuốc khác để “tạo nên” những bài thuốc công hiệu,..quả là xứng danh “vạn năng” phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món chả lá lốt thơm ngon nức mũi, ai ăn cũng mê nào!

Cách làm chả lá lốt thơm ngon dinh dưỡng và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu đơn giản cho món chả lá lốt dân dã!

Thịt heo xay 500 gr

Lá lốt 300 gr

Lá oregano khô (lá kinh giới) 1 muỗng cà phê (có thể bỏ qua)

Hành tím băm 2 muỗng cà phê

Tỏi băm 2 muỗng cà phê

Dầu hào 1 muỗng canh

Dầu ăn 1 ít

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Hạt nêm 1 ít

Đường 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: Nồi chiên không dầu, tô, muỗng quét,...

Các bước tiến hành làm chả lá lốt với nồi chiên không dầu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế và ướp phần nhân thịt chả lá lốt

- Đầu tiên là lá lốt, bạn đem rửa sạch rồi vẩy ráo nước, tiếp đó chia làm 2 phần, mỗi phần khoảng 150gr (tương đương với 10-15 lá) : 1 phần cắt thành những sợi chỉ nhuyễn, phần còn lại thì để gói chả lá lốt.

- Tiếp đến là thịt xay, bạn cho vào tô ướp với các nguyên liệu, bao gồm: phần lá lốt đã cắt nhuyễn, 2 muỗng cà phê hành tím băm, 2 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê dầu ăn, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê nước mắm và 1 muỗng cà phê lá oregano khô (lá kinh giới).

- Sau đó tiến hành trộn đều tất cả nguyên liệu và để ướp trong khoảng 15 phút cho thịt heo ngấm gia vị là đạt nhé.

Bước 2: Gói chả lá lốt

Bạn lưu ý không nên cho quá nhiều nhân vào một lá nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lựa ra những chiếc lá lốt to đẹp, sau đó lật ngửa mặt dưới lên rồi múc 1 muỗng canh thịt đã ướp gia vị bỏ. Lưu ý không nên cho quá nhiều nhân để tránh thành phẩm bị bục vỡ khi chiên nhé.

- Kế tiếp, bạn chỉ cần khéo léo gấp cuộn lại và làm lần lượt cho tới hết số nhân chả lá lốt là được.

- Cuối cùng, sau khi đã gói xong những chiếc chả lá lốt nhỏ xinh, bạn dùng cọ quét 1 lớp dầu ăn mỏng lên trên lá lốt, việc này sẽ giúp thành phẩm có vẻ ngoài thơm ngon bóng đẹp, ai nhìn cũng muốn được thưởng thức ngay!

Bước 3: Nướng chả lá lốt

Nướng đều 2 mặt để chả lá lốt được chín đều, thơm ngon!

- Đến đây thì bạn cần làm nóng nồi khoảng 5 phút trước ở nhiệt 180 độ C để ổn định nhiệt độ của nồi chiên không dầu.

- Tiếp đó, xếp tất cả chỗ chả lá lốt đã gói vào nồi chiên không dầu.

- Tiến hành nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 10 phút, sau đó trở mặt chả lá lốt và nướng thêm 10 phút nữa cho chả chín vàng ngon là đạt.

- Sau cùng, khi nướng chín xong, bạn chỉ việc gắp chả lá lốt ra dĩa và thưởng thức ngay khi còn nóng nhé!

Thành phẩm

Món chả lá lốt thơm ngon nức mũi, ăn là mê!

Chả lá lốt hoàn thành với hương thơm nức mũi, phần nhân chả mềm ngon, không bị khô cứng và đậm đà hương vị, lá lốt bên ngoài hơi giòn và xen chút vị cháy, chấm cùng chén mắm tỏi ớt hay ăn kèm với bún tươi thì chuẩn bài nhé! Làm món chính trong bữa ăn gia đình thường ngày hay làm món chiên nướng nhâm nhi với chút bia tươi thì đều là lựa chọn tuyệt vời hết!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua lá lốt tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những lá lốt phiến to, có màu xanh sẫm, có độ dày vừa phải, không bị rách hay bị sâu mọt, đồng thời có hương thơm đặc trưng, đây là những chiếc lá lốt tươi ngon, chất lượng, khi hoàn thành món ăn sẽ rất thơm ngon, hấp dẫn.

- Bên cạnh đó, bạn cần tránh chọn những lá lốt có màu xanh nõn chuối, vì đây là những lá còn non, khi ăn sẽ không có mùi thơm đặc trưng của lá lốt.

Mẹo chọn mua thịt heo tươi ngon, an toàn

- Để chả lá lốt được mềm ngon, bạn nên chọn loại thịt heo có phần thịt 60 nạc và 40 mỡ.

- Đối với thịt heo nguyên miếng, bạn nên chọn mua những miếng thịt có màu hồng tươi, không quá đỏ cũng không quá nhạt, có độ săn chắc và đàn hồi cao, không bị nhớt, chảy nước hay dịch là được.

- Còn với thịt heo xay sẵn, bạn nên mua ở các cửa hàng, siêu thị uy tín, khi mua thịt phải được bảo quản trong ngăn mát, bao bì còn nguyên vẹn để đảm bảo chất lượng nhé.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món chả lá lốt thơm ngon hấp dẫn bằng nồi chiên không dầu tại nhà. Với món ăn “mạnh vị” độc đáo như này, chị em chọn lựa làm món ăn đổi gió cho bữa cơm gia đình thì chuẩn bài luôn nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!