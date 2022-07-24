Cách làm nước ép táo ổi ngọt mát, healthy, giải mát cho ngày hè!

Nước ép táo ổi là một trong những nước ép ngọt mát, dễ uống dễ làm và được nhiều người yêu thích và chọn làm thức uống mỗi ngày để bổ sung vitamin cùng giải nhiệt cho những ngày hè nóng bức này. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm nước ép táo ổi ngọt mát, dinh dưỡng và siêu đơn giản này nào!

Không chỉ nổi bật với hàm lượng dinh dưỡng “giàu có”, việc đưa ổi vào thực đơn mỗi ngày còn giúp cơ thể chúng ta nhận được rất nhiều những lợi ích bất ngờ như: tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ tim mạch, điều trị táo bón, cải thiện thị lực, tốt cho quá trình mang thai, hỗ trợ giảm cân, đẹp da,....

Ổi là một trong những loại quả vô cùng quen thuộc tại Việt Nam. Không chỉ có mùi thơm và hương vị độc đáo, quả ổi còn được coi là siêu trái cây bởi thành phần chứa các hàm lượng dưỡng chất cần thiết như: hợp chất lycopene, chất chống oxy hóa, mangan, magie, kali, canxi,....đặc biệt, trong 100g Ổi có chứa khoảng 126 mg Vitamin C, có thể đáp ứng khoảng 209% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày.

Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của ổi, chúng ta cũng không thể không đề cập đến táo - “best” trái cây cho sức khỏe tốt mỗi ngày!

Táo - loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới!

Táo là loại trái cây được yêu thích và được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới. Không chỉ có hương vị thơm ngon, chúng còn chứa một loạt các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất,...

Việc ăn một quả táo trước mỗi sáng mỗi ngày sẽ đem đến cho bạn những “hiệu quả” tuyệt vời như nào?

Ăn một quả táo mỗi ngày có thể giảm nguy cơ bệnh tiểu đường, huyết áp cao và nhiều loại ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích sức khỏe khi ăn táo từ 3-5 lần một tuần.

Không chỉ có thế, các chuyên gia còn chỉ ra rằng, việc ăn táo và tiêu thụ các loại chế phẩm từ táo thường xuyên còn có công dụng: hỗ trợ giảm cân, giảm tổn thương dạ dày, hỗ trợ vi khuẩn đường ruột, chống lại hen suyễn, bảo vệ tim mạch và bảo vệ não bộ,...

Quả là một loại nước ép “thần kỳ”, giúp chị em vừa đẹp vừa khỏe mà! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món nước ép táo ổi thơm ngon, healthy và siêu đơn giản tại nhà nhé!

Cách làm nước ép táo ổi ngọt thơm, healthy

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản để làm nước ép táo ổi ngon lành!

Táo 1 quả

Ổi 1 quả

Sữa đặc 2 muỗng canh

Đá viên 1 ít

Muối/ Đường 1 ít

Các dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, rây lọc, muỗng,...

Các bước tiến hành làm nước ép táo ổi siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế hai loại trái cây

Công đoạn sơ chế ổi và táo!

- Ở công đoạn đầu tiên này, với ổi và táo mua về, bạn đem ngâm với nước muối pha loãng khoảng 15 phút, sau đó rửa lại với nước và để ráo.

- Tiếp đó cắt táo thành những khúc vừa ăn còn ổi thì bỏ ruột rồi cắt thành những khúc nhỏ là đã hoàn tất khâu sơ chế nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Xay nước ép táo ổi

Tiến hành xay và lọc nước ép táo ổi!

- Trước tiên, bạn cho hết phần ổi và táo đã được sơ chế và cắt vào máy xay sinh tố.

- Tiếp đó, bạn lần lượt cho vào máy xay 200ml nước lọc, 2 muỗng canh sữa đặc và 2 muỗng canh đường.

- Sau đó tiến hành bật máy xay ở mức lớn và xay trong khoảng 3 phút cho đến khi các hỗn hợp nhuyễn mịn là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đem hỗn hợp vừa xay lọc qua rây khoảng 2 - 3 lần cho nước ép sạch cặn là đạt.

- Đến đây thì bạn cho 1 ít đá viên ra ly và cho nước ép vào cùng, là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Nước ép táo ổi thơm ngon và dinh dưỡng!

Chỉ với vài công đoạn đơn giản là bạn đã có ngay cho mình và gia đình những ly nước ép táo ổi ngọt mát và đầy dinh dưỡng rồi nhé. Nổi bật với hương vị chua ngọt thơm ngon đặc trưng của 2 loại trái cây, cùng 1 chút béo ngậy của sữa đặc, để lạnh hay uống chung với đá thì chuẩn món thức uống thơm ngon, mát lạnh, giải nhiệt cho những ngày nắng nóng này!

Mẹo chọn trái cây tươi ngon cho nước ép chuẩn vị

Mẹo chọn mua ổi tươi ngon

- Những quả ổi ngon thường có màu xanh sáng, hơi ngả vàng, không có các đốm đen hay vết thâm sạm ở phần ngoài của vỏ và rốn ổi nở to.

- Bên cạnh đó, ổi tươi ngon, mới thu hoạch sẽ có phần cuống dính chặt với thân quả, thịt ổi giòn và vỏ ổi không bị mềm, khi bạn dùng tay ấn vào sẽ cảm nhận được độ cứng rõ ràng.

- Đặc biệt, bạn nên chọn những quả ổi có vỏ sần, khi cầm lên có cảm giác chắc tay, vì đó là những quả ổi dày thịt, ruột đặc, khi ăn sẽ giòn ngon hơn những quả khác.

- Ngoài ra, không nên chọn mua những loại ổi có kích thước quá to nhưng cầm lên lại nhẹ, vì đó là những quả ổi có ruột xốp, ăn sẽ bở, nhạt và không ngon.

Mẹo chọn mua táo tươi ngon, an toàn

- Bạn nên chọn mua những quả táo có vỏ màu đỏ đều, hơi sần sùi, không quá căng hay quá láng mịn, có các đốm trắng li ti, phần cuống dính chặt với thân quả, thịt táo không bị mềm, đây là những dấu hiệu cho thấy táo còn tươi ngon.

- Đồng thời, những quả táo đảm bảo chất lượng sẽ có kích thước vừa phải, hình dáng tròn đều, mùi thơm nhẹ và không có các vết bầm dập hay màu thâm sạm.

- Ngược lại, không nên chọn mua những quả táo có lớp màng trắng phía bên ngoài, kích thước quá to, vì đó là dấu hiệu cho biết đó là những loại táo đã được tẩm hóa chất, không an toàn cho người tiêu thụ.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món nước ép táo ổi ngọt thơm, thanh mát và chuẩn healthy cho ngày hè này. Với các chị em đang có ý định diet hay giữ cân nặng và cần bổ sung lượng vitamin cần thiết mỗi ngày thì đây sẽ là một lựa chọn “số zách” nhé! Các chị em nhất định đừng bỏ qua loại nước ép ngon lành này nhé!