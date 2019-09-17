Tác dụng của quả ổi mà ít ai biết tới 

Ổi rất ngon và giàu chất dinh dưỡng, là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày. Dù là bà bầu hay người bị tiểu đường đều có thể ăn được loại trái cây này.

Quả ổi là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa ít chất béo bão hoà, vì vậy bạn hãy thường xuyên ăn để tận dụng hết được tất cả các tác dụng của quả ổi , giúp phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe tổng thể nhé.

Bà bầu hoàn toàn có thể yên tâm khi ăn ổi, loại quả này giàu các thành phần như vitamin C, kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp ổn định huyết áp, ngăn ngừa tiểu đường trong thai kỳ, giảm nguy cơ bị thiếu máu, cải thiện hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa… Cụ thể như sau:

Ổn định huyết áp

Ăn ổi giúp ổn định huyết áp hiệu quả

Huyết áp cao là tình trạng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của mẹ và bé. Dù có nhiều bà mẹ bị huyết áp cao nhưng sinh con ra vẫn bình thường, điều này không có nghĩa là nó hoàn toàn vô hại. Bởi sau tuần thứ 20, mẹ bầu mắc huyết áp cao có thể dẫn tới tình trạng tiền sản giật và chịu đựng những tai biến khó lường, thậm chí gây sinh non hoặc sảy thai. Tuy nhiên, khi ăn ổi trong quá trình mang thai sẽ giúp mẹ bầu ngăn ngừa được tình trạng này hiệu quả, bởi hàm lượng Kali dồi dào trong loại trái cây này có tác dụng chống lại hiện tượng cao huyết áp, ổn định tim mạch, mẹ an thai, con phát triển tốt.

Giảm nguy cơ thiếu máu

Trong thời gian thai kỳ, cơ thể của người mẹ có nhiều chuyển biến dễ dẫn đến hiện tượng thiếu máu. Thiếu máu không chỉ ảnh hưởng đến thai phụ mà còn gây ra nhiều hậu quả xấu cho trẻ. Việc thiếu máu thường gặp nhất ở phụ nữ mang thai là do thiếu sắt, cơ thể không có đủ lượng sắt cần thiết để tạo Hemoglobin - một protein quan trọng của hồng cầu. Những thành phần dinh dưỡng có trong quả ổi có tác dụng đẩy mạnh lượng hemoglobin trong máu giúp giảm thiểu tình trạng thiếu máu khi mang thai. Mẹ bầu chỉ cần dùng mỗi ngày một ly nước ép ổi là có thể ngăn chặn tình trạng này hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch

Bên cạnh các chất như vitamin E, carotenoid, polyphenol… thì hàm lượng axit ascorbic, vitamin C trong quả ổi rất cao, thậm chí nhiều hơn những loại trái cây họ cam quýt, nên rất tốt cho hệ miễn dịch của mẹ và bé. Ngoài ra, loại trái cây này còn có nhiều dưỡng chất tốt giúp loại bỏ những chứng bệnh bà bầu thường gặp phải khi mang thai như đau răng, nướu, chảy máu răng, viêm loét…

Hỗ trợ hệ thống tiêu hóa

Không chỉ tốt cho hệ miễn dịch, ổn định huyết áp, ăn ổi còn rất tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ bầu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, các dưỡng chất có trong quả ổi giúp hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa. Hơn nữa, trong quá trình mang thai, hormone progesterone gây ảnh hưởng tới nhu động ruột, cộng với áp lực từ trọng lượng cơ thể của thai nhi lên xương chậu cũng dẫn tới tình trạng táo bón. Ăn ổi có thể giúp cải thiện tình trạng này, vì giàu chất xơ nên hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả.

Ngăn ngừa vi trùng

Ăn ổi tốt cho bà bầu giúp ngăn ngừa vi trùng

Trong ổi có hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa như vitamin E, vitamin C, carotenoid,… có công dụng giúp cơ thể mẹ bầu chống lại các loại vi khuẩn, vi trùng, phòng chống mọi loại bệnh tật. Do đó, đây là loại trái cây bà bầu cần thường xuyên bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng của mình.

Ngoài những tác dụng trên, ăn ổi thường xuyên còn giúp bà bầu thư giãn thần kinh, bổ sung Canxi, tốt cho sự phát triển của não bộ của bé…

Quả ổi với người tiểu đường?

Ăn ổi giúp giảm tính kháng insulin cho người bệnh tiểu đường

Ăn ổi có thể giúp người bệnh tiểu đường hạ đường huyết an toàn, sở dĩ như vậy là do:

Ổi có lượng chất xơ dồi dào giúp ngăn chặn lượng đường trong máu tăng cao sau ăn

Chất xơ trong quả ổi có vai trò ngăn chặn lượng đường trong máu tăng sau khi ăn, đồng thời làm giảm hấp thu cholesterol. Cứ 100g ổi có đến 6g chất xơ, do đó, người bị tiểu đường có thể lựa chọn ăn ổi để kiểm soát lượng đường máu hiệu quả.

Giảm tính kháng insulin

Theo các nhà khoa học, hoạt tính ức chế men protein tyrosine phosphatase 1B chiết xuất từ quả ổi mang lại tác dụng tích cực trong điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2, có thể giảm tính kháng insulin ở bệnh nhân tiểu đường. Do đó, ổi là thực phẩm được nhiều bác sĩ khuyên dùng cho bệnh nhân tiểu đường.

Ổi có chỉ số tải đường huyết thấp

Theo các bác sĩ chuyên khoa, trong chế độ ăn uống cho người tiểu đường, không chỉ chú ý tới chỉ số đường huyết của thực phẩm (GI) mà còn phải chú trọng tới tải đường huyết của thực phẩm (GL). Bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng những thực phẩm có chỉ số GI cao với điều kiện chỉ số GL của thực phẩm đó thấp. Ổi có GI = 78, nhưng tải trọng đường trong 100g ổi khá thấp, chỉ chiếm 4/40 nên người tiểu đường có thể ăn loại trái cây này.

Ăn quả ổi có giảm cân không?

Uống nước ép ổi giúp giảm cân hiệu quả

Trong một quả ổi có kích thước trung bình chỉ có 14 gram carbohydrate nên nó trở thành sự lựa chọn ăn kiêng hàng đầu cho những ai đang muốn giảm cân. Ổi chứa một lượng lớn sắt, đồng và magie cần thiết để giữ cho hệ thống thần kinh và tóc khỏe mạnh, hỗ trợ điều hòa hormone và đảm bảo hoạt động của tuyến giáp trong khi đang ăn kiêng. Hơn nữa, chỉ có 55 calo trong mỗi quả ổi nhưng bù lại cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng khác, giúp cho người ăn kiêng cảm thấy no lâu mà không nạp quá nhiều Calo.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C của 1 quả ổi gấp 4 lần một trái cam tươi cùng trọng lượng, có khả năng chống viêm hiệu quả, tránh được nhiều căn bệnh và giúp cơ thể hoạt động tốt, duy trì sức khỏe của tế bào trong thời gian dài, ngăn ngừa tăng cân do các vấn đề lão hóa. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B1, B3, B6 và folate trong ổi cũng rất lớn giúp hỗ trợ trí não, cải thiện chức năng đường ruột và tối ưu hóa quá trình trao đổi chất. Như vậy, carbohydrate sẽ được chuyển thành nhiên liệu thay vì được lưu trữ dưới dạng chất béo từ đó giúp giảm cân rất tốt.

Ăn quả ổi có nóng không?

Ổi có vị ngọt rất nhẹ, thanh mát. Thậm chí, nhiều trái ổi còn có vị chua và vị chát. Điều này chứng tỏ ổi chứa rất ít lượng đường nên sẽ không gây nóng. Do đó, hạn hoàn toàn có thể yên tâm ăn ổi để đem đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể.

Vì thế, nếu chị em nào cho rằng ăn ổi sẽ nóng và nổi mụn là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Bởi lượng chất chống oxy hóa và vitamin dồi dào trong ổi sẽ giúp bảo vệ da của bạn không bị tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa và giúp làm giảm các nếp nhăn.

Hơn nữa, chiết xuất từ ổi thậm chí có thể giúp ích trong việc trị mụn do có chứa các thành phần chống khuẩn và chống viêm, tiêu diệt các loại vi khuẩn gây mụn trên da.

Lưu ý khi ăn ổi

Không nên ăn ổi xanh và non

Mặc dù công dụng của trái ổi là rất nhiều, nhưng nó chỉ bổ khi ăn đúng cách và chọn được quả ngon. Chính vì vậy, bạn cần tránh ăn ổi còn xanh hoặc non, khi ăn hãy nhai kỹ hạt ổi hoặc bạn có thể bỏ hạt ổi đi để hạn chế gây táo bón và gây hại cho dạ dày.

Với bà bầu: Không nên ăn quá nhiều ổi khi mang thai vì hạt ổi sẽ khiến bà bầu bị khó tiêu và hạt có thể vướng vào ruột thừa.

Với người bị bệnh tiểu đường: Không nên ăn phần vỏ của ổi, đặc biệt là khi đang suy nhược cơ thể thì nên chế biến ổi thành sinh tố và nước ép để cơ thể dễ dàng hấp thu hơn.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được quả ổi có vitamin gì, quả ổi bổ gì và 1 quả ổi chứa bao nhiêu calo cũng như “tất tần tật” tác dụng của quả ổi, để ăn đúng cách, tận dụng hết được lợi ích từ loại quả này.